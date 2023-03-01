https://ria.ru/20230301/ukraina-1855138191.html

Блинкен отметил положительные элементы в плане Китая по Украине

Блинкен отметил положительные элементы в плане Китая по Украине - РИА Новости, 01.03.2023

Блинкен отметил положительные элементы в плане Китая по Украине

В предложениях Китая по урегулированию ситуации на Украине есть позитивные стороны, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T15:32

2023-03-01T15:32

2023-03-01T16:59

специальная военная операция на украине

в мире

китай

украина

сша

энтони блинкен

дмитрий песков

владимир зеленский

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. В предложениях Китая по урегулированию ситуации на Украине есть позитивные стороны, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.По его мнению, если бы Пекин серьезно относился к предложенному плану, то должен был помогать Киеву весь прошлый год.Двадцать четвертого февраля внешнеполитическое ведомство КНР опубликовало на своем сайте заявление по политическому урегулированию кризиса на Украине, содержащее 12 пунктов. Среди основных тезисов Пекина: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновления прямого диалога между Москвой и Киевом, а также призыв не допускать дальнейшей эскалации.Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя китайскую инициативу, заявил, что Пекин не предложил основы для урегулирования ситуации, а изложил свои мысли.Как отметил пресс-секретарь Дмитрий Песков, в Кремле внимательно отнеслись к плану, предложенному Китаем. По его словам, Москва изучит его детали, это длительный и напряженный процесс.Предложения Китая по глобальной безопасности схожи с позицией России, подчеркнула официальный представитель МИД Мария Захарова. Дипломат добавила, что пока рано говорить о совместных шагах в части практической имплементации предложений Пекина.

https://ria.ru/20230225/bayden-1854222710.html

https://ria.ru/20230227/rossiya-1854597573.html

китай

украина

сша

пекин

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, китай, украина, сша, энтони блинкен, дмитрий песков, владимир зеленский, пекин