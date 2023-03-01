https://ria.ru/20230301/traur-1855067260.html
В Греции объявили трехдневный траур из-за катастрофы на железной дороге
В Греции объявили трехдневный траур из-за катастрофы на железной дороге - РИА Новости, 01.03.2023
В Греции объявили трехдневный траур из-за катастрофы на железной дороге
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил трёхдневный траур в связи с гибелью людей в железнодорожной катастрофе, сообщила пресс-служба премьера. РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T11:54
2023-03-01T11:54
2023-03-01T11:54
в мире
греция
кириакос мицотакис
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АФИНЫ, 1 мар - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил трёхдневный траур в связи с гибелью людей в железнодорожной катастрофе, сообщила пресс-служба премьера. Поезда столкнулись в городке Темпи недалеко от города Лариса, ЧП произошло в среду около полуночи при невыясненных пока обстоятельствах на станции Эвангелизмос, более чем в 200 километрах к северо-западу от Афин. В результате столкновения произошёл пожар, три вагона сошли с рельсов. По последним данным, погибли 36 человек, госпитализированы 66, из них шестеро находятся в реанимации. "Решением премьер-министра объявляется трехдневный национальный траур по погибшим в железнодорожной катастрофе в Темпи с 1 по 3 марта 2023 года, флаги на всех общественных зданиях будут приспущены, отменяются массовые праздничные мероприятия", - говорится в сообщении пресс-службы. Отмечается, что Мицотакис едет в Ларису, на место трагедии. Пресс-секретарь правительства Яннис Иконому сообщил, что компетентные органы уже начали расследование причин ЧП, чтобы выяснить обстоятельства, при которых два поезда, двигавшиеся в противоположных направлениях, оказались на одном пути на протяжении многих километров. Иконому сказал, что в настоящее время приоритетом является оказание помощи пострадавшим, идентификация погибших и поиск пропавших без вести, а также психологическая поддержка родственников жертв.
https://ria.ru/20230301/gretsiya-1855035648.html
https://ria.ru/20230107/metro-1843415283.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, греция, кириакос мицотакис
В мире, Греция, Кириакос Мицотакис
В Греции объявили трехдневный траур из-за катастрофы на железной дороге
Греция объявила трехдневный траур из-за гибели людей в железнодорожной катастрофе в Темпи
АФИНЫ, 1 мар - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил трёхдневный траур в связи с гибелью людей в железнодорожной катастрофе, сообщила пресс-служба премьера.
Поезда столкнулись в городке Темпи недалеко от города Лариса, ЧП произошло в среду около полуночи при невыясненных пока обстоятельствах на станции Эвангелизмос, более чем в 200 километрах к северо-западу от Афин
. В результате столкновения произошёл пожар, три вагона сошли с рельсов. По последним данным, погибли 36 человек, госпитализированы 66, из них шестеро находятся в реанимации.
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"Решением премьер-министра объявляется трехдневный национальный траур по погибшим в железнодорожной катастрофе в Темпи с 1 по 3 марта 2023 года, флаги на всех общественных зданиях будут приспущены, отменяются массовые праздничные мероприятия", - говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что Мицотакис едет в Ларису, на место трагедии.
Пресс-секретарь правительства Яннис Иконому сообщил, что компетентные органы уже начали расследование причин ЧП, чтобы выяснить обстоятельства, при которых два поезда, двигавшиеся в противоположных направлениях, оказались на одном пути на протяжении многих километров.
Иконому сказал, что в настоящее время приоритетом является оказание помощи пострадавшим, идентификация погибших и поиск пропавших без вести, а также психологическая поддержка родственников жертв.
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