https://ria.ru/20230301/telekanal-1855236152.html
Лидеры демократов в конгрессе требуют от Fox News прекратить "пропаганду"
Лидеры демократов в конгрессе требуют от Fox News прекратить "пропаганду" - РИА Новости, 01.03.2023
Лидеры демократов в конгрессе требуют от Fox News прекратить "пропаганду"
Лидер демократического большинства в сенате США Чак Шумер и его однопартиец Хаким Джеффрис, возглавляющий меньшинство в палате представителей, потребовали от... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T22:36
2023-03-01T22:36
2023-03-01T22:36
в мире
сша
дональд трамп
джо байден
руперт мердок
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ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. Лидер демократического большинства в сенате США Чак Шумер и его однопартиец Хаким Джеффрис, возглавляющий меньшинство в палате представителей, потребовали от руководства американской медиакорпорации Fox прекратить распространение информации, подвергающей сомнению победу президента Джо Байдена на президентских выборах 2020 года, назвав это "большой ложью" и "пропагандой". "Мы требуем, чтобы вы приказали Такеру Карлсону (ведущий Fox News - ред.) и другим ведущим вашей сети прекратить распространять ложные сюжеты о выборах, а также признать в эфире, что они были неправы, принимая участие в столь неосторожном поведении", - говорится в их опубликованном письме на имя медиамагната и председателя корпорации Fox Corporation Руперта Мердока. По словам авторов документа, ведущие Fox News занимаются сознательным, повторяющимся и опасным продвижением "большой лжи" экс-главы Белого дома Дональда Трампа, согласно которой именно он победил на выборах главы государства. Тем самым, как пишут Шумер и Джеффрис, журналисты и руководство Fox News "лгут собственным телезрителям и угрожают демократии". Подобные практики, как отмечается, могут вести к дальнейшим актам "политического насилия", "ослаблять веру в демократию" и "вредить стране другими бесчисленными способами". "Мы просим вас гарантировать, что Fox News прекратит распространение большой лжи и других теорий заговора о выборах в вашей сети", - резюмировали конгрессмены. Как сообщила во вторник газета New York Times, Мердок признал в суде, что ряд ведущих телеканала Fox News давали "ложную" информацию, согласно которой результаты выборов 2020 года в США якобы украли у кандидата Трампа. Мердок дал показания в январе в рамках иска на 1,6 миллиарда долларов, поданного компанией Dominion Voting Systems, выпускающей электронные машины и программное обеспечение для подсчета голосов на выборах. Дело касалось телеканала Fox News, его обвиняли в ложных заявлениях о выборах 2020 года с целью увеличения аудитории. Экс-президент США Дональд Трамп продолжает настаивать, что он выиграл президентские выборы 2020 года, но лишился второго срока из-за подтасованных результатов голосования. Все его попытки доказать махинации в судах и оспорить победу Байдена завершились ничем. Шестого января 2021 года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. В результате беспорядков погибли участница протеста и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни человек в США были арестованы правоохранительными органами по обвинениям, связанным с участием в штурме Капитолия.
https://ria.ru/20230226/ssha-1854371659.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230301/veteran-1855106008.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, джо байден, руперт мердок
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Руперт Мердок
Лидеры демократов в конгрессе требуют от Fox News прекратить "пропаганду"
Лидеры демократов в конгрессе США требуют от Fox News прекратить ложь и пропаганду
ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. Лидер демократического большинства в сенате США Чак Шумер и его однопартиец Хаким Джеффрис, возглавляющий меньшинство в палате представителей, потребовали от руководства американской медиакорпорации Fox прекратить распространение информации, подвергающей сомнению победу президента Джо Байдена на президентских выборах 2020 года, назвав это "большой ложью" и "пропагандой".
"Мы требуем, чтобы вы приказали Такеру Карлсону
(ведущий Fox News - ред.) и другим ведущим вашей сети прекратить распространять ложные сюжеты о выборах, а также признать в эфире, что они были неправы, принимая участие в столь неосторожном поведении", - говорится в их опубликованном письме на имя медиамагната и председателя корпорации Fox Corporation Руперта Мердока
.
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По словам авторов документа, ведущие Fox News занимаются сознательным, повторяющимся и опасным продвижением "большой лжи" экс-главы Белого дома Дональда Трампа
, согласно которой именно он победил на выборах главы государства. Тем самым, как пишут Шумер и Джеффрис, журналисты и руководство Fox News "лгут собственным телезрителям и угрожают демократии". Подобные практики, как отмечается, могут вести к дальнейшим актам "политического насилия", "ослаблять веру в демократию" и "вредить стране другими бесчисленными способами".
"Мы просим вас гарантировать, что Fox News прекратит распространение большой лжи и других теорий заговора о выборах в вашей сети", - резюмировали конгрессмены.
Как сообщила во вторник газета New York Times, Мердок признал в суде, что ряд ведущих телеканала Fox News давали "ложную" информацию, согласно которой результаты выборов 2020 года в США якобы украли у кандидата Трампа. Мердок дал показания в январе в рамках иска на 1,6 миллиарда долларов, поданного компанией Dominion Voting Systems, выпускающей электронные машины и программное обеспечение для подсчета голосов на выборах. Дело касалось телеканала Fox News, его обвиняли в ложных заявлениях о выборах 2020 года с целью увеличения аудитории.
Экс-президент США Дональд Трамп продолжает настаивать, что он выиграл президентские выборы 2020 года, но лишился второго срока из-за подтасованных результатов голосования. Все его попытки доказать махинации в судах и оспорить победу Байдена завершились ничем. Шестого января 2021 года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. В результате беспорядков погибли участница протеста и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни человек в США были арестованы правоохранительными органами по обвинениям, связанным с участием в штурме Капитолия.
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