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На Кубани спасатели два часа ловили потерявшегося в горах страуса - РИА Новости, 01.03.2023
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02:05 01.03.2023 (обновлено: 11:51 01.03.2023)
https://ria.ru/20230301/straus-1855000650.html
На Кубани спасатели два часа ловили потерявшегося в горах страуса
На Кубани спасатели два часа ловили потерявшегося в горах страуса - РИА Новости, 01.03.2023
На Кубани спасатели два часа ловили потерявшегося в горах страуса
Спасатели Новороссийска в течение двух часов ловили потерявшегося в горах страуса, раненую и истощенную птицу отправили на реабилитацию, сообщил начальник... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T02:05
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новороссийск
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КРАСНОДАР, 1 мар — РИА Новости. Спасатели Новороссийска в течение двух часов ловили потерявшегося в горах страуса, раненую и истощенную птицу отправили на реабилитацию, сообщил начальник службы спасения города Алексей Одеров. "Сегодня спасатели в течении двух часов ловили страуса в горах. &lt;...&gt; Сначала спасатели обнаружили страуса, затем бегали за ним, а иногда от него, но в конечном итоге спасателям удалось поймать птицу", — написал он в Telegram-канале. Одеров уточнил, что страус "немного поранен и истощен". Птицу отвезли на реабилитацию в центр по уходу и лечению за животными.
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новороссийск
Новороссийск
На Кубани спасатели два часа ловили потерявшегося в горах страуса

В Новороссийске спасатели в течение двух часов ловили потерявшегося в горах страуса

© AFP 2023 / Yuri KadobnovСтраус
Страус - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© AFP 2023 / Yuri Kadobnov
Страус. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 1 мар — РИА Новости. Спасатели Новороссийска в течение двух часов ловили потерявшегося в горах страуса, раненую и истощенную птицу отправили на реабилитацию, сообщил начальник службы спасения города Алексей Одеров.
"Сегодня спасатели в течении двух часов ловили страуса в горах. <...> Сначала спасатели обнаружили страуса, затем бегали за ним, а иногда от него, но в конечном итоге спасателям удалось поймать птицу", — написал он в Telegram-канале.
Одеров уточнил, что страус "немного поранен и истощен". Птицу отвезли на реабилитацию в центр по уходу и лечению за животными.
 
Новороссийск
 
 
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