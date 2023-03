https://ria.ru/20230301/ssha-1854892065.html

"Конец близок". США столкнулись с неизбежным

"Конец близок". США столкнулись с неизбежным - РИА Новости, 01.03.2023

"Конец близок". США столкнулись с неизбежным

Социологи сообщают, что Дональд Трамп стал фаворитом президентских выборов 2024-го. Из демократов только 80-летний Джо Байден способен составить ему... РИА Новости, 01.03.2023

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости, Михаил Катков. Социологи сообщают, что Дональд Трамп стал фаворитом президентских выборов 2024-го. Из демократов только 80-летний Джо Байден способен составить ему конкуренцию, но никто не знает, каким будет его здоровье через год. Об американской внутриполитической ситуации — в материале РИА Новости.Досрочная победаПо данным телеканала Fox News, 43% республиканцев, голосующих на праймериз, готовы назвать Дональда Трампа своим кандидатом в президенты. Рейтинг губернатора Флориды Рона Десантиса — 28%. У экс-постпреда при ООН Никки Хейли и бывшего вице-президента Майка Пенса — по семь процентов. При этом предвыборные кампании запустили пока только Трамп и Хейли.Согласно тому же опросу, 84% демократов одобряют деятельность нынешнего главы государства Джо Байдена. Но лишь 37% хотят, чтобы он выдвигался на второй срок.В свою очередь, социологи из Harvard CAPS-Harris Poll пришли к выводу, что если бы президентские выборы состоялись сейчас, Трамп выиграл бы и у Байдена (46% против 41%), и у вице-президента Камалы Харрис (49% против 39%).И на внутрипартийных праймериз он был победил. Его рейтинг — 37%, Десантиса — 19%, Хейли — семь.Зов пенсииПо информации исследовательской компании Club for Growth, в ноябре Трампа поддерживали 47% республиканцев, Десантиса — 33%. В декабре губернатор Флориды вырвался вперед: 56% (по данным USA TODAY/Suffolk University Poll). У Трампа было 33%.Байден не раз выражал готовность участвовать в выборах 2024-го, но оговаривался, что окончательное решение еще не принял. На днях пояснил: ему нужно завершить некоторые дела, прежде чем официально объявить о дальнейших планах. В декабре опрос CNBC показал: 70% членов Демократической партии не хотят, чтобы он баллотировался вторично. Прежде всего — из-за почтенного возраста.Когда 76-летний Трамп в ноябре сообщил о президентских амбициях, его даже в семье поддержали не все. В частности, скепсис выразили Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер, который вел предвыборную кампанию в 2016-м. С другой стороны, и Байдена отговаривают. "Разумно ли выдвигаться в 80 лет? Большинству избирателей-демократов это не понравится", — предупреждает колумнист The New York Times Мишель Голдберг.По оценкам телеканала NBC News, две трети американцев не хотели бы, чтобы в 2024-м за президентское кресло боролись два возрастных политика. Причем переизбрание Трампа доставит дискомфорт 66% избирателей, Байдена — 67%.Старики-разбойникиА Трамп уже вовсю строит планы на будущее. В частности, он утверждает, что за 24 часа прекратит боевые действия на Украине. "В ту же ночь, как узнаю о победе, я позвоню Зеленскому и Путину и скажу им: "Надо встретиться". Гарантирую, что смогу все уладить", — уверяет республиканец.Тут уместно вспомнить, как он, будучи президентом, договаривался с Северной Кореей и Ираном. С Пхеньяном едва не довел до войны, с Тегераном разорвал ядерную сделку.За Байдена пока говорят его приближенные. Так, Харрис назвала его одним из самых смелых и сильных президентов в истории США. Наблюдатели полагают, что именно это должна была продемонстрировать его "героическая" поездка в Киев.Тем временем Хейли предложила проверять интеллектуальные способности политиков, которым больше 75. Ее инициативу одобряют 77% американцев, свидетельствует исследование Fox News.Последний бойОпрошенные РИА Новости эксперты считают, что успех Трампа во многом связан с тем, что пока ни один другой серьезный конкурент не вступил в президентскую гонку. Ему не с кем делить электорат, а демократы еще не мобилизовали своих избирателей.Заведующая сектором внешней и внутренней политики США ИМЭМО РАН Виктория Журавлева подчеркивает, что у Трампа рейтинг и раньше был стабильно высокий. "Вместе с тем тут все очень персонифицировано. То есть это результат отношения американцев к личности экс-президента, а не к его политической программе", — указывает эксперт.Однако, добавляет она, неизвестно, что будет, если в гонку вступит Десантис, — у них общий электорат."Оба сейчас думают, кому идти на выборы. Для Трампа 2024-й — последний шанс вновь возглавить государство, а Десантису может быть выгоднее подождать. Ведь, несмотря на возраст, у Байдена перспективы неплохие — до сих пор он не совершал крупных ошибок, к тому же в США любят, чтобы один президент правил два срока. Затем в американской политике завершится смена поколений, и люди вроде Трампа и Байдена навсегда уйдут в прошлое", — рассуждает Журавлева.Директор Фонда изучения США имени Франклина Делано Рузвельта Юрий Рогулев отметил, что Трампу не удается увеличить электоральный отрыв от Десантиса. "Выборы еще нескоро. До лета 2024-го, когда пройдут партийные съезды, многое может измениться", — уточняет Рогулев.А позиция Байдена понятна: если он заранее скажет, что это его первый и последний срок, с ним перестанут считаться. Если же выдвинется, а затем снимется по здоровью, это удар по партии. Вот президент и не торопится.

