В США предположили, что конфликт на Украине "саморазрешится" за два года
Министр армии США Вормут: конфликт на Украине может саморазрешиться в течение двух лет
© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 мар — РИА Новости. Конфликт на Украине может завершиться через два года, предположила министр армии США Кристин Вормут.
«
"Думаю, что война на Украине саморазрешится в следующий год или два", — сказала она, выступая в Центре стратегических и международных исследований (CSIS).
Министр подчеркнула, что боевые действия оказались более затяжными, чем можно было предположить.
"Мы были бы безрассудными, если бы не беспокоились о существующих военных возможностях (России. — Прим. ред.)", — сообщила Вормут.
"Мы были бы безрассудными, если бы не беспокоились о существующих военных возможностях (России. — Прим. ред.)", — сообщила Вормут.
По оценкам Вашингтона, Москва до сих пор не использовала значительную часть своих военно-воздушных и военно-морских сил, а также возможностей в киберсреде, уточнила американская чиновница.
Накануне заместитель министра обороны США Колин Каль заявил, что траектория развития конфликта не поддается прогнозированию. По его мнению, он может закончиться через шесть месяцев, а может через два или три года.
Каль добавил, что надеется на поддержку конгресса в финансировании помощи Киеву даже с учетом текущих оценок длительности конфликта.
Западные страны в последнее время наращивают поставки вооружений и боевой техники Украине. В Москве не раз указывали, что военная помощь не сулит Киеву ничего хорошего и лишь затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для ВС России.