https://ria.ru/20230301/ukraina-1855200225.html

В США предположили, что конфликт на Украине "саморазрешится" за два года

В США предположили, что конфликт на Украине "саморазрешится" за два года - РИА Новости, 01.03.2023

В США предположили, что конфликт на Украине "саморазрешится" за два года

Конфликт на Украине может завершиться через два года, предположила министр армии США Кристин Вормут. РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T18:50

2023-03-01T18:50

2023-03-01T19:23

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ВАШИНГТОН, 1 мар — РИА Новости. Конфликт на Украине может завершиться через два года, предположила министр армии США Кристин Вормут.Министр подчеркнула, что боевые действия оказались более затяжными, чем можно было предположить."Мы были бы безрассудными, если бы не беспокоились о существующих военных возможностях (России. — Прим. ред.)", — сообщила Вормут.По оценкам Вашингтона, Москва до сих пор не использовала значительную часть своих военно-воздушных и военно-морских сил, а также возможностей в киберсреде, уточнила американская чиновница.Накануне заместитель министра обороны США Колин Каль заявил, что траектория развития конфликта не поддается прогнозированию. По его мнению, он может закончиться через шесть месяцев, а может через два или три года.Каль добавил, что надеется на поддержку конгресса в финансировании помощи Киеву даже с учетом текущих оценок длительности конфликта.Западные страны в последнее время наращивают поставки вооружений и боевой техники Украине. В Москве не раз указывали, что военная помощь не сулит Киеву ничего хорошего и лишь затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для ВС России.

https://ria.ru/20230301/ukraina-1855138191.html

https://ria.ru/20230228/peregovory-1854820873.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, сша, украина, россия, москва