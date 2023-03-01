Журналисты РИА Новости доставили экспонаты в школу имени Стенина в Донбассе
Журналисты РИА Новости доставили фотографии Стенина в школу в ДНР, названную в его честь
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкЖурналисты РИА Новости передают фотографии школе №11 города Снежное Донецкой народной республики
Журналисты РИА Новости передают фотографии школе №11 города Снежное Донецкой народной республики
СНЕЖНОЕ (ДНР), 1 мар - РИА Новости. Журналисты РИА Новости передали фотографии Андрея Стенина в школу в городе Снежное, названную в его честь и расположенную недалеко от места его гибели.
Стенин погиб при исполнении служебных обязанностей под городом Снежное 6 августа 2014 года. Автомобиль, на котором он ехал на редакционное задание, был расстрелян и сожжен на шоссе. Через год имя Стенина было присвоено школе номер 11 в этом городе. Его именем названа и родная школа Стенина в городе Печора в Республике Коми. В фойе обеих школ установлены одинаковые гипсовые бюсты Стенина, выполненные в ростовской мастерской. Школы поддерживают связь друг с другом, обмениваются информацией о биографии и творчестве журналиста.
В школе в Снежном организована музейная комната, посвященная Стенину и другим погибшим журналистам. По просьбе школы корреспонденты РИА Новости передали в музейную комнату подробную подборку фотографий из Сирии, Ливии, с Украины и из других стран за авторством Стенина, а также портреты его самого. Кроме того, переданы альбомы фотографий Стенина.
"Эти экспонаты займут достойное место в музейной комнате", - сказала директор школы Надежда Кандаурова. По ее словам, у школы есть планы переоборудовать музейную комнату в школьный музей. "Мы уже договорились с мамой Стенина, Верой Николаевной, что она передаст в наш будущий музей личные вещи Андрея, принадлежавшие ему книги и личные дневники", - рассказала директор.
Ранее Генпрокуратура РФ заявила, что с 2014 года украинские власти осуществляют физическое устранение оппозиционных политических деятелей и журналистов. В ведомстве напомнили, что во время работы на Украине были убиты Стенин, оператор Первого канала Анатолий Клян, звукооператор и корреспондент ВГТРК Антон Волошин и Игорь Корнелюк.
Стенин специализировался на съемке чрезвычайных происшествий, массовых беспорядков, военных конфликтов, судебных процессов и неоднократно выезжал в горячие точки – до Донбасса были Ливия, Ливан, Сирия, Турция, Египет и другие страны и регионы. За мужество и героизм при исполнении профессионального долга Стенин указом президента России посмертно награжден орденом Мужества.