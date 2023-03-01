https://ria.ru/20230301/traur-1855067260.html

В Греции объявили трехдневный траур из-за катастрофы на железной дороге

В Греции объявили трехдневный траур из-за катастрофы на железной дороге - РИА Новости, 01.03.2023

В Греции объявили трехдневный траур из-за катастрофы на железной дороге

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил трёхдневный траур в связи с гибелью людей в железнодорожной катастрофе, сообщила пресс-служба премьера. РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T11:54

2023-03-01T11:54

2023-03-01T11:54

в мире

греция

кириакос мицотакис

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АФИНЫ, 1 мар - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил трёхдневный траур в связи с гибелью людей в железнодорожной катастрофе, сообщила пресс-служба премьера. Поезда столкнулись в городке Темпи недалеко от города Лариса, ЧП произошло в среду около полуночи при невыясненных пока обстоятельствах на станции Эвангелизмос, более чем в 200 километрах к северо-западу от Афин. В результате столкновения произошёл пожар, три вагона сошли с рельсов. По последним данным, погибли 36 человек, госпитализированы 66, из них шестеро находятся в реанимации. "Решением премьер-министра объявляется трехдневный национальный траур по погибшим в железнодорожной катастрофе в Темпи с 1 по 3 марта 2023 года, флаги на всех общественных зданиях будут приспущены, отменяются массовые праздничные мероприятия", - говорится в сообщении пресс-службы. Отмечается, что Мицотакис едет в Ларису, на место трагедии. Пресс-секретарь правительства Яннис Иконому сообщил, что компетентные органы уже начали расследование причин ЧП, чтобы выяснить обстоятельства, при которых два поезда, двигавшиеся в противоположных направлениях, оказались на одном пути на протяжении многих километров. Иконому сказал, что в настоящее время приоритетом является оказание помощи пострадавшим, идентификация погибших и поиск пропавших без вести, а также психологическая поддержка родственников жертв.

https://ria.ru/20230301/gretsiya-1855035648.html

https://ria.ru/20230107/metro-1843415283.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, греция, кириакос мицотакис