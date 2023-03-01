https://ria.ru/20230301/ukraina-1855050436.html

В офисе Зеленского отрицают причастность Украины к атакам по России

В офисе Зеленского отрицают причастность Украины к атакам по России - РИА Новости, 01.03.2023

В офисе Зеленского отрицают причастность Украины к атакам по России

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк утверждает, что Киев не причастен к атакам по России. РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T10:58

2023-03-01T10:58

2023-03-01T10:58

специальная военная операция на украине

россия

украина

михаил подоляк

в мире

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк утверждает, что Киев не причастен к атакам по России. "Украина не наносит ударов по территории РФ. Украина ведет оборонительную войну с целью деоккупации всех своих территорий", - написал Подоляк в Twitter. Во вторник в Минобороны России сообщили, что российские системы РЭБ уничтожили украинские беспилотники, пытавшиеся атаковать гражданские объекты в Краснодарском крае и Адыгее. Также губернатор Московской области Андрей Воробьев говорил, что во вторник дрон упал близ деревни Губастово в городском округе Коломна, целью, вероятно, был объект гражданской инфраструктуры, он не задет. Позже в экстренных службах уточнили РИА Новости, что аппарат упал вблизи газораспределительной станции. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства предпринятых Киевом попыток применения беспилотников для атаки объектов в Подмосковье, Адыгее и на Кубани.

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Кирилл Волков

россия, украина, михаил подоляк, в мире, ситуация в днр и лнр