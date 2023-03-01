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Лавров встретился в Дели с главой МИД Бразилии

Лавров встретился в Дели с главой МИД Бразилии - РИА Новости, 01.03.2023

Лавров встретился в Дели с главой МИД Бразилии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел в Нью-Дели встречу с главой МИД Бразилии Мауру Виейрой, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T16:08

2023-03-01T16:08

2023-03-01T17:35

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мауру виейра

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НЬЮ-ДЕЛИ, 1 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел в Нью-Дели встречу с главой МИД Бразилии Мауру Виейрой, передает корреспондент РИА Новости.Перед началом встречи министры тепло поприветствовали друг друга, после чего переговоры продолжились в закрытом формате.Как сообщил МИД РФ по итогам переговоров, "на полях" министерской встречи G20 главы ведомств подтвердили обоюдную нацеленность на дальнейшее укрепление всего комплекса российско-бразильских отношений стратегического партнерства, обсудив график двусторонних контактов на различных уровнях.Кроме того, министры провели обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, тематике взаимодействия России и Бразилии в ООН и ее Совете Безопасности, БРИКС, "Группе двадцати" и на других многосторонних площадках, добавило министерство.Ранее в среду Лавров встретился с главами МИД Индии и Турции, а также принял участие в открытии выставки, посвященной творчеству Льва Толстого и Махатмы Ганди.

https://ria.ru/20230211/molniya-1851447675.html

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