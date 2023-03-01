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Тиньков попросил МИД Британии снять с него санкции
Тиньков попросил МИД Британии снять с него санкции - РИА Новости, 01.03.2023
Тиньков попросил МИД Британии снять с него санкции
Предприниматель, основатель Тинькофф-банка Олег Тиньков обратился в Министерство иностранных дел Великобритании с просьбой исключить его из санкционного списка, РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T20:47
2023-03-01T20:47
2023-03-01T22:09
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Предприниматель, основатель Тинькофф-банка Олег Тиньков обратился в Министерство иностранных дел Великобритании с просьбой исключить его из санкционного списка, передает агентство Блумберг. "Снятие с меня санкций было бы справедливым", — приводит СМИ слова бизнесмена.Министерство иностранных дел Великобритании в ответ на соответствующий запрос агентства заявило, что не комментирует индивидуальные санкции. Там подчеркнули, что каждое физическое или юридическое лицо, попавшее под ограничения, имеет право оспорить это решение. Для этого существует четкий юридический путь, отметили в ведомстве.В марте 2022 года британский МИД внес Тинькова в санкционный список, заморозив его активы в Соединенном Королевстве и запретив въезд в страну. Впоследствии ограничения расширились: власти страны, в частности, запретили заходить в свои порты судам, которые находятся во владении либо под контролем бизнесмена. В ноябре Тиньков сообщил в соцсетях, что решил отказаться от российского гражданства. Он прикрепил к публикации фото соответствующей справки от 26 октября, но уже на следующий день этот пост исчез. Предприниматель написал, что в этом виноваты некие тролли.Тинькофф-банк входит в TCS Group. Это первый российский банк, который полностью отказался от отделений. Холдинг "Интеррос" в конце апреля купил у Тинькова 35 процентов акций группы "Тинькофф" (TCS Group).
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великобритания, олег тиньков, в мире
Великобритания, Олег Тиньков, В мире
Тиньков попросил МИД Британии снять с него санкции
Bloomberg: предприниматель Тиньков обратился в МИД Британии с просьбой о снятии санкций
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости.
Предприниматель, основатель Тинькофф-банка Олег Тиньков обратился в Министерство иностранных дел Великобритании с просьбой исключить его из санкционного списка, передает агентство Блумберг
.
"Снятие с меня санкций было бы справедливым", — приводит СМИ слова бизнесмена.
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Министерство иностранных дел Великобритании в ответ на соответствующий запрос агентства заявило, что не комментирует индивидуальные санкции. Там подчеркнули, что каждое физическое или юридическое лицо, попавшее под ограничения, имеет право оспорить это решение. Для этого существует четкий юридический путь, отметили в ведомстве.
В марте 2022 года британский МИД внес Тинькова в санкционный список, заморозив его активы в Соединенном Королевстве и запретив въезд в страну. Впоследствии ограничения расширились: власти страны, в частности, запретили заходить в свои порты судам, которые находятся во владении либо под контролем бизнесмена.
В ноябре Тиньков сообщил в соцсетях, что решил отказаться от российского гражданства. Он прикрепил к публикации фото соответствующей справки от 26 октября, но уже на следующий день этот пост исчез. Предприниматель написал, что в этом виноваты некие тролли.
Тинькофф-банк входит в TCS Group. Это первый российский банк, который полностью отказался от отделений. Холдинг "Интеррос" в конце апреля купил у Тинькова 35 процентов акций группы "Тинькофф" (TCS Group).
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