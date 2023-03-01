Рейтинг@Mail.ru
В Эстонии начали отказываться от демонстрации подбитого танка Т-72 - РИА Новости, 01.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:47 01.03.2023 (обновлено: 23:48 01.03.2023)
https://ria.ru/20230301/tank-1855242995.html
В Эстонии начали отказываться от демонстрации подбитого танка Т-72
В Эстонии начали отказываться от демонстрации подбитого танка Т-72 - РИА Новости, 01.03.2023
В Эстонии начали отказываться от демонстрации подбитого танка Т-72
Эстонские города начинают отказываться от демонстрации подбитого, предположительно, российского танка, сообщил в среду портал эстонского государственного... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T23:47
2023-03-01T23:48
в мире
эстония
т-72 "урал"
таллин
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/18/1598768557_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0da6421e4c3dc2d2da59441533736c23.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 1 мар - РИА Новости. Эстонские города начинают отказываться от демонстрации подбитого, предположительно, российского танка, сообщил в среду портал эстонского государственного телерадиовещания ERR. Министерство обороны Эстонии и Эстонский военный музей в сотрудничестве с украинскими коллегами привезли в Эстонию в качестве музейного экспоната подбитый танк Т-72 и установили его на площади Свободы в центре Таллина. На площади Свободы танк будет стоять до 2 марта, затем его планируют показать в других городах страны и установить в Эстонском военном музее в поселке Виймси под Таллином. Жители Таллина приносят к танку цветы, однако сотрудник охранной фирмы оперативно их убирает. "Сразу несколько городов сомневаются, что готовы к прибытию резонансного экспоната. В городе Раквере заявили, что в предвыборный период военную машину не ждут, мэр Нарвы тоже посчитала, что сейчас неправильное время для подобных экспозиций. Выжидательную позицию заняли в городе Йыхви", - говорится в сообщении. По словам министра обороны Эстонии Ханно Певкура, возможная транспортировка танка из Таллина в другие города продолжает обсуждаться с местными властями. Проукраинские активисты установили 25 февраля в центре Берлина другой подбитый танк, направив дуло его орудия в сторону российской дипмиссии. Они рассчитывали провести мероприятие в поддержку украинских войск, но жители столицы Германии сорвали их планы. Многие из пришедших выступили с мирными лозунгами и возложили к боевой машине цветы в знак протеста против поставок оружия Киеву. Такой же шаг предприняли участники крупнейшей за последние годы манифестации против эскалации конфликта на Украине, состоявшейся в конце прошлой недели. Позже сторонники акции пытались убрать цветы под присмотром полиции, но встретили противодействие. Люди продолжали нести цветы даже после того, как их убрали. В понедельник посольство России в Германии охарактеризовало акцию проукраинских активистов с танком как провокацию, которая не получилась благодаря реакции жителей города.
https://ria.ru/20230227/berlin-1854629453.html
https://ria.ru/20230226/demonstratsiya-1854449983.html
эстония
таллин
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/18/1598768557_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_98b3881a861f8c8e3dcf1a69bb87c7f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, эстония, т-72 "урал", таллин, украина
В мире, Эстония, Т-72 "Урал", Таллин, Украина
В Эстонии начали отказываться от демонстрации подбитого танка Т-72

В Эстонии начали отказываться от демонстрации, предположительно, российского танка Т-72

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкТанк Т-72
Танк Т-72 - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Танк Т-72. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 1 мар - РИА Новости. Эстонские города начинают отказываться от демонстрации подбитого, предположительно, российского танка, сообщил в среду портал эстонского государственного телерадиовещания ERR.
Министерство обороны Эстонии и Эстонский военный музей в сотрудничестве с украинскими коллегами привезли в Эстонию в качестве музейного экспоната подбитый танк Т-72 и установили его на площади Свободы в центре Таллина. На площади Свободы танк будет стоять до 2 марта, затем его планируют показать в других городах страны и установить в Эстонском военном музее в поселке Виймси под Таллином. Жители Таллина приносят к танку цветы, однако сотрудник охранной фирмы оперативно их убирает.
Танк, установленный у здания посольства России в Берлине - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
Посольство в Берлине прокомментировало провокацию с танком у своих стен
27 февраля, 16:09
"Сразу несколько городов сомневаются, что готовы к прибытию резонансного экспоната. В городе Раквере заявили, что в предвыборный период военную машину не ждут, мэр Нарвы тоже посчитала, что сейчас неправильное время для подобных экспозиций. Выжидательную позицию заняли в городе Йыхви", - говорится в сообщении.
По словам министра обороны Эстонии Ханно Певкура, возможная транспортировка танка из Таллина в другие города продолжает обсуждаться с местными властями.
Проукраинские активисты установили 25 февраля в центре Берлина другой подбитый танк, направив дуло его орудия в сторону российской дипмиссии. Они рассчитывали провести мероприятие в поддержку украинских войск, но жители столицы Германии сорвали их планы. Многие из пришедших выступили с мирными лозунгами и возложили к боевой машине цветы в знак протеста против поставок оружия Киеву. Такой же шаг предприняли участники крупнейшей за последние годы манифестации против эскалации конфликта на Украине, состоявшейся в конце прошлой недели. Позже сторонники акции пытались убрать цветы под присмотром полиции, но встретили противодействие. Люди продолжали нести цветы даже после того, как их убрали. В понедельник посольство России в Германии охарактеризовало акцию проукраинских активистов с танком как провокацию, которая не получилась благодаря реакции жителей города.
Демонстранты на акции протеста против политики ЕС и НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
В Брюсселе призвали ЕС и НАТО заняться дипломатией, а не танками
26 февраля, 19:59
 
В миреЭстонияТ-72 "Урал"ТаллинУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала