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Белоруссия планирует создать зону свободной торговли и инвестиций с Китаем
Белоруссия планирует создать зону свободной торговли и инвестиций с Китаем - РИА Новости, 01.03.2023
Белоруссия планирует создать зону свободной торговли и инвестиций с Китаем
Белоруссия планирует создать с Китаем зону свободной торговли и осуществления инвестиций в этом году, сообщило минэкономики республики. РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T15:44
2023-03-01T15:44
2023-03-01T15:52
экономика
белоруссия
китай
пекин
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МИНСК, 1 мар - РИА Новости. Белоруссия планирует создать с Китаем зону свободной торговли и осуществления инвестиций в этом году, сообщило минэкономики республики."Беларусь и Китай создадут зону свободной торговли и осуществления инвестиций уже в текущем году", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале белорусского министерства.Поясняется, что в среду в Пекине был подписан меморандум о взаимопонимании между министерством экономики Белоруссии и министерством коммерции Китая о завершении обсуждения основополагающих положений текста соглашения о торговле услугами и осуществлении инвестиций между странами и начале переговоров по доступу на рынки."Стороны подтвердили завершение дискуссии по ключевым положениям текста будущего международного договора, договорились о необходимости немедленно начать переговоры о доступе на рынки услуг и осуществлении инвестиций и полностью завершить работу над соглашением в 2023 году", - говорится в сообщении.
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экономика, белоруссия, китай, пекин
Экономика, Белоруссия, Китай, Пекин
Белоруссия планирует создать зону свободной торговли и инвестиций с Китаем
Белоруссия планирует создать зону свободной торговли и инвестиций с Китаем в 2023 году