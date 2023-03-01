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В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 01.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:34 01.03.2023 (обновлено: 13:55 01.03.2023)
https://ria.ru/20230301/trevoga-1855079006.html
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 01.03.2023
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T12:34
2023-03-01T13:55
специальная военная операция на украине
киев
в мире
киевская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.Сигнал раздался в 12:33 мск.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, эти удары стали ответом на взрыв на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране, а жители регулярно сталкиваются с экстренными отключениями электроэнергии, воды и отопления.
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киев, в мире, киевская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Киев, В мире, Киевская область, Вооруженные силы РФ
В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве и области объявили воздушную тревогу

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.
Сигнал раздался в 12:33 мск.
Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
Как заявлял Владимир Путин, эти удары стали ответом на взрыв на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране, а жители регулярно сталкиваются с экстренными отключениями электроэнергии, воды и отопления.
Киев, Украина - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве
28 февраля, 23:36
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевВ миреКиевская областьВооруженные силы РФ
 
 
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