https://ria.ru/20230301/vystavka-1855055058.html

В Кремле открывается выставка "Небесное воинство. Образ и почитание"

В Кремле открывается выставка "Небесное воинство. Образ и почитание" - РИА Новости, 01.03.2023

В Кремле открывается выставка "Небесное воинство. Образ и почитание"

Выставка "Небесное воинство. Образ и почитание" открывается в Патриаршем дворце в Москве, сообщила на мероприятии в пресс-центре Международной медиагруппы... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T11:12

2023-03-01T11:12

2023-03-01T11:12

елена гагарина

московский кремль (музей-заповедник)

общество

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Выставка "Небесное воинство. Образ и почитание" открывается в Патриаршем дворце в Москве, сообщила на мероприятии в пресс-центре Международной медиагруппы "Россия сегодня" генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина. Масштабный проект, который объединит памятники XI–XX вв. из собрания Музеев Московского Кремля, Государственного Эрмитажа, Третьяковской галереи, Исторического музея и Музея русской иконы имени Михаила Абрамова, можно будет увидеть с 17 марта.На выставке будет представлена одна из древнейших домонгольских икон рубежа XI-XII вв. – образ великомученика Георгия из Успенского собора. Также посетители увидят храмовый образ "Архангел Михаил с деяниями ангелов" – икону времен Куликовской битвы. Вторая часть экспозиции раскроет тему обращения к заступничеству небесного воинства в придворном церемониале и государственной символике и будет охватывать период от рассвета Московского царства, то есть XVII в., до 50-х годов XX в., а финальный раздел выставки будет посвящен образам святых Александра Невского и Дмитрия Донского."Сейчас выставка "Небесное воинство" выглядит еще более актуальной, поскольку к святым воинам из века в век обращались за заступничеством, исцелением, помощью в бедах, которые могли постичь и семью, и родную землю", – подчеркнула Елена Гагарина.

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

елена гагарина, московский кремль (музей-заповедник), общество