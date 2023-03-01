https://ria.ru/20230301/sukhogruz-1855174348.html

СК завел дело после того, как китайское судно затонуло в Татарском проливе

СК завел дело после того, как китайское судно затонуло в Татарском проливе - РИА Новости, 01.03.2023

СК завел дело после того, как китайское судно затонуло в Татарском проливе

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения после того, как китайский сухогруз Yong Zing затонул в Татарском проливе, сообщает РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T17:01

2023-03-01T17:01

2023-03-01T17:01

россия

китай

ванино

следственный комитет россии (ск рф)

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 1 мар – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения после того, как китайский сухогруз Yong Zing затонул в Татарском проливе, сообщает Восточное МСУТ СК России. Ранее Росморречфлот сообщил, что сухогруз Yong Zing 56 с грузом глинозема затонул в Татарском проливе близ порта Ванино, пострадавших нет. Судно, находясь в 10-балльных льдах, 23 февраля подало сигнал бедствия из-за поступления воды в форпик и носовые цистерны. Экипаж из 21 гражданина КНР сошел на лед и позже был принят на борт подошедшего судна. На место ЧП 24 февраля прибыл буксир "Отто Шмидт" регионального филиала Морспасслужбы, специалисты нашли пробоину в сухогрузе, несколько дней пытались заделать ее и устранить другие течи, но судно продолжало погружаться под воду и утром 1 марта затонуло на глубине 253 метра. Китайский экипаж находится на борту буксира "Отто Шмидт". Дальневосточная транспортная прокуратура организовала проверку. "Следственными органами Восточного МСУТ СК России по факту затопления иностранного судна в Татарском проливе возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта")", - говорится в сообщении. По данным следствия, сухогруз в результате сложной ледовой обстановки получил пробоину по правому борту, через которую начала поступать забортная вода. Экипаж эвакуирован на спасательном буксирном судне "Отто Шмидт".

https://ria.ru/20230221/sukhogruz-1853479442.html

россия

китай

ванино

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, китай, ванино, следственный комитет россии (ск рф), федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), происшествия