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Блинкен отметил положительные элементы в плане Китая по Украине - РИА Новости, 01.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:32 01.03.2023 (обновлено: 16:59 01.03.2023)
https://ria.ru/20230301/ukraina-1855138191.html
Блинкен отметил положительные элементы в плане Китая по Украине
Блинкен отметил положительные элементы в плане Китая по Украине - РИА Новости, 01.03.2023
Блинкен отметил положительные элементы в плане Китая по Украине
В предложениях Китая по урегулированию ситуации на Украине есть позитивные стороны, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T15:32
2023-03-01T16:59
специальная военная операция на украине
в мире
китай
украина
сша
энтони блинкен
дмитрий песков
владимир зеленский
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. В предложениях Китая по урегулированию ситуации на Украине есть позитивные стороны, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.По его мнению, если бы Пекин серьезно относился к предложенному плану, то должен был помогать Киеву весь прошлый год.Двадцать четвертого февраля внешнеполитическое ведомство КНР опубликовало на своем сайте заявление по политическому урегулированию кризиса на Украине, содержащее 12 пунктов. Среди основных тезисов Пекина: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновления прямого диалога между Москвой и Киевом, а также призыв не допускать дальнейшей эскалации.Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя китайскую инициативу, заявил, что Пекин не предложил основы для урегулирования ситуации, а изложил свои мысли.Как отметил пресс-секретарь Дмитрий Песков, в Кремле внимательно отнеслись к плану, предложенному Китаем. По его словам, Москва изучит его детали, это длительный и напряженный процесс.Предложения Китая по глобальной безопасности схожи с позицией России, подчеркнула официальный представитель МИД Мария Захарова. Дипломат добавила, что пока рано говорить о совместных шагах в части практической имплементации предложений Пекина.
https://ria.ru/20230225/bayden-1854222710.html
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в мире, китай, украина, сша, энтони блинкен, дмитрий песков, владимир зеленский, пекин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Китай, Украина, США, Энтони Блинкен, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Пекин
Блинкен отметил положительные элементы в плане Китая по Украине

Блинкен заявил, что в плане Китая по урегулированию на Украине есть положительные элементы

© AP PhotoГоссекретарь США Энтони Блинкен во время пресс-конференции в Ташкенте. 1 марта 2023
Госсекретарь США Энтони Блинкен во время пресс-конференции в Ташкенте. 1 марта 2023 - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© AP Photo
Госсекретарь США Энтони Блинкен во время пресс-конференции в Ташкенте. 1 марта 2023
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. В предложениях Китая по урегулированию ситуации на Украине есть позитивные стороны, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«

"Там есть некоторые положительные элементы, в том числе вещи, которые, как говорил сам Китай несколько раз в прошлом, очень похожи на предложения самой Украины", — отметил он во время визита в Узбекистан.

По его мнению, если бы Пекин серьезно относился к предложенному плану, то должен был помогать Киеву весь прошлый год.
Двадцать четвертого февраля внешнеполитическое ведомство КНР опубликовало на своем сайте заявление по политическому урегулированию кризиса на Украине, содержащее 12 пунктов. Среди основных тезисов Пекина: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновления прямого диалога между Москвой и Киевом, а также призыв не допускать дальнейшей эскалации.
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Как отметил пресс-секретарь Дмитрий Песков, в Кремле внимательно отнеслись к плану, предложенному Китаем. По его словам, Москва изучит его детали, это длительный и напряженный процесс.
Предложения Китая по глобальной безопасности схожи с позицией России, подчеркнула официальный представитель МИД Мария Захарова. Дипломат добавила, что пока рано говорить о совместных шагах в части практической имплементации предложений Пекина.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКитайУкраинаСШАЭнтони БлинкенДмитрий ПесковВладимир ЗеленскийПекин
 
 
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