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Комитет палаты представителей одобрил законопроект о запрете TikTok в США - РИА Новости, 01.03.2023
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18:01 01.03.2023 (обновлено: 18:08 01.03.2023)
https://ria.ru/20230301/tiktok-1855191492.html
Комитет палаты представителей одобрил законопроект о запрете TikTok в США
Комитет палаты представителей одобрил законопроект о запрете TikTok в США - РИА Новости, 01.03.2023
Комитет палаты представителей одобрил законопроект о запрете TikTok в США
Комитет палаты представителей по иностранным делам конгресса США одобрил законопроект, позволяющий президенту США вводить запрет на работу в стране социальной... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T18:01
2023-03-01T18:08
конгресс сша
в мире
сша
tiktok
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ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. Комитет палаты представителей по иностранным делам конгресса США одобрил законопроект, позволяющий президенту США вводить запрет на работу в стране социальной сети TikTok, принадлежащей китайской компании ByteDance, свидетельствует трансляция голосования.Пакет поправок был принят большинством голосов членов комитета. За него проголосовали 24 человека в то время, как 16 конгрессменов выступили против.После одобрения в комитете документ отправится на общее голосование в палату представителей.
https://ria.ru/20221217/tiktok-1839338759.html
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конгресс сша, в мире, сша, tiktok
Конгресс США, В мире, США, TikTok
Комитет палаты представителей одобрил законопроект о запрете TikTok в США

Комитет палаты представителей конгресса США одобрил законопроект о запрете TikTok

© AP Photo / Kiichiro SatoЛоготип приложения TikTok на экране смартфона
Логотип приложения TikTok на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© AP Photo / Kiichiro Sato
Логотип приложения TikTok на экране смартфона. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. Комитет палаты представителей по иностранным делам конгресса США одобрил законопроект, позволяющий президенту США вводить запрет на работу в стране социальной сети TikTok, принадлежащей китайской компании ByteDance, свидетельствует трансляция голосования.
Пакет поправок был принят большинством голосов членов комитета. За него проголосовали 24 человека в то время, как 16 конгрессменов выступили против.
После одобрения в комитете документ отправится на общее голосование в палату представителей.
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