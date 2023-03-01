В Эстонии начали отказываться от демонстрации подбитого танка Т-72
В Эстонии начали отказываться от демонстрации, предположительно, российского танка Т-72
Танк Т-72. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 1 мар - РИА Новости. Эстонские города начинают отказываться от демонстрации подбитого, предположительно, российского танка, сообщил в среду портал эстонского государственного телерадиовещания ERR.
Министерство обороны Эстонии и Эстонский военный музей в сотрудничестве с украинскими коллегами привезли в Эстонию в качестве музейного экспоната подбитый танк Т-72 и установили его на площади Свободы в центре Таллина. На площади Свободы танк будет стоять до 2 марта, затем его планируют показать в других городах страны и установить в Эстонском военном музее в поселке Виймси под Таллином. Жители Таллина приносят к танку цветы, однако сотрудник охранной фирмы оперативно их убирает.
"Сразу несколько городов сомневаются, что готовы к прибытию резонансного экспоната. В городе Раквере заявили, что в предвыборный период военную машину не ждут, мэр Нарвы тоже посчитала, что сейчас неправильное время для подобных экспозиций. Выжидательную позицию заняли в городе Йыхви", - говорится в сообщении.
По словам министра обороны Эстонии Ханно Певкура, возможная транспортировка танка из Таллина в другие города продолжает обсуждаться с местными властями.
Проукраинские активисты установили 25 февраля в центре Берлина другой подбитый танк, направив дуло его орудия в сторону российской дипмиссии. Они рассчитывали провести мероприятие в поддержку украинских войск, но жители столицы Германии сорвали их планы. Многие из пришедших выступили с мирными лозунгами и возложили к боевой машине цветы в знак протеста против поставок оружия Киеву. Такой же шаг предприняли участники крупнейшей за последние годы манифестации против эскалации конфликта на Украине, состоявшейся в конце прошлой недели. Позже сторонники акции пытались убрать цветы под присмотром полиции, но встретили противодействие. Люди продолжали нести цветы даже после того, как их убрали. В понедельник посольство России в Германии охарактеризовало акцию проукраинских активистов с танком как провокацию, которая не получилась благодаря реакции жителей города.