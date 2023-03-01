https://ria.ru/20230301/voda-1854991779.html

В России начался новый этап маркировки питьевой и минеральной воды

В России начался новый этап маркировки питьевой и минеральной воды - РИА Новости, 01.03.2023

В России начался новый этап маркировки питьевой и минеральной воды

Новый этап цифровой маркировки питьевой и минеральной бутилированной воды начался в России, в частности стало обязательным сканирование кодов маркировки этой... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T00:28

2023-03-01T00:28

2023-03-01T00:28

россия

экономика

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Новый этап цифровой маркировки питьевой и минеральной бутилированной воды начался в России, в частности стало обязательным сканирование кодов маркировки этой продукции при продаже через кассы, а также фиксация вывода из оборота. Отмечается, что благодаря маркировке рынок упакованной воды уже обелился на 15%. При этом маркировка "не оказала хоть сколько-нибудь заметного влияния на цену товаров и темпы производства" упакованной воды, так же как и на другие категории продукции. Производители, как и их контрагенты, готовы к новому этапу маркировки упакованной воды. Представители аптечного бизнеса также заявили о готовности продавать воду в соответствии с требованиями. Кроме того, в ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) сообщили, что все крупные федеральные сети полностью готовы к выбытию маркированной воды на кассах. "Торговые сети-члены АКОРТ имеют огромный опыт работы с маркированными товарами. ... Все процессы уже настроены, сети на 100% подготовились к введению новых правил для упакованной воды и готовы корректно передавать информацию об обороте маркированной воды. Отдельные компании уже осуществляют вывод такой продукции из оборота в соответствии с новой процедурой. Никаких задержек при продаже напитков с 1 марта мы не прогнозируем", - рассказала сопредседатель комитета по цифровым инициативам ассоциации Анна Орлова. Цифровая маркировка упакованной воды введена в России с 2021 года. С 1 декабря прошлого года она стала обязательной для минеральной воды, с 1 марта 2022 года - для прочих категорий питьевой воды. С 1 ноября 2022 года бизнес обязан передавать данные о движении маркированной воды через электронный документооборот.

https://ria.ru/20230130/moskva-1848384252.html

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