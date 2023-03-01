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В офисе Зеленского отрицают причастность Украины к атакам по России - РИА Новости, 01.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:58 01.03.2023
https://ria.ru/20230301/ukraina-1855050436.html
В офисе Зеленского отрицают причастность Украины к атакам по России
В офисе Зеленского отрицают причастность Украины к атакам по России - РИА Новости, 01.03.2023
В офисе Зеленского отрицают причастность Украины к атакам по России
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк утверждает, что Киев не причастен к атакам по России. РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T10:58
2023-03-01T10:58
специальная военная операция на украине
россия
украина
михаил подоляк
в мире
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк утверждает, что Киев не причастен к атакам по России. "Украина не наносит ударов по территории РФ. Украина ведет оборонительную войну с целью деоккупации всех своих территорий", - написал Подоляк в Twitter. Во вторник в Минобороны России сообщили, что российские системы РЭБ уничтожили украинские беспилотники, пытавшиеся атаковать гражданские объекты в Краснодарском крае и Адыгее. Также губернатор Московской области Андрей Воробьев говорил, что во вторник дрон упал близ деревни Губастово в городском округе Коломна, целью, вероятно, был объект гражданской инфраструктуры, он не задет. Позже в экстренных службах уточнили РИА Новости, что аппарат упал вблизи газораспределительной станции. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства предпринятых Киевом попыток применения беспилотников для атаки объектов в Подмосковье, Адыгее и на Кубани.
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россия, украина, михаил подоляк, в мире, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Михаил Подоляк, В мире, Ситуация в ДНР и ЛНР
В офисе Зеленского отрицают причастность Украины к атакам по России

Подоляк утверждает, что Украина не наносит ударов по территории России

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСоветник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк утверждает, что Киев не причастен к атакам по России.
"Украина не наносит ударов по территории РФ. Украина ведет оборонительную войну с целью деоккупации всех своих территорий", - написал Подоляк в Twitter.
Во вторник в Минобороны России сообщили, что российские системы РЭБ уничтожили украинские беспилотники, пытавшиеся атаковать гражданские объекты в Краснодарском крае и Адыгее. Также губернатор Московской области Андрей Воробьев говорил, что во вторник дрон упал близ деревни Губастово в городском округе Коломна, целью, вероятно, был объект гражданской инфраструктуры, он не задет. Позже в экстренных службах уточнили РИА Новости, что аппарат упал вблизи газораспределительной станции.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства предпринятых Киевом попыток применения беспилотников для атаки объектов в Подмосковье, Адыгее и на Кубани.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаМихаил ПодолякВ миреСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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