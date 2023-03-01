https://ria.ru/20230301/trevoga-1854995083.html
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 01.03.2023
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве, сообщили местные власти. РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T01:02
2023-03-01T01:02
2023-03-01T01:02
специальная военная операция на украине
киев
полтавская область
украина
денис шмыгаль
владимир зеленский
вооруженные силы рф
в мире
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, сообщили местные власти. Киевская городская государственная администрация сообщила о сигнале тревоги в своем телеграм-канале в 00.52 мск. "Сирены воздушной тревоги в Киеве", - говорится в сообщении. Ранее воздушная тревога была объявлена в Сумской, Черниговской и Полтавской областях. Украинские СМИ сообщали также о взрыве в Кременчуге в Полтавской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20230228/trevoga-1854945305.html
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киев, полтавская область, украина, денис шмыгаль, владимир зеленский, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киев, Полтавская область, Украина, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Вооруженные силы РФ, В мире
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве звучит воздушная тревога