https://ria.ru/20230301/ukraina-1855158034.html

Экс-главу аэропорта "Борисполь" приговорили к пяти годам заключения

Экс-главу аэропорта "Борисполь" приговорили к пяти годам заключения - РИА Новости, 01.03.2023

Экс-главу аэропорта "Борисполь" приговорили к пяти годам заключения

Бывший руководитель предприятия "Международный аэропорт "Борисполь" Евгений Дыхня приговорен к пяти годам лишения свободы за злоупотребление служебным... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T16:31

2023-03-01T16:31

2023-03-01T16:31

в мире

украина

специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)

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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Бывший руководитель предприятия "Международный аэропорт "Борисполь" Евгений Дыхня приговорен к пяти годам лишения свободы за злоупотребление служебным положением, заявили в среду в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) Украины. "Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) 1 марта 2023 года огласила приговор, которым бывший руководитель государственного предприятия "Международный аэропорт "Борисполь" и начальник службы арендных отношений признаны виновными в злоупотреблении служебным положением, что нанесло более 15,7 миллиона гривен (более 425 тысяч долларов) убытков, то есть в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 364 УК Украины", - говорится в сообщении прокуратуры в Telegram-канале. По данным САП, бывшему руководителю аэропорта "Борисполь" суд назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, на срок три года и со штрафом в размере 8,5 тысячи гривен (230 долларов). Начальнику службы арендных отношений, фамилия которого не называется, назначили четыре года лишения свободы. По данным прокуратуры, в течение 2014-2019 годов должностные лица госпредприятия на основании заключенных договоров предварительной аренды передавали помещения субъектам предпринимательской деятельности. Однако выяснилось, что вышеуказанное имущество принадлежит министерству инфраструктуры Украины и право на передачу его в аренду имеет только Фонд государственного имущества по соответствующей конкурсной процедуре. Несмотря на это, в нарушение действующего законодательства, должностные лица неправомерно по заниженной стоимости передавали указанные помещения предпринимателям, что привело к нанесению убытков в сумме более 15,7 миллионов гривен (более 425 тысяч долларов).

https://ria.ru/20230118/podkup-1845808410.html

https://ria.ru/20220916/derkach-1817199295.html

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)