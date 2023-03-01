https://ria.ru/20230301/telekanal-1855236152.html

Лидеры демократов в конгрессе требуют от Fox News прекратить "пропаганду"

Лидеры демократов в конгрессе требуют от Fox News прекратить "пропаганду" - РИА Новости, 01.03.2023

Лидеры демократов в конгрессе требуют от Fox News прекратить "пропаганду"

Лидер демократического большинства в сенате США Чак Шумер и его однопартиец Хаким Джеффрис, возглавляющий меньшинство в палате представителей, потребовали от... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T22:36

2023-03-01T22:36

2023-03-01T22:36

в мире

сша

дональд трамп

джо байден

руперт мердок

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150165/93/1501659395_0:265:5093:3130_1920x0_80_0_0_c14c30a1839128a18acdb9944a5166af.jpg

ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. Лидер демократического большинства в сенате США Чак Шумер и его однопартиец Хаким Джеффрис, возглавляющий меньшинство в палате представителей, потребовали от руководства американской медиакорпорации Fox прекратить распространение информации, подвергающей сомнению победу президента Джо Байдена на президентских выборах 2020 года, назвав это "большой ложью" и "пропагандой". "Мы требуем, чтобы вы приказали Такеру Карлсону (ведущий Fox News - ред.) и другим ведущим вашей сети прекратить распространять ложные сюжеты о выборах, а также признать в эфире, что они были неправы, принимая участие в столь неосторожном поведении", - говорится в их опубликованном письме на имя медиамагната и председателя корпорации Fox Corporation Руперта Мердока. По словам авторов документа, ведущие Fox News занимаются сознательным, повторяющимся и опасным продвижением "большой лжи" экс-главы Белого дома Дональда Трампа, согласно которой именно он победил на выборах главы государства. Тем самым, как пишут Шумер и Джеффрис, журналисты и руководство Fox News "лгут собственным телезрителям и угрожают демократии". Подобные практики, как отмечается, могут вести к дальнейшим актам "политического насилия", "ослаблять веру в демократию" и "вредить стране другими бесчисленными способами". "Мы просим вас гарантировать, что Fox News прекратит распространение большой лжи и других теорий заговора о выборах в вашей сети", - резюмировали конгрессмены. Как сообщила во вторник газета New York Times, Мердок признал в суде, что ряд ведущих телеканала Fox News давали "ложную" информацию, согласно которой результаты выборов 2020 года в США якобы украли у кандидата Трампа. Мердок дал показания в январе в рамках иска на 1,6 миллиарда долларов, поданного компанией Dominion Voting Systems, выпускающей электронные машины и программное обеспечение для подсчета голосов на выборах. Дело касалось телеканала Fox News, его обвиняли в ложных заявлениях о выборах 2020 года с целью увеличения аудитории. Экс-президент США Дональд Трамп продолжает настаивать, что он выиграл президентские выборы 2020 года, но лишился второго срока из-за подтасованных результатов голосования. Все его попытки доказать махинации в судах и оспорить победу Байдена завершились ничем. Шестого января 2021 года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. В результате беспорядков погибли участница протеста и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни человек в США были арестованы правоохранительными органами по обвинениям, связанным с участием в штурме Капитолия.

https://ria.ru/20230226/ssha-1854371659.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230301/veteran-1855106008.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

в мире, сша, дональд трамп, джо байден, руперт мердок