https://ria.ru/20230301/telo-1855025428.html

Источник: в Петропавловске-Камчатском нашли расчлененное тело мужчины

Источник: в Петропавловске-Камчатском нашли расчлененное тело мужчины - РИА Новости, 01.03.2023

Источник: в Петропавловске-Камчатском нашли расчлененное тело мужчины

Голову, а затем тело пресс-секретаря городского суда Дмитрия Арбугаева нашли в Петропавловске-Камчатском, сообщил РИА Новости источник в оперативных службах... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T09:24

2023-03-01T09:24

2023-03-01T09:24

происшествия

петропавловск-камчатский

камчатский край

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 мар - РИА Новости. Голову, а затем тело пресс-секретаря городского суда Дмитрия Арбугаева нашли в Петропавловске-Камчатском, сообщил РИА Новости источник в оперативных службах региона. "Тело и голову нашли, это Арбугаев", – сказал источник. В следственном управлении СК РФ по Камчатскому краю подтвердили, что было найдено расчлененное тело. "Организована процессуальная проверка по факту обнаружения тела и черепа неустановленного мужчины в частном секторе микрорайона Сероглазка. В ночь на среду в районе частных жилых домов собака обнаружила череп неустановленного лица. Позже в снегу обнаружено и тело мужчины. На месте работают следователи и криминалисты СК России", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20230225/kamchatka-1854287882.html

петропавловск-камчатский

камчатский край

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, петропавловск-камчатский, камчатский край