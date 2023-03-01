https://ria.ru/20230301/trevoga-1854995083.html

В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 01.03.2023

В Киеве объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве, сообщили местные власти. РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T01:02

2023-03-01T01:02

2023-03-01T01:02

специальная военная операция на украине

киев

полтавская область

украина

денис шмыгаль

владимир зеленский

вооруженные силы рф

в мире

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, сообщили местные власти. Киевская городская государственная администрация сообщила о сигнале тревоги в своем телеграм-канале в 00.52 мск. "Сирены воздушной тревоги в Киеве", - говорится в сообщении. Ранее воздушная тревога была объявлена в Сумской, Черниговской и Полтавской областях. Украинские СМИ сообщали также о взрыве в Кременчуге в Полтавской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20230228/trevoga-1854945305.html

https://ria.ru/20230228/kiev-1854987977.html

киев

полтавская область

украина

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киев, полтавская область, украина, денис шмыгаль, владимир зеленский, вооруженные силы рф, в мире