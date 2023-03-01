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Минкультуры Украины обвинило NBC News в нарушении законодательства - РИА Новости, 01.03.2023
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14:33 01.03.2023
https://ria.ru/20230301/ukraina-1855119096.html
Минкультуры Украины обвинило NBC News в нарушении законодательства
Минкультуры Украины обвинило NBC News в нарушении законодательства - РИА Новости, 01.03.2023
Минкультуры Украины обвинило NBC News в нарушении законодательства
Украина обеспокоена поездкой команды американского телеканала NBC News в Крым не через украинскую территорию и считает это нарушением законодательства страны,... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T14:33
2023-03-01T14:33
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Украина обеспокоена поездкой команды американского телеканала NBC News в Крым не через украинскую территорию и считает это нарушением законодательства страны, заявил глава министерства культуры Александр Ткаченко. Телеканал NBC News сообщал во вторник, что его журналисты съездили в Крым на поезде из Москвы, на полуострове они пообщались с местными жителями. "Въезд в Крым с территории России является нарушением законодательства Украины, за что предусмотрена ответственность – в частности, за такие действия также запрещен въезд иностранцам. Мы очень обеспокоены телесюжетом NBC News", - написал Ткаченко на своей странице в Twitter. Ранее представитель украинского МИД Олег Николенко заявил, что Украина выясняет обстоятельства посещения территории Крыма журналистом американского телеканала NBC News, которому теперь грозит запрет на въезд в страну. Он также сообщил, что по итогам проверки будет принято решение о дальнейших шагах. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20230301/mirotvorets-1855117536.html
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в мире, украина, россия, москва, александр ткаченко (протоиерей), олег николенко, владимир путин, оон
В мире, Украина, Россия, Москва, Александр Ткаченко (протоиерей), Олег Николенко, Владимир Путин, ООН
Минкультуры Украины обвинило NBC News в нарушении законодательства

Минкультуры Украины обвинило NBC News в нарушении законодательства после сюжета про Крым

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Украина обеспокоена поездкой команды американского телеканала NBC News в Крым не через украинскую территорию и считает это нарушением законодательства страны, заявил глава министерства культуры Александр Ткаченко.
Телеканал NBC News сообщал во вторник, что его журналисты съездили в Крым на поезде из Москвы, на полуострове они пообщались с местными жителями.
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"Въезд в Крым с территории России является нарушением законодательства Украины, за что предусмотрена ответственность – в частности, за такие действия также запрещен въезд иностранцам. Мы очень обеспокоены телесюжетом NBC News", - написал Ткаченко на своей странице в Twitter.
Ранее представитель украинского МИД Олег Николенко заявил, что Украина выясняет обстоятельства посещения территории Крыма журналистом американского телеканала NBC News, которому теперь грозит запрет на въезд в страну. Он также сообщил, что по итогам проверки будет принято решение о дальнейших шагах.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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