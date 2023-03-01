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На Кубани спасатели два часа ловили потерявшегося в горах страуса

На Кубани спасатели два часа ловили потерявшегося в горах страуса - РИА Новости, 01.03.2023

На Кубани спасатели два часа ловили потерявшегося в горах страуса

Спасатели Новороссийска в течение двух часов ловили потерявшегося в горах страуса, раненую и истощенную птицу отправили на реабилитацию, сообщил начальник... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T02:05

2023-03-01T02:05

2023-03-01T11:51

новороссийск

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КРАСНОДАР, 1 мар — РИА Новости. Спасатели Новороссийска в течение двух часов ловили потерявшегося в горах страуса, раненую и истощенную птицу отправили на реабилитацию, сообщил начальник службы спасения города Алексей Одеров. "Сегодня спасатели в течении двух часов ловили страуса в горах. <...> Сначала спасатели обнаружили страуса, затем бегали за ним, а иногда от него, но в конечном итоге спасателям удалось поймать птицу", — написал он в Telegram-канале. Одеров уточнил, что страус "немного поранен и истощен". Птицу отвезли на реабилитацию в центр по уходу и лечению за животными.

новороссийск

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2023

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новороссийск