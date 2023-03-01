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СК завел дело после того, как китайское судно затонуло в Татарском проливе - РИА Новости, 01.03.2023
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17:01 01.03.2023
https://ria.ru/20230301/sukhogruz-1855174348.html
СК завел дело после того, как китайское судно затонуло в Татарском проливе
СК завел дело после того, как китайское судно затонуло в Татарском проливе - РИА Новости, 01.03.2023
СК завел дело после того, как китайское судно затонуло в Татарском проливе
Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения после того, как китайский сухогруз Yong Zing затонул в Татарском проливе, сообщает РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T17:01
2023-03-01T17:01
россия
китай
ванино
следственный комитет россии (ск рф)
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 1 мар – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения после того, как китайский сухогруз Yong Zing затонул в Татарском проливе, сообщает Восточное МСУТ СК России. Ранее Росморречфлот сообщил, что сухогруз Yong Zing 56 с грузом глинозема затонул в Татарском проливе близ порта Ванино, пострадавших нет. Судно, находясь в 10-балльных льдах, 23 февраля подало сигнал бедствия из-за поступления воды в форпик и носовые цистерны. Экипаж из 21 гражданина КНР сошел на лед и позже был принят на борт подошедшего судна. На место ЧП 24 февраля прибыл буксир "Отто Шмидт" регионального филиала Морспасслужбы, специалисты нашли пробоину в сухогрузе, несколько дней пытались заделать ее и устранить другие течи, но судно продолжало погружаться под воду и утром 1 марта затонуло на глубине 253 метра. Китайский экипаж находится на борту буксира "Отто Шмидт". Дальневосточная транспортная прокуратура организовала проверку. "Следственными органами Восточного МСУТ СК России по факту затопления иностранного судна в Татарском проливе возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта")", - говорится в сообщении. По данным следствия, сухогруз в результате сложной ледовой обстановки получил пробоину по правому борту, через которую начала поступать забортная вода. Экипаж эвакуирован на спасательном буксирном судне "Отто Шмидт".
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россия
китай
ванино
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россия, китай, ванино, следственный комитет россии (ск рф), федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), происшествия
Россия, Китай, Ванино, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот), Происшествия
СК завел дело после того, как китайское судно затонуло в Татарском проливе

СК возбудил дело после того, как китайский сухогруз Yong Zing затонул в Татарском проливе

© Фото : ФГБУ "Морспасслужба"На месте крушения сухогруза КНР "Yong Xing 56"
На месте крушения сухогруза КНР Yong Xing 56 - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© Фото : ФГБУ "Морспасслужба"
На месте крушения сухогруза КНР "Yong Xing 56"
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ВЛАДИВОСТОК, 1 мар – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения после того, как китайский сухогруз Yong Zing затонул в Татарском проливе, сообщает Восточное МСУТ СК России.
Ранее Росморречфлот сообщил, что сухогруз Yong Zing 56 с грузом глинозема затонул в Татарском проливе близ порта Ванино, пострадавших нет. Судно, находясь в 10-балльных льдах, 23 февраля подало сигнал бедствия из-за поступления воды в форпик и носовые цистерны. Экипаж из 21 гражданина КНР сошел на лед и позже был принят на борт подошедшего судна. На место ЧП 24 февраля прибыл буксир "Отто Шмидт" регионального филиала Морспасслужбы, специалисты нашли пробоину в сухогрузе, несколько дней пытались заделать ее и устранить другие течи, но судно продолжало погружаться под воду и утром 1 марта затонуло на глубине 253 метра. Китайский экипаж находится на борту буксира "Отто Шмидт". Дальневосточная транспортная прокуратура организовала проверку.
"Следственными органами Восточного МСУТ СК России по факту затопления иностранного судна в Татарском проливе возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта")", - говорится в сообщении.
По данным следствия, сухогруз в результате сложной ледовой обстановки получил пробоину по правому борту, через которую начала поступать забортная вода. Экипаж эвакуирован на спасательном буксирном судне "Отто Шмидт".
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РоссияКитайВаниноСледственный комитет России (СК РФ)Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)Происшествия
 
 
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