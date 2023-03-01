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Лавров встретился в Дели с главой МИД Бразилии
Лавров встретился в Дели с главой МИД Бразилии - РИА Новости, 01.03.2023
Лавров встретился в Дели с главой МИД Бразилии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел в Нью-Дели встречу с главой МИД Бразилии Мауру Виейрой, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T16:08
2023-03-01T16:08
2023-03-01T17:35
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НЬЮ-ДЕЛИ, 1 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел в Нью-Дели встречу с главой МИД Бразилии Мауру Виейрой, передает корреспондент РИА Новости.Перед началом встречи министры тепло поприветствовали друг друга, после чего переговоры продолжились в закрытом формате.Как сообщил МИД РФ по итогам переговоров, "на полях" министерской встречи G20 главы ведомств подтвердили обоюдную нацеленность на дальнейшее укрепление всего комплекса российско-бразильских отношений стратегического партнерства, обсудив график двусторонних контактов на различных уровнях.Кроме того, министры провели обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, тематике взаимодействия России и Бразилии в ООН и ее Совете Безопасности, БРИКС, "Группе двадцати" и на других многосторонних площадках, добавило министерство.Ранее в среду Лавров встретился с главами МИД Индии и Турции, а также принял участие в открытии выставки, посвященной творчеству Льва Толстого и Махатмы Ганди.
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в мире, дели, турция, сергей лавров, мауру виейра, лев толстой (писатель), мид индии, махатма ганди, россия
В мире, Дели, Турция, Сергей Лавров, Мауру Виейра, Лев Толстой (писатель), МИД Индии, Махатма Ганди, Россия
Лавров встретился в Дели с главой МИД Бразилии
Лавров в Нью-Дели провел переговоры в закрытом формате с главой МИД Бразилии Виейрой