Рейтинг@Mail.ru
Лавров встретился в Дели с главой МИД Бразилии - РИА Новости, 01.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:08 01.03.2023 (обновлено: 17:35 01.03.2023)
https://ria.ru/20230301/vstrecha-1855147394.html
Лавров встретился в Дели с главой МИД Бразилии
Лавров встретился в Дели с главой МИД Бразилии - РИА Новости, 01.03.2023
Лавров встретился в Дели с главой МИД Бразилии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел в Нью-Дели встречу с главой МИД Бразилии Мауру Виейрой, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T16:08
2023-03-01T17:35
в мире
дели
турция
сергей лавров
мауру виейра
лев толстой (писатель)
мид индии
махатма ганди
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/01/1855182538_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e627207f641e5f700b143b3dbdbfe589.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 1 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел в Нью-Дели встречу с главой МИД Бразилии Мауру Виейрой, передает корреспондент РИА Новости.Перед началом встречи министры тепло поприветствовали друг друга, после чего переговоры продолжились в закрытом формате.Как сообщил МИД РФ по итогам переговоров, "на полях" министерской встречи G20 главы ведомств подтвердили обоюдную нацеленность на дальнейшее укрепление всего комплекса российско-бразильских отношений стратегического партнерства, обсудив график двусторонних контактов на различных уровнях.Кроме того, министры провели обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, тематике взаимодействия России и Бразилии в ООН и ее Совете Безопасности, БРИКС, "Группе двадцати" и на других многосторонних площадках, добавило министерство.Ранее в среду Лавров встретился с главами МИД Индии и Турции, а также принял участие в открытии выставки, посвященной творчеству Льва Толстого и Махатмы Ганди.
https://ria.ru/20230211/molniya-1851447675.html
https://ria.ru/20230301/blinken-1855120709.html
дели
турция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/01/1855182538_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_f8695e079ce387a1c36737ddf55e32d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дели, турция, сергей лавров, мауру виейра, лев толстой (писатель), мид индии, махатма ганди, россия
В мире, Дели, Турция, Сергей Лавров, Мауру Виейра, Лев Толстой (писатель), МИД Индии, Махатма Ганди, Россия
Лавров встретился в Дели с главой МИД Бразилии

Лавров в Нью-Дели провел переговоры в закрытом формате с главой МИД Бразилии Виейрой

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкГлава МИД Бразилии Мауру Виейра и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров перед переговорами на полях министерской встречи G20 в Нью-Дели. 1 марта 2023
Глава МИД Бразилии Мауру Виейра и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров перед переговорами на полях министерской встречи G20 в Нью-Дели. 1 марта 2023 - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Глава МИД Бразилии Мауру Виейра и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров перед переговорами на полях министерской встречи G20 в Нью-Дели. 1 марта 2023
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 1 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел в Нью-Дели встречу с главой МИД Бразилии Мауру Виейрой, передает корреспондент РИА Новости.
Перед началом встречи министры тепло поприветствовали друг друга, после чего переговоры продолжились в закрытом формате.
Вид на статую Иисуса Христа в Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
В статую Иисуса Христа в Рио-де-Жанейро ударила молния
11 февраля, 20:03
Как сообщил МИД РФ по итогам переговоров, "на полях" министерской встречи G20 главы ведомств подтвердили обоюдную нацеленность на дальнейшее укрепление всего комплекса российско-бразильских отношений стратегического партнерства, обсудив график двусторонних контактов на различных уровнях.
Кроме того, министры провели обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, тематике взаимодействия России и Бразилии в ООН и ее Совете Безопасности, БРИКС, "Группе двадцати" и на других многосторонних площадках, добавило министерство.
Ранее в среду Лавров встретился с главами МИД Индии и Турции, а также принял участие в открытии выставки, посвященной творчеству Льва Толстого и Махатмы Ганди.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
Блинкен не планирует встреч с главами МИД Китая и России на G20
Вчера, 14:38
 
В миреДелиТурцияСергей ЛавровМауру ВиейраЛев Толстой (писатель)МИД ИндииМахатма ГандиРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала