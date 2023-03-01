Американский разведчик раскрыл, что на самом деле США делают с Украиной
Бывший разведчик США Шаффер обвинил Белый дом в подкупе украинского режима в своих целях
© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский и министр финансов США Джанет Йеллен во время встречи
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский и министр финансов США Джанет Йеллен во время встречи. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Американские власти не помогают киевскому режиму, а занимаются его подкупом, заявил бывший военный разведчик, экс-подполковник резерва армии США Энтони Шаффер YouTube-каналу Judging Freedom.
Он подчеркнул, что присутствовал при передаче денег в Ираке от имени администрации Джорджа Буша-младшего и заметил, что в условиях конфликта Штаты покупают себе определенные права распоряжаться своими "союзниками".
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"На этом уровне требуется много взяток, чтобы заставить лидеров стран сделать что-то. И это то же самое: для меня это еще одна форма взяточничества. По сути, у нас есть политический класс, который готов использовать ваши и мои деньги, деньги налогоплательщиков, для достижения политических целей, которые не имеют ничего общего с нашей внутренней или национальной безопасностью", — заявил Шаффер.
Ранее во время визита в Киев глава министерства финансов США Джанет Йеллен сообщила, что Вашингтон передал украинской стороне первый транш в размере 1,25 миллиарда долларов из ранее заявленной экономической помощи на сумму 9,9 миллиарда.