https://ria.ru/20230301/ssha-1855195220.html

Американский министр призвала трезво оценивать военные возможности России

Американский министр призвала трезво оценивать военные возможности России - РИА Новости, 01.03.2023

Американский министр призвала трезво оценивать военные возможности России

США не должны быть безрассудными при оценке существующих военных возможностей России, заявила американский министр армии Кристин Вормут. РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T18:15

2023-03-01T18:15

2023-03-01T18:15

россия

сша

в мире

вооруженные силы рф

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ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. США не должны быть безрассудными при оценке существующих военных возможностей России, заявила американский министр армии Кристин Вормут. "Мы были бы безрассудными, если бы не беспокоились о существующих военных возможностях (России)", - сообщила он в ходе своего выступления в Центре стратегических и международных исследований (CSIS). Вормут добавила, что по оценкам США, Россия до сих пор не использовала значительную часть своих военно-воздушных и военно-морских сил, а также возможностей в киберсреде в ходе конфликта на Украине.

https://ria.ru/20230301/veteran-1855081289.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, сша, в мире, вооруженные силы рф