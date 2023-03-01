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Скворцова рассказала о работе ФМБА в Запорожской области - РИА Новости, 01.03.2023
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10:48 01.03.2023
https://ria.ru/20230301/zaes-1855045477.html
Скворцова рассказала о работе ФМБА в Запорожской области
Скворцова рассказала о работе ФМБА в Запорожской области - РИА Новости, 01.03.2023
Скворцова рассказала о работе ФМБА в Запорожской области
Зона вокруг Запорожской АЭС требует очень пристального наблюдения, это значимое направление для работы Федерального медико-биологического агентства (ФМБА)... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T10:48
2023-03-01T10:48
россия
запорожская область
энергодар
вероника скворцова
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
запорожская аэс
госдума рф
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Зона вокруг Запорожской АЭС требует очень пристального наблюдения, это значимое направление для работы Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, заявила глава агентства Вероника Скворцова. В среду на заседании комитета Госдумы по здравоохранению она отметила, что хотя ЗАЭС в настоящее время "не в рабочем состоянии", зона примерно в километр вокруг нее "требует очень жесткого наблюдения за собой". "Вот это первое направление, на самом деле оно такое очень значимое для агентства, важнейшее", - сказала Скворцова. Она добавила, что задачи по формированию структур ФМБА и новых организаций в регионе решаются совместно с руководством Запорожской области и местным минздравом. В середине февраля сообщалось, что в Энергодаре Запорожской области будет создано межрегиональное управление ФМБА. ФГУП "Запорожская атомная электростанция" и АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" также будут обслуживаться ФМБА России, под управление агентства перейдет Энергодарская специализированная медико-санитарная часть. Кроме того, будет организован Центр гигиены и эпидемиологии ФМБА России, задачей которого станет обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия жителей города.
https://ria.ru/20230225/zaes-1854221826.html
https://ria.ru/20230301/magate-1855011593.html
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россия, запорожская область, энергодар, вероника скворцова, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), запорожская аэс, госдума рф
Россия, Запорожская область, Энергодар, Вероника Скворцова, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России), Запорожская АЭС, Госдума РФ
Скворцова рассказала о работе ФМБА в Запорожской области

Скворцова о работе ФМБА в Запорожской области: зона близ ЗАЭС требует жесткого наблюдения

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Зона вокруг Запорожской АЭС требует очень пристального наблюдения, это значимое направление для работы Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, заявила глава агентства Вероника Скворцова.
В среду на заседании комитета Госдумы по здравоохранению она отметила, что хотя ЗАЭС в настоящее время "не в рабочем состоянии", зона примерно в километр вокруг нее "требует очень жесткого наблюдения за собой". "Вот это первое направление, на самом деле оно такое очень значимое для агентства, важнейшее", - сказала Скворцова.
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Она добавила, что задачи по формированию структур ФМБА и новых организаций в регионе решаются совместно с руководством Запорожской области и местным минздравом.
В середине февраля сообщалось, что в Энергодаре Запорожской области будет создано межрегиональное управление ФМБА. ФГУП "Запорожская атомная электростанция" и АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" также будут обслуживаться ФМБА России, под управление агентства перейдет Энергодарская специализированная медико-санитарная часть. Кроме того, будет организован Центр гигиены и эпидемиологии ФМБА России, задачей которого станет обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия жителей города.
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РоссияЗапорожская областьЭнергодарВероника СкворцоваФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)Запорожская АЭСГосдума РФ
 
 
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