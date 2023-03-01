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В небе над Киевом заметили неопознанный воздушный объект - РИА Новости, 01.03.2023
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15:09 01.03.2023
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В небе над Киевом заметили неопознанный воздушный объект
В небе над Киевом заметили неопознанный воздушный объект - РИА Новости, 01.03.2023
В небе над Киевом заметили неопознанный воздушный объект
Воздушная тревога в Киеве объявлялась в среду из-за появления в небе небольшого воздушного шара, он на данный момент угрозы не представляет, сообщил начальник... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T15:09
2023-03-01T15:09
специальная военная операция на украине
в мире
киев
киевская область
украина
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Воздушная тревога в Киеве объявлялась в среду из-за появления в небе небольшого воздушного шара, он на данный момент угрозы не представляет, сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко. В среду днем в Киеве была объявлена воздушная тревога. "Последняя тревога в Киеве и Киевской области была объявлена в связи с неопознанным воздушным объектом. По предварительным данным, это был шар небольшого размера. Вероятно, он был запущен с северного направления в сторону Киева. На данный момент этот объект не представляет угрозы. Приняты соответствующие меры для его ликвидации", - приводит слова Попко Telegram-канал Киевской городской военной администрации.
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в мире, киев, киевская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Киевская область, Украина
В небе над Киевом заметили неопознанный воздушный объект

Воздушная тревога в Киеве объявлялась из-за появления в небе воздушного шара

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Воздушная тревога в Киеве объявлялась в среду из-за появления в небе небольшого воздушного шара, он на данный момент угрозы не представляет, сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.
В среду днем в Киеве была объявлена воздушная тревога.
"Последняя тревога в Киеве и Киевской области была объявлена в связи с неопознанным воздушным объектом. По предварительным данным, это был шар небольшого размера. Вероятно, он был запущен с северного направления в сторону Киева. На данный момент этот объект не представляет угрозы. Приняты соответствующие меры для его ликвидации", - приводит слова Попко Telegram-канал Киевской городской военной администрации.
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