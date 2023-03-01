https://ria.ru/20230301/vzyatka-1855121295.html

Американский разведчик раскрыл, что на самом деле США делают с Украиной

Американский разведчик раскрыл, что на самом деле США делают с Украиной - РИА Новости, 01.03.2023

Американский разведчик раскрыл, что на самом деле США делают с Украиной

Американские власти не помогают киевскому режиму, а занимаются его подкупом, заявил бывший военный разведчик, экс-подполковник резерва армии США Энтони Шаффер... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T14:40

2023-03-01T14:40

2023-03-01T14:57

в мире

сша

ирак

киев

джордж буш (младший)

джанет йеллен

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Американские власти не помогают киевскому режиму, а занимаются его подкупом, заявил бывший военный разведчик, экс-подполковник резерва армии США Энтони Шаффер YouTube-каналу Judging Freedom.Он подчеркнул, что присутствовал при передаче денег в Ираке от имени администрации Джорджа Буша-младшего и заметил, что в условиях конфликта Штаты покупают себе определенные права распоряжаться своими "союзниками".Ранее во время визита в Киев глава министерства финансов США Джанет Йеллен сообщила, что Вашингтон передал украинской стороне первый транш в размере 1,25 миллиарда долларов из ранее заявленной экономической помощи на сумму 9,9 миллиарда.

https://ria.ru/20230301/belorussiya-1855066888.html

сша

ирак

киев

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Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, сша, ирак, киев, джордж буш (младший), джанет йеллен