https://ria.ru/20230301/tiktok-1855191492.html

Комитет палаты представителей одобрил законопроект о запрете TikTok в США

Комитет палаты представителей одобрил законопроект о запрете TikTok в США - РИА Новости, 01.03.2023

Комитет палаты представителей одобрил законопроект о запрете TikTok в США

Комитет палаты представителей по иностранным делам конгресса США одобрил законопроект, позволяющий президенту США вводить запрет на работу в стране социальной... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T18:01

2023-03-01T18:01

2023-03-01T18:08

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ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. Комитет палаты представителей по иностранным делам конгресса США одобрил законопроект, позволяющий президенту США вводить запрет на работу в стране социальной сети TikTok, принадлежащей китайской компании ByteDance, свидетельствует трансляция голосования.Пакет поправок был принят большинством голосов членов комитета. За него проголосовали 24 человека в то время, как 16 конгрессменов выступили против.После одобрения в комитете документ отправится на общее голосование в палату представителей.

https://ria.ru/20221217/tiktok-1839338759.html

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