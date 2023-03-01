https://ria.ru/20230301/vuchich-1854991471.html

Вучич рассказал о признании представителей Запада, касающемся Украины

Вучич рассказал о признании представителей Запада, касающемся Украины - РИА Новости, 01.03.2023

Вучич рассказал о признании представителей Запада, касающемся Украины

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что политические представители Запада в разговорах с ним признались, что участвуют в конфликте на Украине, и оказывали... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T00:22

2023-03-01T00:22

2023-03-01T07:43

сербия

александр вучич

украина

белград (город)

в мире

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БЕЛГРАД, 1 мар – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что политические представители Запада в разговорах с ним признались, что участвуют в конфликте на Украине, и оказывали на него давление.В эфире Радио и телевидения Сербии Вучич рассказал, что в связи с эскалацией конфликта на Украине разговоры с представителями Запада стали более требовательными и жесткими, в том числе по урегулированию в Косово. Представители Запада, по его словам допустили возможность прекращения инвестиций в Сербию, отзыв уже вложенного капитала, закрытие предприятий и приостановку ее европейской интеграции в случае несговорчивости Белграда.Как отметил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, посреднический потенциал стран Запада из-за его косвенной вовлеченности конфликт на Украине нивелируется.Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230206/vuchich-1850157301.html

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украина

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сербия, александр вучич, украина, белград (город), в мире