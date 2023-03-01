https://ria.ru/20230301/stenin-1855206207.html

Журналисты РИА Новости доставили экспонаты в школу имени Стенина в Донбассе

Журналисты РИА Новости доставили экспонаты в школу имени Стенина в Донбассе - РИА Новости, 01.03.2023

Журналисты РИА Новости доставили экспонаты в школу имени Стенина в Донбассе

Журналисты РИА Новости передали фотографии Андрея Стенина в школу в городе Снежное, названную в его честь и расположенную недалеко от места его гибели. РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T19:14

2023-03-01T19:14

2023-03-01T21:45

снежное

андрей стенин

россия

украина

в мире

общество

донбасс

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СНЕЖНОЕ (ДНР), 1 мар - РИА Новости. Журналисты РИА Новости передали фотографии Андрея Стенина в школу в городе Снежное, названную в его честь и расположенную недалеко от места его гибели. Стенин погиб при исполнении служебных обязанностей под городом Снежное 6 августа 2014 года. Автомобиль, на котором он ехал на редакционное задание, был расстрелян и сожжен на шоссе. Через год имя Стенина было присвоено школе номер 11 в этом городе. Его именем названа и родная школа Стенина в городе Печора в Республике Коми. В фойе обеих школ установлены одинаковые гипсовые бюсты Стенина, выполненные в ростовской мастерской. Школы поддерживают связь друг с другом, обмениваются информацией о биографии и творчестве журналиста. В школе в Снежном организована музейная комната, посвященная Стенину и другим погибшим журналистам. По просьбе школы корреспонденты РИА Новости передали в музейную комнату подробную подборку фотографий из Сирии, Ливии, с Украины и из других стран за авторством Стенина, а также портреты его самого. Кроме того, переданы альбомы фотографий Стенина. "Эти экспонаты займут достойное место в музейной комнате", - сказала директор школы Надежда Кандаурова. По ее словам, у школы есть планы переоборудовать музейную комнату в школьный музей. "Мы уже договорились с мамой Стенина, Верой Николаевной, что она передаст в наш будущий музей личные вещи Андрея, принадлежавшие ему книги и личные дневники", - рассказала директор. Ранее Генпрокуратура РФ заявила, что с 2014 года украинские власти осуществляют физическое устранение оппозиционных политических деятелей и журналистов. В ведомстве напомнили, что во время работы на Украине были убиты Стенин, оператор Первого канала Анатолий Клян, звукооператор и корреспондент ВГТРК Антон Волошин и Игорь Корнелюк. Стенин специализировался на съемке чрезвычайных происшествий, массовых беспорядков, военных конфликтов, судебных процессов и неоднократно выезжал в горячие точки – до Донбасса были Ливия, Ливан, Сирия, Турция, Египет и другие страны и регионы. За мужество и героизм при исполнении профессионального долга Стенин указом президента России посмертно награжден орденом Мужества.

https://ria.ru/20230301/turne-1855186848.html

снежное

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Школа в городе Снежное, названная в честь погибшего фотокорреспондента Андрея Стенина Журналисты РИА Новости передали фотографии Андрея Стенина, убитого в 2014 г при исполнении служебных обязанностей украинскими войсками, в школу в городе Снежное, названную в честь фотокорреспондента. 2023-03-01T19:14 true PT1M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

снежное, андрей стенин, россия, украина, в мире, общество, донбасс