https://ria.ru/20230301/ukraina-1855102343.html

Песков прокомментировал заявление Подоляка

Песков прокомментировал заявление Подоляка - РИА Новости, 01.03.2023

Песков прокомментировал заявление Подоляка

Кремль не верит заявлениям о непричастности Киева к атакам по России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T13:40

2023-03-01T13:40

2023-03-01T14:55

специальная военная операция на украине

украинский демократический альянс за реформы (удар)

киев

россия

безопасность

михаил подоляк

дмитрий песков

владимир зеленский

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Кремль не верит заявлениям о непричастности Киева к атакам по России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Сегодня с таким утверждением выступил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк."Мы ему не верим", — сказал Песков журналистам.Подоляк в своей записи в Twitter заявил, что Украина не наносит ударов по территории России, а "ведет оборонительную войну для деоккупации всех своих территорий".Во вторник в Минобороны сообщили, что российские системы РЭБ уничтожили украинские беспилотники, пытавшиеся атаковать гражданские объекты в Краснодарском крае и Адыгее. Также губернатор Московской области Андрей Воробьев говорил, что во вторник дрон упал близ деревни Губастово в городском округе Коломна, целью, вероятно, был объект гражданской инфраструктуры, он не задет. Позже в экстренных службах уточнили РИА Новости, что аппарат упал вблизи газораспределительной станции.

https://ria.ru/20230227/ukraina-1854707778.html

киев

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украинский демократический альянс за реформы (удар), киев, россия, безопасность, михаил подоляк, дмитрий песков, владимир зеленский