https://ria.ru/20230301/trevoga-1855079006.html

В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 01.03.2023

В Киеве объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T12:34

2023-03-01T12:34

2023-03-01T13:55

специальная военная операция на украине

киев

в мире

киевская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.Сигнал раздался в 12:33 мск.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, эти удары стали ответом на взрыв на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране, а жители регулярно сталкиваются с экстренными отключениями электроэнергии, воды и отопления.

https://ria.ru/20230228/kiev-1854987977.html

киев

киевская область

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киев, в мире, киевская область, вооруженные силы рф