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Вучич рассказал о признании представителей Запада, касающемся Украины - РИА Новости, 01.03.2023
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00:22 01.03.2023 (обновлено: 07:43 01.03.2023)
https://ria.ru/20230301/vuchich-1854991471.html
Вучич рассказал о признании представителей Запада, касающемся Украины
Вучич рассказал о признании представителей Запада, касающемся Украины - РИА Новости, 01.03.2023
Вучич рассказал о признании представителей Запада, касающемся Украины
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что политические представители Запада в разговорах с ним признались, что участвуют в конфликте на Украине, и оказывали... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T00:22
2023-03-01T07:43
сербия
александр вучич
украина
белград (город)
в мире
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БЕЛГРАД, 1 мар – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что политические представители Запада в разговорах с ним признались, что участвуют в конфликте на Украине, и оказывали на него давление.В эфире Радио и телевидения Сербии Вучич рассказал, что в связи с эскалацией конфликта на Украине разговоры с представителями Запада стали более требовательными и жесткими, в том числе по урегулированию в Косово. Представители Запада, по его словам допустили возможность прекращения инвестиций в Сербию, отзыв уже вложенного капитала, закрытие предприятий и приостановку ее европейской интеграции в случае несговорчивости Белграда.Как отметил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, посреднический потенциал стран Запада из-за его косвенной вовлеченности конфликт на Украине нивелируется.Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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сербия, александр вучич, украина, белград (город), в мире
Сербия, Александр Вучич, Украина, Белград (город), В мире
Вучич рассказал о признании представителей Запада, касающемся Украины

Вучич заявил о признании представителей Запада об участии в конфликте на Украине

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 1 мар – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что политические представители Запада в разговорах с ним признались, что участвуют в конфликте на Украине, и оказывали на него давление.
В эфире Радио и телевидения Сербии Вучич рассказал, что в связи с эскалацией конфликта на Украине разговоры с представителями Запада стали более требовательными и жесткими, в том числе по урегулированию в Косово.
«
"Мне сказали: "У нас идет война в Европе, мы участвуем, хоть мы и не говорим этого". И говорят, что мы (Белград – ред.) потеряем многое или все, если не будем вести себя как надо", – сказал президент Сербии.
Представители Запада, по его словам допустили возможность прекращения инвестиций в Сербию, отзыв уже вложенного капитала, закрытие предприятий и приостановку ее европейской интеграции в случае несговорчивости Белграда.
Как отметил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, посреднический потенциал стран Запада из-за его косвенной вовлеченности конфликт на Украине нивелируется.
Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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