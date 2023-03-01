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В Белоруссии опровергли сообщения о взрывах на аэродроме в Мачулищах - РИА Новости, 02.03.2023
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22:51 01.03.2023 (обновлено: 00:17 02.03.2023)
https://ria.ru/20230301/vzryvy-1855237809.html
В Белоруссии опровергли сообщения о взрывах на аэродроме в Мачулищах
В Белоруссии опровергли сообщения о взрывах на аэродроме в Мачулищах - РИА Новости, 02.03.2023
В Белоруссии опровергли сообщения о взрывах на аэродроме в Мачулищах
Телеканал "Беларусь-1" показал в эфире исправный российский самолет А-50, о повреждении которого ранее в интернете распространялись неподтвержденные сведения... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-01T22:51
2023-03-02T00:17
а-50
белоруссия
россия
в мире
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МИНСК, 1 мар — РИА Новости. Телеканал "Беларусь-1" показал в эфире исправный российский самолет А-50, о повреждении которого ранее в интернете распространялись неподтвержденные сведения. Фрагмент телепрограммы "Панорама" опубликовал телеграм-канал Минобороны Белоруссии."На ваших экранах — знаменитый российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 на дежурстве в аэропорту Мачулищи, что под Минском. Это тот самый самолет, который стал накануне главным героем очередного фейка от беглых экстремистов", — отметила ведущая.Она добавила, что лайнер продолжает выполнять свою работу в рамках российско-белорусской группировки войск. При получении команды он готов взлететь в любую минуту, подчеркнула ведущая. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков накануне заявил, что анализ взаимосвязи или ее отсутствия в теме инцидентов в Белоруссии, на юге России и в Петербурге — дело спецслужб и министерства обороны, а не Кремля. Тогда же власти Санкт-Петербурга сообщали, что аэропорт "Пулково" временно перестал принимать и отправлять рейсы. Источник со ссылкой на телеграмму Росавиации заявил РИА Новости, что все воздушное пространство города было закрыто. Причина официально не уточнялась. Позднее уже другой источник заявил, что ограничения сняли. Правительство Санкт-Петербурга также подтвердило открытие неба над городом.Минобороны в тот же день сообщило, что военные провели в западной зоне ответственности тренировку по ПВО вместе с гражданскими органами управления. Там уточнили, что удалось отработать перехват и идентификацию условного нарушителя. В ведомстве отметили, что "в практической части тренировки были задействованы истребители из состава дежурных сил ПВО Западного военного округа, которые совершили вылеты для отработки вопросов перехвата и идентификации условной цели нарушителя". В министерстве также заявили, что российские системы радиоэлектронной борьбы подавили украинские беспилотники, пытавшиеся атаковать гражданские объекты в Краснодарском крае и Адыгее.
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а-50, белоруссия, россия, в мире
А-50, Белоруссия, Россия, В мире
В Белоруссии опровергли сообщения о взрывах на аэродроме в Мачулищах

В Минобороны Белоруссии показали кадры с самолетом А-50 ВКС России в исправном состоянии

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСамолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50
Самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Архивное фото
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МИНСК, 1 мар — РИА Новости. Телеканал "Беларусь-1" показал в эфире исправный российский самолет А-50, о повреждении которого ранее в интернете распространялись неподтвержденные сведения. Фрагмент телепрограммы "Панорама" опубликовал телеграм-канал Минобороны Белоруссии.
"На ваших экранах — знаменитый российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 на дежурстве в аэропорту Мачулищи, что под Минском. Это тот самый самолет, который стал накануне главным героем очередного фейка от беглых экстремистов", — отметила ведущая.
Она добавила, что лайнер продолжает выполнять свою работу в рамках российско-белорусской группировки войск. При получении команды он готов взлететь в любую минуту, подчеркнула ведущая.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков накануне заявил, что анализ взаимосвязи или ее отсутствия в теме инцидентов в Белоруссии, на юге России и в Петербурге — дело спецслужб и министерства обороны, а не Кремля. Тогда же власти Санкт-Петербурга сообщали, что аэропорт "Пулково" временно перестал принимать и отправлять рейсы. Источник со ссылкой на телеграмму Росавиации заявил РИА Новости, что все воздушное пространство города было закрыто. Причина официально не уточнялась. Позднее уже другой источник заявил, что ограничения сняли. Правительство Санкт-Петербурга также подтвердило открытие неба над городом.
Минобороны в тот же день сообщило, что военные провели в западной зоне ответственности тренировку по ПВО вместе с гражданскими органами управления. Там уточнили, что удалось отработать перехват и идентификацию условного нарушителя. В ведомстве отметили, что "в практической части тренировки были задействованы истребители из состава дежурных сил ПВО Западного военного округа, которые совершили вылеты для отработки вопросов перехвата и идентификации условной цели нарушителя".
В министерстве также заявили, что российские системы радиоэлектронной борьбы подавили украинские беспилотники, пытавшиеся атаковать гражданские объекты в Краснодарском крае и Адыгее.
Белоруссия - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
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