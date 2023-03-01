https://ria.ru/20230301/trevoga-1855131069.html

В небе над Киевом заметили неопознанный воздушный объект

В небе над Киевом заметили неопознанный воздушный объект - РИА Новости, 01.03.2023

В небе над Киевом заметили неопознанный воздушный объект

Воздушная тревога в Киеве объявлялась в среду из-за появления в небе небольшого воздушного шара, он на данный момент угрозы не представляет, сообщил начальник... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T15:09

2023-03-01T15:09

2023-03-01T15:09

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Воздушная тревога в Киеве объявлялась в среду из-за появления в небе небольшого воздушного шара, он на данный момент угрозы не представляет, сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко. В среду днем в Киеве была объявлена воздушная тревога. "Последняя тревога в Киеве и Киевской области была объявлена в связи с неопознанным воздушным объектом. По предварительным данным, это был шар небольшого размера. Вероятно, он был запущен с северного направления в сторону Киева. На данный момент этот объект не представляет угрозы. Приняты соответствующие меры для его ликвидации", - приводит слова Попко Telegram-канал Киевской городской военной администрации.

https://ria.ru/20230301/khimoruzhie-1854894760.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, киев, киевская область, украина