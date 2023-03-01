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Американский министр призвала трезво оценивать военные возможности России - РИА Новости, 01.03.2023
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18:15 01.03.2023
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Американский министр призвала трезво оценивать военные возможности России
Американский министр призвала трезво оценивать военные возможности России - РИА Новости, 01.03.2023
Американский министр призвала трезво оценивать военные возможности России
США не должны быть безрассудными при оценке существующих военных возможностей России, заявила американский министр армии Кристин Вормут. РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T18:15
2023-03-01T18:15
россия
сша
в мире
вооруженные силы рф
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ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. США не должны быть безрассудными при оценке существующих военных возможностей России, заявила американский министр армии Кристин Вормут. "Мы были бы безрассудными, если бы не беспокоились о существующих военных возможностях (России)", - сообщила он в ходе своего выступления в Центре стратегических и международных исследований (CSIS). Вормут добавила, что по оценкам США, Россия до сих пор не использовала значительную часть своих военно-воздушных и военно-морских сил, а также возможностей в киберсреде в ходе конфликта на Украине.
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россия, сша, в мире, вооруженные силы рф
Россия, США, В мире, Вооруженные силы РФ
Американский министр призвала трезво оценивать военные возможности России

Министр Вормут: США не должны быть безрассудными при оценке военных возможностей России

© Фото : Jorge GarciaМинистр Армии США Кристин Вормут
Министр Армии США Кристин Вормут - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© Фото : Jorge Garcia
Министр Армии США Кристин Вормут. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. США не должны быть безрассудными при оценке существующих военных возможностей России, заявила американский министр армии Кристин Вормут.
"Мы были бы безрассудными, если бы не беспокоились о существующих военных возможностях (России)", - сообщила он в ходе своего выступления в Центре стратегических и международных исследований (CSIS).
Вормут добавила, что по оценкам США, Россия до сих пор не использовала значительную часть своих военно-воздушных и военно-морских сил, а также возможностей в киберсреде в ходе конфликта на Украине.
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