https://ria.ru/20230301/ukraina-1855102343.html
Песков прокомментировал заявление Подоляка
Песков прокомментировал заявление Подоляка - РИА Новости, 01.03.2023
Песков прокомментировал заявление Подоляка
Кремль не верит заявлениям о непричастности Киева к атакам по России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T13:40
2023-03-01T13:40
2023-03-01T14:55
специальная военная операция на украине
украинский демократический альянс за реформы (удар)
киев
россия
безопасность
михаил подоляк
дмитрий песков
владимир зеленский
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Кремль не верит заявлениям о непричастности Киева к атакам по России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Сегодня с таким утверждением выступил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк."Мы ему не верим", — сказал Песков журналистам.Подоляк в своей записи в Twitter заявил, что Украина не наносит ударов по территории России, а "ведет оборонительную войну для деоккупации всех своих территорий".Во вторник в Минобороны сообщили, что российские системы РЭБ уничтожили украинские беспилотники, пытавшиеся атаковать гражданские объекты в Краснодарском крае и Адыгее. Также губернатор Московской области Андрей Воробьев говорил, что во вторник дрон упал близ деревни Губастово в городском округе Коломна, целью, вероятно, был объект гражданской инфраструктуры, он не задет. Позже в экстренных службах уточнили РИА Новости, что аппарат упал вблизи газораспределительной станции.
https://ria.ru/20230227/ukraina-1854707778.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украинский демократический альянс за реформы (удар), киев, россия, безопасность, михаил подоляк, дмитрий песков, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, Украинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР), Киев, Россия, Безопасность, Михаил Подоляк, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский
Песков прокомментировал заявление Подоляка
Песков заявил, что в Кремле не верят заявлениям Киева о непричастности к ударам по России