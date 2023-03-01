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В небе над Киевом заметили неопознанный воздушный объект
В небе над Киевом заметили неопознанный воздушный объект - РИА Новости, 01.03.2023
В небе над Киевом заметили неопознанный воздушный объект
Воздушная тревога в Киеве объявлялась в среду из-за появления в небе небольшого воздушного шара, он на данный момент угрозы не представляет, сообщил начальник... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T15:09
2023-03-01T15:09
2023-03-01T15:09
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Воздушная тревога в Киеве объявлялась в среду из-за появления в небе небольшого воздушного шара, он на данный момент угрозы не представляет, сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко. В среду днем в Киеве была объявлена воздушная тревога. "Последняя тревога в Киеве и Киевской области была объявлена в связи с неопознанным воздушным объектом. По предварительным данным, это был шар небольшого размера. Вероятно, он был запущен с северного направления в сторону Киева. На данный момент этот объект не представляет угрозы. Приняты соответствующие меры для его ликвидации", - приводит слова Попко Telegram-канал Киевской городской военной администрации.
https://ria.ru/20230301/khimoruzhie-1854894760.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В небе над Киевом заметили неопознанный воздушный объект
Воздушная тревога в Киеве объявлялась из-за появления в небе воздушного шара