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"Конец близок". США столкнулись с неизбежным - РИА Новости, 01.03.2023
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08:00 01.03.2023 (обновлено: 08:14 01.03.2023)
https://ria.ru/20230301/ssha-1854892065.html
"Конец близок". США столкнулись с неизбежным
"Конец близок". США столкнулись с неизбежным - РИА Новости, 01.03.2023
"Конец близок". США столкнулись с неизбежным
Социологи сообщают, что Дональд Трамп стал фаворитом президентских выборов 2024-го. Из демократов только 80-летний Джо Байден способен составить ему... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T08:00
2023-03-01T08:14
в мире
сша
флорида
украина
иванка трамп
джо байден
оон
российская академия наук
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости, Михаил Катков. Социологи сообщают, что Дональд Трамп стал фаворитом президентских выборов 2024-го. Из демократов только 80-летний Джо Байден способен составить ему конкуренцию, но никто не знает, каким будет его здоровье через год. Об американской внутриполитической ситуации — в материале РИА Новости.Досрочная победаПо данным телеканала Fox News, 43% республиканцев, голосующих на праймериз, готовы назвать Дональда Трампа своим кандидатом в президенты. Рейтинг губернатора Флориды Рона Десантиса — 28%. У экс-постпреда при ООН Никки Хейли и бывшего вице-президента Майка Пенса — по семь процентов. При этом предвыборные кампании запустили пока только Трамп и Хейли.Согласно тому же опросу, 84% демократов одобряют деятельность нынешнего главы государства Джо Байдена. Но лишь 37% хотят, чтобы он выдвигался на второй срок.В свою очередь, социологи из Harvard CAPS-Harris Poll пришли к выводу, что если бы президентские выборы состоялись сейчас, Трамп выиграл бы и у Байдена (46% против 41%), и у вице-президента Камалы Харрис (49% против 39%).И на внутрипартийных праймериз он был победил. Его рейтинг — 37%, Десантиса — 19%, Хейли — семь.Зов пенсииПо информации исследовательской компании Club for Growth, в ноябре Трампа поддерживали 47% республиканцев, Десантиса — 33%. В декабре губернатор Флориды вырвался вперед: 56% (по данным USA TODAY/Suffolk University Poll). У Трампа было 33%.Байден не раз выражал готовность участвовать в выборах 2024-го, но оговаривался, что окончательное решение еще не принял. На днях пояснил: ему нужно завершить некоторые дела, прежде чем официально объявить о дальнейших планах. В декабре опрос CNBC показал: 70% членов Демократической партии не хотят, чтобы он баллотировался вторично. Прежде всего — из-за почтенного возраста.Когда 76-летний Трамп в ноябре сообщил о президентских амбициях, его даже в семье поддержали не все. В частности, скепсис выразили Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер, который вел предвыборную кампанию в 2016-м. С другой стороны, и Байдена отговаривают. "Разумно ли выдвигаться в 80 лет? Большинству избирателей-демократов это не понравится", — предупреждает колумнист The New York Times Мишель Голдберг.По оценкам телеканала NBC News, две трети американцев не хотели бы, чтобы в 2024-м за президентское кресло боролись два возрастных политика. Причем переизбрание Трампа доставит дискомфорт 66% избирателей, Байдена — 67%.Старики-разбойникиА Трамп уже вовсю строит планы на будущее. В частности, он утверждает, что за 24 часа прекратит боевые действия на Украине. "В ту же ночь, как узнаю о победе, я позвоню Зеленскому и Путину и скажу им: "Надо встретиться". Гарантирую, что смогу все уладить", — уверяет республиканец.Тут уместно вспомнить, как он, будучи президентом, договаривался с Северной Кореей и Ираном. С Пхеньяном едва не довел до войны, с Тегераном разорвал ядерную сделку.За Байдена пока говорят его приближенные. Так, Харрис назвала его одним из самых смелых и сильных президентов в истории США. Наблюдатели полагают, что именно это должна была продемонстрировать его "героическая" поездка в Киев.Тем временем Хейли предложила проверять интеллектуальные способности политиков, которым больше 75. Ее инициативу одобряют 77% американцев, свидетельствует исследование Fox News.Последний бойОпрошенные РИА Новости эксперты считают, что успех Трампа во многом связан с тем, что пока ни один другой серьезный конкурент не вступил в президентскую гонку. Ему не с кем делить электорат, а демократы еще не мобилизовали своих избирателей.Заведующая сектором внешней и внутренней политики США ИМЭМО РАН Виктория Журавлева подчеркивает, что у Трампа рейтинг и раньше был стабильно высокий. "Вместе с тем тут все очень персонифицировано. То есть это результат отношения американцев к личности экс-президента, а не к его политической программе", — указывает эксперт.Однако, добавляет она, неизвестно, что будет, если в гонку вступит Десантис, — у них общий электорат."Оба сейчас думают, кому идти на выборы. Для Трампа 2024-й — последний шанс вновь возглавить государство, а Десантису может быть выгоднее подождать. Ведь, несмотря на возраст, у Байдена перспективы неплохие — до сих пор он не совершал крупных ошибок, к тому же в США любят, чтобы один президент правил два срока. Затем в американской политике завершится смена поколений, и люди вроде Трампа и Байдена навсегда уйдут в прошлое", — рассуждает Журавлева.Директор Фонда изучения США имени Франклина Делано Рузвельта Юрий Рогулев отметил, что Трампу не удается увеличить электоральный отрыв от Десантиса. "Выборы еще нескоро. До лета 2024-го, когда пройдут партийные съезды, многое может измениться", — уточняет Рогулев.А позиция Байдена понятна: если он заранее скажет, что это его первый и последний срок, с ним перестанут считаться. Если же выдвинется, а затем снимется по здоровью, это удар по партии. Вот президент и не торопится.
https://ria.ru/20230117/ssha-1845228545.html
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в мире, сша, флорида, украина, иванка трамп, джо байден, оон, российская академия наук, дональд трамп, политика
В мире, США, Флорида, Украина, Иванка Трамп, Джо Байден, ООН, Российская академия наук, Дональд Трамп, Политика

"Конец близок". США столкнулись с неизбежным

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден во время выступления в Варшаве
Президент США Джо Байден во время выступления в Варшаве - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© AP Photo / Evan Vucci
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости, Михаил Катков. Социологи сообщают, что Дональд Трамп стал фаворитом президентских выборов 2024-го. Из демократов только 80-летний Джо Байден способен составить ему конкуренцию, но никто не знает, каким будет его здоровье через год. Об американской внутриполитической ситуации — в материале РИА Новости.

Досрочная победа

По данным телеканала Fox News, 43% республиканцев, голосующих на праймериз, готовы назвать Дональда Трампа своим кандидатом в президенты. Рейтинг губернатора Флориды Рона Десантиса — 28%. У экс-постпреда при ООН Никки Хейли и бывшего вице-президента Майка Пенса — по семь процентов. При этом предвыборные кампании запустили пока только Трамп и Хейли.
© AP Photo / Andrew HarnikБывший президент США Дональд Трамп и бывшая первая леди США Меланья Трамп в Палм-Бич, Флорида
Бывший президент США Дональд Трамп и бывшая первая леди США Мелания Трамп в Палм-Бич, Флорида - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Бывший президент США Дональд Трамп и бывшая первая леди США Меланья Трамп в Палм-Бич, Флорида
Согласно тому же опросу, 84% демократов одобряют деятельность нынешнего главы государства Джо Байдена. Но лишь 37% хотят, чтобы он выдвигался на второй срок.
В свою очередь, социологи из Harvard CAPS-Harris Poll пришли к выводу, что если бы президентские выборы состоялись сейчас, Трамп выиграл бы и у Байдена (46% против 41%), и у вице-президента Камалы Харрис (49% против 39%).
И на внутрипартийных праймериз он был победил. Его рейтинг — 37%, Десантиса — 19%, Хейли — семь.
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Зов пенсии

По информации исследовательской компании Club for Growth, в ноябре Трампа поддерживали 47% республиканцев, Десантиса — 33%. В декабре губернатор Флориды вырвался вперед: 56% (по данным USA TODAY/Suffolk University Poll). У Трампа было 33%.
Байден не раз выражал готовность участвовать в выборах 2024-го, но оговаривался, что окончательное решение еще не принял. На днях пояснил: ему нужно завершить некоторые дела, прежде чем официально объявить о дальнейших планах. В декабре опрос CNBC показал: 70% членов Демократической партии не хотят, чтобы он баллотировался вторично. Прежде всего — из-за почтенного возраста.
© AP Photo / Wilfredo LeeГубернатор Флориды Рон Десантис
Губернатор Флориды Рон Десантис - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© AP Photo / Wilfredo Lee
Губернатор Флориды Рон Десантис
Когда 76-летний Трамп в ноябре сообщил о президентских амбициях, его даже в семье поддержали не все. В частности, скепсис выразили Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер, который вел предвыборную кампанию в 2016-м. С другой стороны, и Байдена отговаривают. "Разумно ли выдвигаться в 80 лет? Большинству избирателей-демократов это не понравится", — предупреждает колумнист The New York Times Мишель Голдберг.
По оценкам телеканала NBC News, две трети американцев не хотели бы, чтобы в 2024-м за президентское кресло боролись два возрастных политика. Причем переизбрание Трампа доставит дискомфорт 66% избирателей, Байдена — 67%.
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Старики-разбойники

А Трамп уже вовсю строит планы на будущее. В частности, он утверждает, что за 24 часа прекратит боевые действия на Украине. "В ту же ночь, как узнаю о победе, я позвоню Зеленскому и Путину и скажу им: "Надо встретиться". Гарантирую, что смогу все уладить", — уверяет республиканец.
Тут уместно вспомнить, как он, будучи президентом, договаривался с Северной Кореей и Ираном. С Пхеньяном едва не довел до войны, с Тегераном разорвал ядерную сделку.
© AP Photo / Chris SewardБывший президент США Дональд Трамп во время митинга в Уилмингтоне, штат Северная Каролина
Бывший президент США Дональд Трамп во время митинга в Уилмингтоне, штат Северная Каролина - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© AP Photo / Chris Seward
Бывший президент США Дональд Трамп во время митинга в Уилмингтоне, штат Северная Каролина
За Байдена пока говорят его приближенные. Так, Харрис назвала его одним из самых смелых и сильных президентов в истории США. Наблюдатели полагают, что именно это должна была продемонстрировать его "героическая" поездка в Киев.
Тем временем Хейли предложила проверять интеллектуальные способности политиков, которым больше 75. Ее инициативу одобряют 77% американцев, свидетельствует исследование Fox News.
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Последний бой

Опрошенные РИА Новости эксперты считают, что успех Трампа во многом связан с тем, что пока ни один другой серьезный конкурент не вступил в президентскую гонку. Ему не с кем делить электорат, а демократы еще не мобилизовали своих избирателей.
Заведующая сектором внешней и внутренней политики США ИМЭМО РАН Виктория Журавлева подчеркивает, что у Трампа рейтинг и раньше был стабильно высокий. "Вместе с тем тут все очень персонифицировано. То есть это результат отношения американцев к личности экс-президента, а не к его политической программе", — указывает эксперт.
© AP Photo / Susan WalshБывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли выступает на съезде Республиканской партии США
Бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли выступает на съезде Республиканской партии США - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли выступает на съезде Республиканской партии США
Однако, добавляет она, неизвестно, что будет, если в гонку вступит Десантис, — у них общий электорат.
"Оба сейчас думают, кому идти на выборы. Для Трампа 2024-й — последний шанс вновь возглавить государство, а Десантису может быть выгоднее подождать. Ведь, несмотря на возраст, у Байдена перспективы неплохие — до сих пор он не совершал крупных ошибок, к тому же в США любят, чтобы один президент правил два срока. Затем в американской политике завершится смена поколений, и люди вроде Трампа и Байдена навсегда уйдут в прошлое", — рассуждает Журавлева.
© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Джо Байден во время ежегодного обращения к конгрессу
Президент США Джо Байден во время ежегодного обращения к конгрессу - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Джо Байден во время ежегодного обращения к конгрессу
Директор Фонда изучения США имени Франклина Делано Рузвельта Юрий Рогулев отметил, что Трампу не удается увеличить электоральный отрыв от Десантиса. "Выборы еще нескоро. До лета 2024-го, когда пройдут партийные съезды, многое может измениться", — уточняет Рогулев.
А позиция Байдена понятна: если он заранее скажет, что это его первый и последний срок, с ним перестанут считаться. Если же выдвинется, а затем снимется по здоровью, это удар по партии. Вот президент и не торопится.
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