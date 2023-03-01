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В офисе Зеленского отрицают причастность Украины к атакам по России
В офисе Зеленского отрицают причастность Украины к атакам по России - РИА Новости, 01.03.2023
В офисе Зеленского отрицают причастность Украины к атакам по России
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк утверждает, что Киев не причастен к атакам по России. РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T10:58
2023-03-01T10:58
2023-03-01T10:58
специальная военная операция на украине
россия
украина
михаил подоляк
в мире
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк утверждает, что Киев не причастен к атакам по России. "Украина не наносит ударов по территории РФ. Украина ведет оборонительную войну с целью деоккупации всех своих территорий", - написал Подоляк в Twitter. Во вторник в Минобороны России сообщили, что российские системы РЭБ уничтожили украинские беспилотники, пытавшиеся атаковать гражданские объекты в Краснодарском крае и Адыгее. Также губернатор Московской области Андрей Воробьев говорил, что во вторник дрон упал близ деревни Губастово в городском округе Коломна, целью, вероятно, был объект гражданской инфраструктуры, он не задет. Позже в экстренных службах уточнили РИА Новости, что аппарат упал вблизи газораспределительной станции. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства предпринятых Киевом попыток применения беспилотников для атаки объектов в Подмосковье, Адыгее и на Кубани.
https://ria.ru/20230301/khimoruzhie-1854894760.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, украина, михаил подоляк, в мире, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Михаил Подоляк, В мире, Ситуация в ДНР и ЛНР
В офисе Зеленского отрицают причастность Украины к атакам по России
Подоляк утверждает, что Украина не наносит ударов по территории России