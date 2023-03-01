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Источник: в Петропавловске-Камчатском нашли расчлененное тело мужчины - РИА Новости, 01.03.2023
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09:24 01.03.2023
https://ria.ru/20230301/telo-1855025428.html
Источник: в Петропавловске-Камчатском нашли расчлененное тело мужчины
Источник: в Петропавловске-Камчатском нашли расчлененное тело мужчины - РИА Новости, 01.03.2023
Источник: в Петропавловске-Камчатском нашли расчлененное тело мужчины
Голову, а затем тело пресс-секретаря городского суда Дмитрия Арбугаева нашли в Петропавловске-Камчатском, сообщил РИА Новости источник в оперативных службах... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T09:24
2023-03-01T09:24
происшествия
петропавловск-камчатский
камчатский край
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 мар - РИА Новости. Голову, а затем тело пресс-секретаря городского суда Дмитрия Арбугаева нашли в Петропавловске-Камчатском, сообщил РИА Новости источник в оперативных службах региона. "Тело и голову нашли, это Арбугаев", – сказал источник. В следственном управлении СК РФ по Камчатскому краю подтвердили, что было найдено расчлененное тело. "Организована процессуальная проверка по факту обнаружения тела и черепа неустановленного мужчины в частном секторе микрорайона Сероглазка. В ночь на среду в районе частных жилых домов собака обнаружила череп неустановленного лица. Позже в снегу обнаружено и тело мужчины. На месте работают следователи и криминалисты СК России", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20230225/kamchatka-1854287882.html
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происшествия, петропавловск-камчатский, камчатский край
Происшествия, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
Источник: в Петропавловске-Камчатском нашли расчлененное тело мужчины

В Петропавловске-Камчатском нашли расчлененное тело сотрудника городского суда

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 мар - РИА Новости. Голову, а затем тело пресс-секретаря городского суда Дмитрия Арбугаева нашли в Петропавловске-Камчатском, сообщил РИА Новости источник в оперативных службах региона.
"Тело и голову нашли, это Арбугаев", – сказал источник.
В следственном управлении СК РФ по Камчатскому краю подтвердили, что было найдено расчлененное тело.
"Организована процессуальная проверка по факту обнаружения тела и черепа неустановленного мужчины в частном секторе микрорайона Сероглазка. В ночь на среду в районе частных жилых домов собака обнаружила череп неустановленного лица. Позже в снегу обнаружено и тело мужчины. На месте работают следователи и криминалисты СК России", - сказали в ведомстве.
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