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Товарооборот Красноярского края с Казахстаном неуклонно растет - РИА Новости, 01.03.2023
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16:49 01.03.2023
https://ria.ru/20230301/tovarooborot-1855147305.html
Товарооборот Красноярского края с Казахстаном неуклонно растет
Товарооборот Красноярского края с Казахстаном неуклонно растет - РИА Новости, 01.03.2023
Товарооборот Красноярского края с Казахстаном неуклонно растет
Торговый оборот Красноярского края с Казахстаном за 9 месяцев 2022 года увеличился в 2,4 раза относительно аналогичного периода 2021 года и составил 165... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T16:49
2023-03-01T16:49
красноярский экономический форум
экономика
казахстан
красноярский край
россия
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КРАСНОЯРСК, 1 мар - РИА Новости. Торговый оборот Красноярского края с Казахстаном за 9 месяцев 2022 года увеличился в 2,4 раза относительно аналогичного периода 2021 года и составил 165 миллионов долларов, сообщил глава администрации губернатора российского региона Сергей Пономаренко. По его словам, в среду в рамках работы Красноярского экономического форума (КЭФ) в правительстве края состоялась встреча с делегацией Акмолинской области Казахстана. "Казахстан сейчас главный внешнеторговый партнер края среди стран ЕАЭС - по данным Сибирского таможенного управления, за 9 месяцев 2022 года внешнеторговый оборот Красноярского края с республикой Казахстан увеличился в 2,4 раза относительно аналогичного периода 2021 года и составил 165 миллионов долларов США. Республика Казахстан занимает 1-е место по товарообороту и 1-е место по экспорту среди стран – членов ЕАЭС", - сообщил глава администрации губернатора в своем телеграм-канале. Он отметил, что рост обусловлен увеличением как экспортных, так и импортных поставок. Весной этого года для стимулирования внешнеторгового оборота в столице Казахстана будет открыто представительство АНО "Корпорация развития Енисейской Сибири" на базе международного финансового центра "Астана". По данным пресс-службы правительства, в рамках КЭФ планируется подписание плана мероприятий на 2023-2025 годы по развитию сотрудничества между правительством края и акиматом Акмолинской области. Акмолинская область окружает, но не включает в себя столицу Казахстана Астану. Административным центром региона является город Кокшетау. КЭФ-2023 проходит в Красноярске 1-3 марта в комбинированном офлайн- и онлайн-форматах. Основной площадкой станет Сибирский федеральный университет. В первый день КЭФ, 1 марта, будет работать молодежная площадка "Поколение-2035". Тема этого года – "Профессионалы будущего: образование и карьера". Деловая программа форума охватывает два дня, 2-3 марта, ее архитектура опубликована на сайте форума кэф.рф. Ранее сообщалось, что основной темой обсуждения деловой программы станет стратегия развития Сибири до 2035 года.
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красноярский экономический форум, экономика, казахстан, красноярский край, россия
Красноярский экономический форум, Экономика, Казахстан, Красноярский край, Россия

Товарооборот Красноярского края с Казахстаном неуклонно растет

© Фото : Официальный портал Красноярского краяВстреча делегаций Красноярского края и Акмолинской области Казахстана
Встреча делегаций Красноярского края и Акмолинской области Казахстана - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© Фото : Официальный портал Красноярского края
Встреча делегаций Красноярского края и Акмолинской области Казахстана
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КРАСНОЯРСК, 1 мар - РИА Новости. Торговый оборот Красноярского края с Казахстаном за 9 месяцев 2022 года увеличился в 2,4 раза относительно аналогичного периода 2021 года и составил 165 миллионов долларов, сообщил глава администрации губернатора российского региона Сергей Пономаренко.
По его словам, в среду в рамках работы Красноярского экономического форума (КЭФ) в правительстве края состоялась встреча с делегацией Акмолинской области Казахстана.
"Казахстан сейчас главный внешнеторговый партнер края среди стран ЕАЭС - по данным Сибирского таможенного управления, за 9 месяцев 2022 года внешнеторговый оборот Красноярского края с республикой Казахстан увеличился в 2,4 раза относительно аналогичного периода 2021 года и составил 165 миллионов долларов США. Республика Казахстан занимает 1-е место по товарообороту и 1-е место по экспорту среди стран – членов ЕАЭС", - сообщил глава администрации губернатора в своем телеграм-канале.
Он отметил, что рост обусловлен увеличением как экспортных, так и импортных поставок. Весной этого года для стимулирования внешнеторгового оборота в столице Казахстана будет открыто представительство АНО "Корпорация развития Енисейской Сибири" на базе международного финансового центра "Астана".
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По данным пресс-службы правительства, в рамках КЭФ планируется подписание плана мероприятий на 2023-2025 годы по развитию сотрудничества между правительством края и акиматом Акмолинской области. Акмолинская область окружает, но не включает в себя столицу Казахстана Астану. Административным центром региона является город Кокшетау.
КЭФ-2023 проходит в Красноярске 1-3 марта в комбинированном офлайн- и онлайн-форматах. Основной площадкой станет Сибирский федеральный университет. В первый день КЭФ, 1 марта, будет работать молодежная площадка "Поколение-2035". Тема этого года – "Профессионалы будущего: образование и карьера". Деловая программа форума охватывает два дня, 2-3 марта, ее архитектура опубликована на сайте форума кэф.рф. Ранее сообщалось, что основной темой обсуждения деловой программы станет стратегия развития Сибири до 2035 года.
 
Красноярский экономический форумЭкономикаКазахстанКрасноярский крайРоссия
 
 
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