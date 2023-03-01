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Африканский этап турне конкурса Стенина-2022 продолжается в ДР Конго - РИА Новости, 01.03.2023
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17:44 01.03.2023
https://ria.ru/20230301/turne-1855186848.html
Африканский этап турне конкурса Стенина-2022 продолжается в ДР Конго
Африканский этап турне конкурса Стенина-2022 продолжается в ДР Конго - РИА Новости, 01.03.2023
Африканский этап турне конкурса Стенина-2022 продолжается в ДР Конго
Выставочное турне работ лауреатов конкурса памяти Андрея Стенина 2022 года сделало вторую после Претории остановку на африканском континенте. РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T17:44
2023-03-01T17:44
андрей стенин
международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина
россия
африка
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КИНШАСА, 1 мар – РИА Новости. Выставочное турне работ лауреатов конкурса памяти Андрея Стенина 2022 года сделало вторую после Претории остановку на африканском континенте.Новой площадкой для сорока одиночных фотографий и серий репортеров из Индии, Ирана, Китая, России, Гватемалы, Бангладеш и других стран стал Свободный университет в столице республики, Киншасе. Выставку в Киншасе можно увидеть до седьмого марта, вход на выставку свободный.В церемонии открытия выставки принял участие посол России в ДРК Алексей Сентебов.Открывая выставку, Алексей Сентебов подчеркнул: "Уже не первый год мы проводим выставку победителей Международного конкурса фотожурналистики им. Андрея Стенина, и по традиции наше посольство организует торжественную церемонию открытия в кампусе одного из наших основных партнеров в области образования - Свободного университета Киншасы. Для нас это большая честь дать молодым конголезцам возможность увидеть лучшие работы, подготовленные талантливыми фотожурналистами, которые освещают наиболее актуальные и острые проблемы современного мира".Куратор конкурса имени Андрея Стенина Оксана Олейник также поздравила присутствующих с открытием выставки в формате видеообращения, транслируемого на площадке. "Фотожурналисты африканского континента – одни из самых ярких и активных среди участников конкурса, они многократно побеждали на нем и становились его лауреатами. Мы надеемся, что интерес молодых африканских фотографов к нашему конкурсу будет только расти, и команда конкурса желает им от всей души новых побед на нем!", - сказала она.Ставшее традицией роуд-шоу конкурса стартовало в Москве в октябре 2022 года. До Киншасы конкурс сделал остановки в Претории (ЮАР), Шардже (ОАЭ), Нью-Дели (Индия) и колумбийском Энвигадо. В планах конкурса выставки и в других городах мира, в том числе в странах Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии при поддержке своих международных партнеров.О КонкурсеМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания) (Россия), онлайн-платформа СМОТРИМ (Россия), общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура"(Россия), телеканал "Москва 24" (Россия).Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik (Международное), телеканал и портал RT (Международное), медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан).В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России (Россия), информационный портал YOung JOurnalists (Россия), портал Russian Photo (Россия), портал Photo-study.ru (Россия).
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россия
африка
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
андрей стенин, международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина, россия, африка
Андрей Стенин, Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, Россия, Африка

Африканский этап турне конкурса Стенина-2022 продолжается в ДР Конго

© Фото : посольство РФ в КиншасеПосол России в ДРК Алексей Сентебов на открытии выставки
Посол России в ДРК Алексей Сентебов на открытии выставки - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© Фото : посольство РФ в Киншасе
Посол России в ДРК Алексей Сентебов на открытии выставки
Читать ria.ru в
КИНШАСА, 1 мар – РИА Новости. Выставочное турне работ лауреатов конкурса памяти Андрея Стенина 2022 года сделало вторую после Претории остановку на африканском континенте.
Новой площадкой для сорока одиночных фотографий и серий репортеров из Индии, Ирана, Китая, России, Гватемалы, Бангладеш и других стран стал Свободный университет в столице республики, Киншасе. Выставку в Киншасе можно увидеть до седьмого марта, вход на выставку свободный.
© Фото : посольство РФ в КиншасеПосол России в ДРК Алексей Сентебов на открытии выставки
Посол России в ДРК Алексей Сентебов на открытии выставки - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© Фото : посольство РФ в Киншасе
Посол России в ДРК Алексей Сентебов на открытии выставки
В церемонии открытия выставки принял участие посол России в ДРК Алексей Сентебов.
Открывая выставку, Алексей Сентебов подчеркнул: "Уже не первый год мы проводим выставку победителей Международного конкурса фотожурналистики им. Андрея Стенина, и по традиции наше посольство организует торжественную церемонию открытия в кампусе одного из наших основных партнеров в области образования - Свободного университета Киншасы. Для нас это большая честь дать молодым конголезцам возможность увидеть лучшие работы, подготовленные талантливыми фотожурналистами, которые освещают наиболее актуальные и острые проблемы современного мира".
© Фото : посольство РФ в КиншасеАфриканский этап турне конкурса Стенина-2022 продолжается в ДР Конго
Африканский этап турне конкурса Стенина-2022 продолжается в ДР Конго
Африканский этап турне конкурса Стенина-2022 продолжается в ДР Конго
© Фото : посольство РФ в Киншасе
1 из 3
© Фото : посольство РФ в КиншасеАфриканский этап турне конкурса Стенина-2022 продолжается в ДР Конго
Африканский этап турне конкурса Стенина-2022 продолжается в ДР Конго
Африканский этап турне конкурса Стенина-2022 продолжается в ДР Конго
© Фото : посольство РФ в Киншасе
2 из 3
© Фото : посольство РФ в КиншасеПосол России в ДРК Алексей Сентебов на открытии выставки
Посол России в ДРК Алексей Сентебов на открытии выставки
Посол России в ДРК Алексей Сентебов на открытии выставки
© Фото : посольство РФ в Киншасе
3 из 3
Африканский этап турне конкурса Стенина-2022 продолжается в ДР Конго
© Фото : посольство РФ в Киншасе
1 из 3
Африканский этап турне конкурса Стенина-2022 продолжается в ДР Конго
© Фото : посольство РФ в Киншасе
2 из 3
Посол России в ДРК Алексей Сентебов на открытии выставки
© Фото : посольство РФ в Киншасе
3 из 3
Куратор конкурса имени Андрея Стенина Оксана Олейник также поздравила присутствующих с открытием выставки в формате видеообращения, транслируемого на площадке. "Фотожурналисты африканского континента – одни из самых ярких и активных среди участников конкурса, они многократно побеждали на нем и становились его лауреатами. Мы надеемся, что интерес молодых африканских фотографов к нашему конкурсу будет только расти, и команда конкурса желает им от всей души новых побед на нем!", - сказала она.
Ставшее традицией роуд-шоу конкурса стартовало в Москве в октябре 2022 года. До Киншасы конкурс сделал остановки в Претории (ЮАР), Шардже (ОАЭ), Нью-Дели (Индия) и колумбийском Энвигадо. В планах конкурса выставки и в других городах мира, в том числе в странах Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии при поддержке своих международных партнеров.
Посетительница на открытии выставки Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Барселоне - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
Конкурс памяти Андрея Стенина объявил международное жюри 2023 года
26 января, 11:00

О Конкурсе

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания) (Россия), онлайн-платформа СМОТРИМ (Россия), общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура"(Россия), телеканал "Москва 24" (Россия).
Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik (Международное), телеканал и портал RT (Международное), медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан).
В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России (Россия), информационный портал YOung JOurnalists (Россия), портал Russian Photo (Россия), портал Photo-study.ru (Россия).
 
Андрей СтенинМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея СтенинаРоссияАфрика
 
 
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