https://ria.ru/20230301/torgovlya-1855140950.html

Белоруссия планирует создать зону свободной торговли и инвестиций с Китаем

Белоруссия планирует создать зону свободной торговли и инвестиций с Китаем - РИА Новости, 01.03.2023

Белоруссия планирует создать зону свободной торговли и инвестиций с Китаем

Белоруссия планирует создать с Китаем зону свободной торговли и осуществления инвестиций в этом году, сообщило минэкономики республики. РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T15:44

2023-03-01T15:44

2023-03-01T15:52

экономика

белоруссия

китай

пекин

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МИНСК, 1 мар - РИА Новости. Белоруссия планирует создать с Китаем зону свободной торговли и осуществления инвестиций в этом году, сообщило минэкономики республики."Беларусь и Китай создадут зону свободной торговли и осуществления инвестиций уже в текущем году", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале белорусского министерства.Поясняется, что в среду в Пекине был подписан меморандум о взаимопонимании между министерством экономики Белоруссии и министерством коммерции Китая о завершении обсуждения основополагающих положений текста соглашения о торговле услугами и осуществлении инвестиций между странами и начале переговоров по доступу на рынки."Стороны подтвердили завершение дискуссии по ключевым положениям текста будущего международного договора, договорились о необходимости немедленно начать переговоры о доступе на рынки услуг и осуществлении инвестиций и полностью завершить работу над соглашением в 2023 году", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230301/lukashenko-1855009783.html

белоруссия

китай

пекин

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экономика, белоруссия, китай, пекин