Минкультуры Украины обвинило NBC News в нарушении законодательства
Минкультуры Украины обвинило NBC News в нарушении законодательства после сюжета про Крым
© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Украина обеспокоена поездкой команды американского телеканала NBC News в Крым не через украинскую территорию и считает это нарушением законодательства страны, заявил глава министерства культуры Александр Ткаченко.
Телеканал NBC News сообщал во вторник, что его журналисты съездили в Крым на поезде из Москвы, на полуострове они пообщались с местными жителями.
"Въезд в Крым с территории России является нарушением законодательства Украины, за что предусмотрена ответственность – в частности, за такие действия также запрещен въезд иностранцам. Мы очень обеспокоены телесюжетом NBC News", - написал Ткаченко на своей странице в Twitter.
Ранее представитель украинского МИД Олег Николенко заявил, что Украина выясняет обстоятельства посещения территории Крыма журналистом американского телеканала NBC News, которому теперь грозит запрет на въезд в страну. Он также сообщил, что по итогам проверки будет принято решение о дальнейших шагах.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".