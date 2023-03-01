https://ria.ru/20230301/ssha-1855195220.html
Американский министр призвала трезво оценивать военные возможности России
Американский министр призвала трезво оценивать военные возможности России - РИА Новости, 01.03.2023
Американский министр призвала трезво оценивать военные возможности России
США не должны быть безрассудными при оценке существующих военных возможностей России, заявила американский министр армии Кристин Вормут. РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T18:15
2023-03-01T18:15
2023-03-01T18:15
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в мире
вооруженные силы рф
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ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. США не должны быть безрассудными при оценке существующих военных возможностей России, заявила американский министр армии Кристин Вормут. "Мы были бы безрассудными, если бы не беспокоились о существующих военных возможностях (России)", - сообщила он в ходе своего выступления в Центре стратегических и международных исследований (CSIS). Вормут добавила, что по оценкам США, Россия до сих пор не использовала значительную часть своих военно-воздушных и военно-морских сил, а также возможностей в киберсреде в ходе конфликта на Украине.
https://ria.ru/20230301/veteran-1855081289.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, в мире, вооруженные силы рф
Россия, США, В мире, Вооруженные силы РФ
Американский министр призвала трезво оценивать военные возможности России
Министр Вормут: США не должны быть безрассудными при оценке военных возможностей России
ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. США не должны быть безрассудными при оценке существующих военных возможностей России, заявила американский министр армии Кристин Вормут.
"Мы были бы безрассудными, если бы не беспокоились о существующих военных возможностях (России)", - сообщила он в ходе своего выступления в Центре стратегических и международных исследований (CSIS).
Вормут добавила, что по оценкам США, Россия до сих пор не использовала значительную часть своих военно-воздушных и военно-морских сил, а также возможностей в киберсреде в ходе конфликта на Украине.
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