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Журналисты РИА Новости доставили экспонаты в школу имени Стенина в Донбассе - РИА Новости, 01.03.2023
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19:14 01.03.2023 (обновлено: 21:45 01.03.2023)
https://ria.ru/20230301/stenin-1855206207.html
Журналисты РИА Новости доставили экспонаты в школу имени Стенина в Донбассе
Журналисты РИА Новости доставили экспонаты в школу имени Стенина в Донбассе - РИА Новости, 01.03.2023
Журналисты РИА Новости доставили экспонаты в школу имени Стенина в Донбассе
Журналисты РИА Новости передали фотографии Андрея Стенина в школу в городе Снежное, названную в его честь и расположенную недалеко от места его гибели. РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T19:14
2023-03-01T21:45
снежное
андрей стенин
россия
украина
в мире
общество
донбасс
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СНЕЖНОЕ (ДНР), 1 мар - РИА Новости. Журналисты РИА Новости передали фотографии Андрея Стенина в школу в городе Снежное, названную в его честь и расположенную недалеко от места его гибели. Стенин погиб при исполнении служебных обязанностей под городом Снежное 6 августа 2014 года. Автомобиль, на котором он ехал на редакционное задание, был расстрелян и сожжен на шоссе. Через год имя Стенина было присвоено школе номер 11 в этом городе. Его именем названа и родная школа Стенина в городе Печора в Республике Коми. В фойе обеих школ установлены одинаковые гипсовые бюсты Стенина, выполненные в ростовской мастерской. Школы поддерживают связь друг с другом, обмениваются информацией о биографии и творчестве журналиста. В школе в Снежном организована музейная комната, посвященная Стенину и другим погибшим журналистам. По просьбе школы корреспонденты РИА Новости передали в музейную комнату подробную подборку фотографий из Сирии, Ливии, с Украины и из других стран за авторством Стенина, а также портреты его самого. Кроме того, переданы альбомы фотографий Стенина. "Эти экспонаты займут достойное место в музейной комнате", - сказала директор школы Надежда Кандаурова. По ее словам, у школы есть планы переоборудовать музейную комнату в школьный музей. "Мы уже договорились с мамой Стенина, Верой Николаевной, что она передаст в наш будущий музей личные вещи Андрея, принадлежавшие ему книги и личные дневники", - рассказала директор. Ранее Генпрокуратура РФ заявила, что с 2014 года украинские власти осуществляют физическое устранение оппозиционных политических деятелей и журналистов. В ведомстве напомнили, что во время работы на Украине были убиты Стенин, оператор Первого канала Анатолий Клян, звукооператор и корреспондент ВГТРК Антон Волошин и Игорь Корнелюк. Стенин специализировался на съемке чрезвычайных происшествий, массовых беспорядков, военных конфликтов, судебных процессов и неоднократно выезжал в горячие точки – до Донбасса были Ливия, Ливан, Сирия, Турция, Египет и другие страны и регионы. За мужество и героизм при исполнении профессионального долга Стенин указом президента России посмертно награжден орденом Мужества.
https://ria.ru/20230301/turne-1855186848.html
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353
60
353
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Школа в городе Снежное, названная в честь погибшего фотокорреспондента Андрея Стенина
Журналисты РИА Новости передали фотографии Андрея Стенина, убитого в 2014 г при исполнении служебных обязанностей украинскими войсками, в школу в городе Снежное, названную в честь фотокорреспондента.
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снежное, андрей стенин, россия, украина, в мире, общество, донбасс
Снежное, Андрей Стенин, Россия, Украина, В мире, Общество, Донбасс
Журналисты РИА Новости доставили экспонаты в школу имени Стенина в Донбассе

Журналисты РИА Новости доставили фотографии Стенина в школу в ДНР, названную в его честь

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкЖурналисты РИА Новости передают фотографии школе №11 города Снежное Донецкой народной республики
Журналисты РИА Новости передают фотографии школе №11 города Снежное Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Журналисты РИА Новости передают фотографии школе №11 города Снежное Донецкой народной республики
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СНЕЖНОЕ (ДНР), 1 мар - РИА Новости. Журналисты РИА Новости передали фотографии Андрея Стенина в школу в городе Снежное, названную в его честь и расположенную недалеко от места его гибели.
Стенин погиб при исполнении служебных обязанностей под городом Снежное 6 августа 2014 года. Автомобиль, на котором он ехал на редакционное задание, был расстрелян и сожжен на шоссе. Через год имя Стенина было присвоено школе номер 11 в этом городе. Его именем названа и родная школа Стенина в городе Печора в Республике Коми. В фойе обеих школ установлены одинаковые гипсовые бюсты Стенина, выполненные в ростовской мастерской. Школы поддерживают связь друг с другом, обмениваются информацией о биографии и творчестве журналиста.
В школе в Снежном организована музейная комната, посвященная Стенину и другим погибшим журналистам. По просьбе школы корреспонденты РИА Новости передали в музейную комнату подробную подборку фотографий из Сирии, Ливии, с Украины и из других стран за авторством Стенина, а также портреты его самого. Кроме того, переданы альбомы фотографий Стенина.
"Эти экспонаты займут достойное место в музейной комнате", - сказала директор школы Надежда Кандаурова. По ее словам, у школы есть планы переоборудовать музейную комнату в школьный музей. "Мы уже договорились с мамой Стенина, Верой Николаевной, что она передаст в наш будущий музей личные вещи Андрея, принадлежавшие ему книги и личные дневники", - рассказала директор.
Ранее Генпрокуратура РФ заявила, что с 2014 года украинские власти осуществляют физическое устранение оппозиционных политических деятелей и журналистов. В ведомстве напомнили, что во время работы на Украине были убиты Стенин, оператор Первого канала Анатолий Клян, звукооператор и корреспондент ВГТРК Антон Волошин и Игорь Корнелюк.
Стенин специализировался на съемке чрезвычайных происшествий, массовых беспорядков, военных конфликтов, судебных процессов и неоднократно выезжал в горячие точки – до Донбасса были Ливия, Ливан, Сирия, Турция, Египет и другие страны и регионы. За мужество и героизм при исполнении профессионального долга Стенин указом президента России посмертно награжден орденом Мужества.
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Вчера, 17:44
 
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