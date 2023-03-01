Рейтинг@Mail.ru
Песков прокомментировал заявление Подоляка - РИА Новости, 01.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:40 01.03.2023 (обновлено: 14:55 01.03.2023)
https://ria.ru/20230301/ukraina-1855102343.html
Песков прокомментировал заявление Подоляка
Песков прокомментировал заявление Подоляка - РИА Новости, 01.03.2023
Песков прокомментировал заявление Подоляка
Кремль не верит заявлениям о непричастности Киева к атакам по России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T13:40
2023-03-01T14:55
специальная военная операция на украине
украинский демократический альянс за реформы (удар)
киев
россия
безопасность
михаил подоляк
дмитрий песков
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/05/1829404889_0:0:3616:2034_1920x0_80_0_0_eae0456001d67786975a5baddc94d820.jpg
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Кремль не верит заявлениям о непричастности Киева к атакам по России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Сегодня с таким утверждением выступил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк."Мы ему не верим", — сказал Песков журналистам.Подоляк в своей записи в Twitter заявил, что Украина не наносит ударов по территории России, а "ведет оборонительную войну для деоккупации всех своих территорий".Во вторник в Минобороны сообщили, что российские системы РЭБ уничтожили украинские беспилотники, пытавшиеся атаковать гражданские объекты в Краснодарском крае и Адыгее. Также губернатор Московской области Андрей Воробьев говорил, что во вторник дрон упал близ деревни Губастово в городском округе Коломна, целью, вероятно, был объект гражданской инфраструктуры, он не задет. Позже в экстренных службах уточнили РИА Новости, что аппарат упал вблизи газораспределительной станции.
https://ria.ru/20230227/ukraina-1854707778.html
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/05/1829404889_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a771012f38ee08ba78e9c7c31eda2d97.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украинский демократический альянс за реформы (удар), киев, россия, безопасность, михаил подоляк, дмитрий песков, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, Украинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР), Киев, Россия, Безопасность, Михаил Подоляк, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский
Песков прокомментировал заявление Подоляка

Песков заявил, что в Кремле не верят заявлениям Киева о непричастности к ударам по России

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСоветник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Кремль не верит заявлениям о непричастности Киева к атакам по России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Сегодня с таким утверждением выступил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
"Мы ему не верим", — сказал Песков журналистам.
Подоляк в своей записи в Twitter заявил, что Украина не наносит ударов по территории России, а "ведет оборонительную войну для деоккупации всех своих территорий".
Во вторник в Минобороны сообщили, что российские системы РЭБ уничтожили украинские беспилотники, пытавшиеся атаковать гражданские объекты в Краснодарском крае и Адыгее.
Также губернатор Московской области Андрей Воробьев говорил, что во вторник дрон упал близ деревни Губастово в городском округе Коломна, целью, вероятно, был объект гражданской инфраструктуры, он не задет. Позже в экстренных службах уточнили РИА Новости, что аппарат упал вблизи газораспределительной станции.
Женщина идет по центру Киева - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
Офис Зеленского предрек Украине исчезновение
27 февраля, 20:25
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР)КиевРоссияБезопасностьМихаил ПодолякДмитрий ПесковВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала