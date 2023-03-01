https://ria.ru/20230301/trevoga-1855216618.html

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 01.03.2023

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве и области, а также девяти других регионах Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T20:09

2023-03-01T20:09

2023-03-01T20:21

специальная военная операция на украине

киев

в мире

украина

днепропетровская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и области, а также девяти других регионах Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным ресурса, тревога звучит в Киеве и области, а также в Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях.Кроме того, сообщается о тревоге на подконтрольных Киеву территориях Запорожской области и ДНР.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230228/ukraina-1854799585.html

киев

украина

днепропетровская область

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киев, в мире, украина, днепропетровская область, вооруженные силы рф