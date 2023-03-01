https://ria.ru/20230301/volontery-1855063899.html

"Волонтеры Победы" открыли набор добровольцев на мероприятия Дня Победы

"Волонтеры Победы" открыли набор добровольцев на мероприятия Дня Победы - РИА Новости, 01.03.2023

"Волонтеры Победы" открыли набор добровольцев на мероприятия Дня Победы

Набор волонтеров для мероприятий Дня Победы открыт, в этом году к празднику будет подготовлено рекордное количество добровольцев, заявил председатель... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T11:45

2023-03-01T11:45

2023-03-01T11:45

общество

россия

волонтеры победы

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Набор волонтеров для мероприятий Дня Победы открыт, в этом году к празднику будет подготовлено рекордное количество добровольцев, заявил председатель центрального штаба Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы", заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по развитию гражданского общества Ольга Занко. "Именно для тех, кто хочет внести свой вклад в сохранение исторической памяти, кто хочет защитить нашу историю, кто хочет успеть сказать "спасибо" лично ветеранам Великой Отечественной войны, сегодня мы даем старт набора добровольцев для сопровождения Дня Победы", - сказала Занко на пресс-конференции в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня". Занко отметила, что в этом году будет подготовлено рекордное число добровольцев - 200 тысяч человек. Волонтеры, по ее словам, будут участвовать в сопровождении бессмертного полка, Параде Победы, акции "Георгиевская лента", поздравлении ветеранов ВОВ. Занко также напомнила, что волонтером может стать каждый гражданин старше 18 лет, который зарегистрируется на сайте "Волонтеры Победы" и пройдет специальное обучение.

https://ria.ru/20230221/front-1853432351.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, волонтеры победы