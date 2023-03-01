https://ria.ru/20230301/zaes-1855045477.html

Скворцова рассказала о работе ФМБА в Запорожской области

Скворцова рассказала о работе ФМБА в Запорожской области - РИА Новости, 01.03.2023

Скворцова рассказала о работе ФМБА в Запорожской области

Зона вокруг Запорожской АЭС требует очень пристального наблюдения, это значимое направление для работы Федерального медико-биологического агентства (ФМБА)... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T10:48

2023-03-01T10:48

2023-03-01T10:48

россия

запорожская область

энергодар

вероника скворцова

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

запорожская аэс

госдума рф

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Зона вокруг Запорожской АЭС требует очень пристального наблюдения, это значимое направление для работы Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, заявила глава агентства Вероника Скворцова. В среду на заседании комитета Госдумы по здравоохранению она отметила, что хотя ЗАЭС в настоящее время "не в рабочем состоянии", зона примерно в километр вокруг нее "требует очень жесткого наблюдения за собой". "Вот это первое направление, на самом деле оно такое очень значимое для агентства, важнейшее", - сказала Скворцова. Она добавила, что задачи по формированию структур ФМБА и новых организаций в регионе решаются совместно с руководством Запорожской области и местным минздравом. В середине февраля сообщалось, что в Энергодаре Запорожской области будет создано межрегиональное управление ФМБА. ФГУП "Запорожская атомная электростанция" и АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" также будут обслуживаться ФМБА России, под управление агентства перейдет Энергодарская специализированная медико-санитарная часть. Кроме того, будет организован Центр гигиены и эпидемиологии ФМБА России, задачей которого станет обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия жителей города.

https://ria.ru/20230225/zaes-1854221826.html

https://ria.ru/20230301/magate-1855011593.html

россия

запорожская область

энергодар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, запорожская область, энергодар, вероника скворцова, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), запорожская аэс, госдума рф