Рейтинг@Mail.ru
"Волонтеры Победы" открыли набор добровольцев на мероприятия Дня Победы - РИА Новости, 01.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:45 01.03.2023
https://ria.ru/20230301/volontery-1855063899.html
"Волонтеры Победы" открыли набор добровольцев на мероприятия Дня Победы
"Волонтеры Победы" открыли набор добровольцев на мероприятия Дня Победы - РИА Новости, 01.03.2023
"Волонтеры Победы" открыли набор добровольцев на мероприятия Дня Победы
Набор волонтеров для мероприятий Дня Победы открыт, в этом году к празднику будет подготовлено рекордное количество добровольцев, заявил председатель... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T11:45
2023-03-01T11:45
общество
россия
волонтеры победы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785735724_0:137:3077:1868_1920x0_80_0_0_cc850a5d6f41339e108f34b843937ae9.jpg
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Набор волонтеров для мероприятий Дня Победы открыт, в этом году к празднику будет подготовлено рекордное количество добровольцев, заявил председатель центрального штаба Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы", заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по развитию гражданского общества Ольга Занко. "Именно для тех, кто хочет внести свой вклад в сохранение исторической памяти, кто хочет защитить нашу историю, кто хочет успеть сказать "спасибо" лично ветеранам Великой Отечественной войны, сегодня мы даем старт набора добровольцев для сопровождения Дня Победы", - сказала Занко на пресс-конференции в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня". Занко отметила, что в этом году будет подготовлено рекордное число добровольцев - 200 тысяч человек. Волонтеры, по ее словам, будут участвовать в сопровождении бессмертного полка, Параде Победы, акции "Георгиевская лента", поздравлении ветеранов ВОВ. Занко также напомнила, что волонтером может стать каждый гражданин старше 18 лет, который зарегистрируется на сайте "Волонтеры Победы" и пройдет специальное обучение.
https://ria.ru/20230221/front-1853432351.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785735724_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0ac9d97dcb516e67459247baa4dbfa51.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, волонтеры победы
Общество, Россия, Волонтеры Победы
"Волонтеры Победы" открыли набор добровольцев на мероприятия Дня Победы

"Волонтеры Победы" открыли набор добровольцев, участвующих в мероприятиях Дня Победы

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкАктивист Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы"
Активист Всероссийского общественного движения Волонтеры Победы - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Активист Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Набор волонтеров для мероприятий Дня Победы открыт, в этом году к празднику будет подготовлено рекордное количество добровольцев, заявил председатель центрального штаба Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы", заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по развитию гражданского общества Ольга Занко.
"Именно для тех, кто хочет внести свой вклад в сохранение исторической памяти, кто хочет защитить нашу историю, кто хочет успеть сказать "спасибо" лично ветеранам Великой Отечественной войны, сегодня мы даем старт набора добровольцев для сопровождения Дня Победы", - сказала Занко на пресс-конференции в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня".
Занко отметила, что в этом году будет подготовлено рекордное число добровольцев - 200 тысяч человек. Волонтеры, по ее словам, будут участвовать в сопровождении бессмертного полка, Параде Победы, акции "Георгиевская лента", поздравлении ветеранов ВОВ. Занко также напомнила, что волонтером может стать каждый гражданин старше 18 лет, который зарегистрируется на сайте "Волонтеры Победы" и пройдет специальное обучение.
Путин поблагодарил волонтеров, оказывающих помощь фронту - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
Путин поблагодарил россиян, оказывающих помощь фронту
21 февраля, 13:52
 
ОбществоРоссияВолонтеры Победы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала