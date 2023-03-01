https://ria.ru/20230301/veto-1855224702.html

В парламенте Венгрии предложили наложить вето на расширение НАТО

В парламенте Венгрии предложили наложить вето на расширение НАТО - РИА Новости, 01.03.2023

В парламенте Венгрии предложили наложить вето на расширение НАТО

Представитель венгерской правой партии Mi Hazánk Элед Новак при обсуждении в парламенте ратификации членства Швеции и Финляндии в НАТО предложил наложить вето... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T21:01

2023-03-01T21:01

2023-03-01T22:08

в мире

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нато

виктор орбан

петер сийярто

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БУДАПЕШТ, 1 мар — РИА Новости. Представитель венгерской правой партии Mi Hazánk Элед Новак при обсуждении в парламенте ратификации членства Швеции и Финляндии в НАТО предложил наложить вето на расширение альянса, его слова приводит агентство MTI."Mi Hazánk единственной из партий выступает за то, чтобы Венгрия наложила вето на расширение НАТО, поскольку это будет рассматриваться как провокация, новый шаг к мировой войне, в то время как международным интересам отвечает нейтральная зона", — сказал он. По словам депутата, у его партии нет претензий к Финляндии и Швеции, однако "мир Европы и хрупкое равновесие обеспечены только в том случае, если у России и НАТО нет или практически нет общей границы". Он также отметил, что Венгрия должна быть свободной и нейтральной без иностранных войск на ее территории. По результатам выборов в парламент Венгрии в апреле 2022 года Mi Hazánk получила шесть мест в национальном собрании из 199. В свою очередь, представители альянса Фидес — Христианско-демократическая народная партия, имеющие 133 места в парламенте, заявили, что поддерживают членство Финляндии и Швеции в НАТО. Тем не менее они хотели бы использовать возможность "с глазу на глаз поговорить с партнерами и прояснить недоразумения". Для этого в Скандинавские страны направят парламентские делегации.Ранее стало известно, что предварительное обсуждение на парламентской комиссии по иностранным делам планируется провести сегодня. Если оно пройдет успешно, голосование в парламенте по вопросу ратификации членства Финляндии и Швеции в НАТО может состояться с 6 по 9 марта. Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш напомнил, что, согласно правилам, до голосования за законопроект может пройти до четырех недель. Ранее премьер страны Виктор Орбан заявил, что правительство поддерживает присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, однако депутаты парламента не полны энтузиазма его ратифицировать. Причиной этого он назвал то, что власти этих стран распространяют "бессовестную ложь" о Венгрии. Кроме того, по словам Орбана, непосредственная граница между НАТО и Россией в случае ратификации выросла бы на тысячу километров. Спикер венгерского национального собрания согласился с предложением ряда депутатов направить в обе страны представителей от парламента Венгрии. Глава МИД Петер Сийярто после переговоров со шведским коллегой заявил, что парламентская делегация прибудет в Стокгольм в течение недели-двух. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае прошлого года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Изначально Турция заблокировала процесс рассмотрения этих заявок. Однако уже 29 июня представители этих трех стран подписали меморандум в области безопасности. Документ учитывает все озабоченности Анкары. Сейчас заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 — Венгрия и Турция.

https://ria.ru/20230224/nato-1854109604.html

https://ria.ru/20221212/vengriya-1838195642.html

https://ria.ru/20230112/vengriya-1844273353.html

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в мире, венгрия, швеция, финляндия, нато, виктор орбан, петер сийярто