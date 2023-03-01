https://ria.ru/20230301/straus-1855000650.html
На Кубани спасатели два часа ловили потерявшегося в горах страуса
На Кубани спасатели два часа ловили потерявшегося в горах страуса - РИА Новости, 01.03.2023
На Кубани спасатели два часа ловили потерявшегося в горах страуса
Спасатели Новороссийска в течение двух часов ловили потерявшегося в горах страуса, раненую и истощенную птицу отправили на реабилитацию, сообщил начальник... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T02:05
2023-03-01T02:05
2023-03-01T11:51
новороссийск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150578/36/1505783628_0:63:4990:2870_1920x0_80_0_0_88015f4001d899f38b605a6fe5fd240c.jpg
КРАСНОДАР, 1 мар — РИА Новости. Спасатели Новороссийска в течение двух часов ловили потерявшегося в горах страуса, раненую и истощенную птицу отправили на реабилитацию, сообщил начальник службы спасения города Алексей Одеров. "Сегодня спасатели в течении двух часов ловили страуса в горах. <...> Сначала спасатели обнаружили страуса, затем бегали за ним, а иногда от него, но в конечном итоге спасателям удалось поймать птицу", — написал он в Telegram-канале. Одеров уточнил, что страус "немного поранен и истощен". Птицу отвезли на реабилитацию в центр по уходу и лечению за животными.
новороссийск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150578/36/1505783628_462:0:4733:3203_1920x0_80_0_0_e1813251affeb21c530e8ae37f3ed151.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новороссийск
На Кубани спасатели два часа ловили потерявшегося в горах страуса
В Новороссийске спасатели в течение двух часов ловили потерявшегося в горах страуса
КРАСНОДАР, 1 мар — РИА Новости.
Спасатели Новороссийска в течение двух часов ловили потерявшегося в горах страуса, раненую и истощенную птицу отправили на реабилитацию, сообщил
начальник службы спасения города Алексей Одеров.
"Сегодня спасатели в течении двух часов ловили страуса в горах. <...> Сначала спасатели обнаружили страуса, затем бегали за ним, а иногда от него, но в конечном итоге спасателям удалось поймать птицу", — написал он в Telegram-канале.
Одеров уточнил, что страус "немного поранен и истощен". Птицу отвезли на реабилитацию в центр по уходу и лечению за животными.