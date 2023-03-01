https://ria.ru/20230301/yellen-1855003024.html

Американцев разъярило заявление главы минфина США о помощи Украине

Американцев разъярило заявление главы минфина США о помощи Украине - РИА Новости, 01.03.2023

Американцев разъярило заявление главы минфина США о помощи Украине

Читатели американского издания Breitbart негативно отреагировали на высказывания главы министерства финансов США Джанет Йеллен о поддержке Украины. РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T03:58

2023-03-01T03:58

2023-03-01T03:58

в мире

сша

украина

джанет йеллен

владимир зеленский

министерство финансов сша

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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Читатели американского издания Breitbart негативно отреагировали на высказывания главы министерства финансов США Джанет Йеллен о поддержке Украины.Ранее в ходе визита в Киев Йеллен сообщила, что Вашингтон передал украинской стороне первый транш в размере 1,25 миллиарда долларов из ранее заявленной экономической помощи на сумму 9,9 миллиарда.Глава минфина США заявила, что у американских налогоплательщиков есть "моральный долг" защищать восточную границу Украины. При этом, говоря о потребностях Киева, Йеллен ни словом не обмолвилась о "вторжении" на южной границе США, в ходе которого на территорию страны с 2022 года проникло более двух миллионов нелегальных мигрантов."Что, свои границы мы защищать уже не должны? Отвратительно, старая безнравственная ведьма. С каких пор министр финансов разъезжает по другим странам для участия в фотосессиях на тему предоставления помощи? Причем в военное время? Нам надо спасать страну от этих порочных людей, у нас у самих проблемы и вторжение на границе, проблемы с наркотиками, проблемы с преступностью, с бездомными и ветеранами. Вот чем мы должны заниматься", - заявил пользователь PatriotnPA."А где "моральный долг" защищать собственную границу, Джанет?" - спросил Killer_bees."Если ей так нравится эта коррумпированная дыра, пусть запишется в наемники и едет воевать за Украину", - возмутился NRD90."А как насчет долга перед налогоплательщиками, которые зарабатывают эти налоговые доллары?" – задался вопросом Julio."Пусть свои деньги шлет, а не наши", - потребовал Lizintexas."Она страдает от галлюцинаций и укрофилии. Глупая", - предположил patriot_based."Нет ничего высоконравственного в том, что одна коррумпированная машина по отмыванию денег оказывает помощь другой коррумпированной машине по отмыванию денег", - заметил Eugene Kyle.Как ранее сообщил портал Axios, Владимир Зеленский призвал американских предпринимателей начать вкладывать средства в восстановление Украины, не дожидаясь завершения конфликта.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230228/korruptsiya-1854943803.html

https://ria.ru/20230228/ukraina-1854855211.html

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в мире, сша, украина, джанет йеллен, владимир зеленский, министерство финансов сша