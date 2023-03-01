https://ria.ru/20230301/ukraina-1855119096.html

Минкультуры Украины обвинило NBC News в нарушении законодательства

Минкультуры Украины обвинило NBC News в нарушении законодательства - РИА Новости, 01.03.2023

Минкультуры Украины обвинило NBC News в нарушении законодательства

Украина обеспокоена поездкой команды американского телеканала NBC News в Крым не через украинскую территорию и считает это нарушением законодательства страны,... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T14:33

2023-03-01T14:33

2023-03-01T14:33

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Украина обеспокоена поездкой команды американского телеканала NBC News в Крым не через украинскую территорию и считает это нарушением законодательства страны, заявил глава министерства культуры Александр Ткаченко. Телеканал NBC News сообщал во вторник, что его журналисты съездили в Крым на поезде из Москвы, на полуострове они пообщались с местными жителями. "Въезд в Крым с территории России является нарушением законодательства Украины, за что предусмотрена ответственность – в частности, за такие действия также запрещен въезд иностранцам. Мы очень обеспокоены телесюжетом NBC News", - написал Ткаченко на своей странице в Twitter. Ранее представитель украинского МИД Олег Николенко заявил, что Украина выясняет обстоятельства посещения территории Крыма журналистом американского телеканала NBC News, которому теперь грозит запрет на въезд в страну. Он также сообщил, что по итогам проверки будет принято решение о дальнейших шагах. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20230301/mirotvorets-1855117536.html

https://ria.ru/20230228/zhurnalist-1854983537.html

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Дарья Буймова

в мире, украина, россия, москва, александр ткаченко (протоиерей), олег николенко, владимир путин, оон