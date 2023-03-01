https://ria.ru/20230301/vuchich-1854995659.html

Вучич ответил на вопрос о поддержке антироссийских санкций

Вучич ответил на вопрос о поддержке антироссийских санкций - РИА Новости, 01.03.2023

Вучич ответил на вопрос о поддержке антироссийских санкций

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что помнит и ценит помощь России, в том числе в ООН, но не может поклясться, что никогда не поддержит санкции Запада. РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T01:06

2023-03-01T01:06

2023-03-01T02:50

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БЕЛГРАД, 1 мар – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что помнит и ценит помощь России, в том числе в ООН, но не может поклясться, что никогда не поддержит санкции Запада. Вучич рассказал в эфире Радио и телевидения Сербии, что может вспомнить и негативные примеры поведения России, например, поддержку Москвой санкций против Белграда, но "никогда не забудет", как в 2015 году был заблокирован в Совбезе ООН британский проект резолюции по Сребренице, признающей расстрелы 1995 года геноцидом. "Я не забуду 2015 год, когда лично звонил президенту (РФ Владимиру) Путину и просил его помочь нам в ООН, и он это сделал. Поэтому сейчас на нас нет клейма народа, совершившего геноцид, в другом случае мы бы в ООН были обозначены как такой народ", - отметил Вучич. На уточняющий вопрос, значит ли это, что тема поддержки Белградом санкций в отношении России неактуальна, сербский лидер ответил в характерной манере. "Вопрос актуален, я не могу дать клятву по этому вопросу. Но надо знать, что даже когда не клянусь, моя позиция по определенному вопросу намного крепче и тверже, чем клятвы всех, кто их меняет утром и вечером по два раза", - сказал Вучич.

https://ria.ru/20230212/serbiya-1851508459.html

https://ria.ru/20230130/serbiya-1848466539.html

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в мире, россия, сербия, белград (город), александр вучич, оон