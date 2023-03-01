https://ria.ru/20230301/tunberg-1855077998.html

Полиция унесла Грету Тунберг с акции протеста в Осло

Полиция унесла Грету Тунберг с акции протеста в Осло - РИА Новости, 01.03.2023

Полиция унесла Грету Тунберг с акции протеста в Осло

Норвежские полицейские начали задерживать протестующих в Осло экоактивистов, шведку Грету Тунберг пришлось пришлось силой выносить с места событий, передает... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T12:32

2023-03-01T12:32

2023-03-01T13:10

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МУРМАНСК, 1 мар — РИА Новости. Норвежские полицейские начали задерживать протестующих в Осло экоактивистов, шведку Грету Тунберг пришлось пришлось силой выносить с места событий, передает телерадиокомпания NRK."В 9:29 (11:29 мск) полиция начала выводить протестующих. В 9:51 (11:51 мск) Грету Тунберг уносят", — говорится в сообщении.Экоактивисты, в числе которых представители саамов, а также Тунберг, уже несколько дней проводят в правительственном квартале масштабную акцию протеста против строительства ветряных электростанций в местах проживания коренного народа. Они блокируют входы в министерства, из-за чего чиновники с начала недели работают из дома. Накануне в центре протестов оказались Министерство финансов и Министерство торговли и промышленности. Сегодня сотрудники не смогли пройти в Министерство климата и окружающей среды, а также Министерство торговли, промышленности и рыболовства. Министр нефти и энергетики Терье Аасланд отменил плановую поездку в Великобританию. Во вторник полиция уже уводила протестующих из правительственного квартала, но они возвращаются. Репортеры отметили, что полицейские уносят участников акции от входов в несколько ведомств. В 2021 году Верховный суд Норвегии постановил, что две ветряные электростанции в местах проживания саамов нарушают права коренного народа, который занимается преимущественно оленеводством. Саамы заявляли, что звук установок пугает животных, и требовали убрать турбины. Норвежское правительство заявило, что, несмотря на решение Верховного суда, окончательная судьба ветряных электростанций является сложной юридической и политической проблемой, и надеется найти компромисс.

https://ria.ru/20230119/tunberg-1846025155.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, осло, норвегия, грета тунберг