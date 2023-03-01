https://ria.ru/20230301/strategiya-1855060046.html

Стратегию развития Сибири обсудят на КЭФ в Красноярске

Стратегию развития Сибири обсудят на КЭФ в Красноярске - РИА Новости, 01.03.2023

Стратегию развития Сибири обсудят на КЭФ в Красноярске

Участники Красноярского экономического форума (КЭФ) обсудят стратегию развития Сибири до 2035 года с разворотом "на Восток", развитие Арктики, сотрудничество со РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T11:28

2023-03-01T11:28

2023-03-01T11:28

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КРАСНОЯРСК, 1 мар — РИА Новости. Участники Красноярского экономического форума (КЭФ) обсудят стратегию развития Сибири до 2035 года с разворотом "на Восток", развитие Арктики, сотрудничество со странами Юго-Восточной Азии, сообщила пресс-служба правительства Красноярского края. КЭФ-2023 пройдет 1-3 марта в комбинированном офлайн- и онлайн-форматах. Основной площадкой станет Сибирский федеральный университет. В первый день КЭФ, 1 марта, будет работать молодежная площадка "Поколение-2035". Тема этого года – "Профессионалы будущего: образование и карьера". Деловая программа форума охватывает два дня, 2-3 марта, ее архитектура опубликована на сайте форума кэф.рф. Ранее сообщалось, что основной темой обсуждения деловой программы станет стратегия развития Сибири до 2035 года. "Красноярский край готов возглавить российский тренд по развороту на Восток. Мы имеем все предпосылки, чтобы стать двигателем "восточного вектора". Эта тема станет одной из главных на форуме, ей будут посвящены дискуссии на нескольких площадках, в том числе с участием экспертов из Юго-Восточной Азии", – приводит пресс-служба слова вице-премьера краевого кабмина Сергея Верещагина. В рамках форума будут обсуждаться вопросы импортозамещения, развития креативных индустрий, Арктики, цифровизации, экологии и туризма. Участие в КЭФ подтвердили представители 24 субъектов РФ, 11 стран, 16 международных организаций. Программа форума на сегодняшний день состоит из 81 формата и включает в себя деловую и молодежную программы, а также новую для форума гастрономическую программу. Для гостей будет организована программа в рамках КЭФ-ФЕСТ. В первый день форума состоится панельная дискуссия "Развитие распределенной генерации в удаленных районах Крайнего Севера" с участием первого заместителя министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомеда Гусейнова. Во время дискуссии выступающие обсудят реализацию инвестиционных проектов локальной энергетики, опыт взаимодействия бизнеса с органами власти и ресурсоснабжающими организациями. Также обсудят государственную поддержку частных инвестиций, а именно действующие и разрабатываемые меры по привлечению бизнеса в распределенную энергетику удаленных территорий и вопросы модернизации объектов локальной генерации технологически изолированных электроэнергетических систем, расположенных в Дальневосточном федеральном округе и других регионах Крайнего Севера. Во второй основной день форума главным событием станет пленарное заседание "Время Сибири", где планируется выступление вице-премьера РФ Виктории Абрамченко. Также во второй день на КЭФ состоится панельная дискуссия "НЭП 2.0 – роль Сибири как центра промышленного роста". Среди участников - основатель фонда "Вольное дело", компаний Эн+ и РУСАЛ Олег Дерипаска, губернатор Красноярского края Александр Усс и заместитель министра экономического развития РФ Мурат Керефов. Во время дискуссии обсудят, как реализовать имеющийся потенциал Сибири и создать условия для экономического рывка, какие отрасли экономики могут стать новыми точками роста для региона. Кроме этого, состоится презентация инвестиционных проектов Сибирского федерального округа. К работе форума будут подключаться эксперты их других городов и стран. Так, по видеосвязи с Астаной запланирована экспертная дискуссия "Россия – Казахстан. Новые траектории развития деловых отношений и истории успеха партнерства России и Казахстана". Будут обсуждаться вопросы взаимодействие бизнеса России и Казахстана в части экспорта на рынки третьих стран, возможности для локализации производств на территории Казахстана, параллельный импорт и перспективы взаимодействия двух стран. В ходе экспертной дискуссии "Россия – Китай. Актуальные и перспективные векторы партнерства в эпоху глобальных шоков" с подключением участников из Москвы и Пекина обсудят двустороннее торгово-экономическое сотрудничество на современном этапе.

https://ria.ru/20230228/soglasheniya-1854782754.html

https://ria.ru/20230224/gazoprovod-1854104793.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, россия, красноярский край, эн+ (en+ group), русал