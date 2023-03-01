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ВС России уничтожили до 85 украинских военных на Херсонском направлении
ВС России уничтожили до 85 украинских военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 01.03.2023
ВС России уничтожили до 85 украинских военных на Херсонском направлении
Российские артиллеристы уничтожили за сутки на херсонском направлении до 85 украинских военнослужащих, танк, две самоходные гаубицы, 12 автомобилей и склад... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T14:17
2023-03-01T14:17
2023-03-01T14:17
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили за сутки на херсонском направлении до 85 украинских военнослужащих, танк, две самоходные гаубицы, 12 автомобилей и склад боеприпасов, сообщило в среду Минобороны РФ. "На херсонском направлении в результате огня артиллерии за сутки уничтожено до 85-ти украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, 12 автомобилей, две самоходные гаубицы "Акация". Кроме того, уничтожен склад боеприпасов 123-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Александровка Херсонской области", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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ВС России уничтожили до 85 украинских военных на Херсонском направлении
Минобороны: ВС России уничтожили до 85 украинских военных на Херсонском направлении