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Российские артиллеристы уничтожили четыре украинских гаубицы под Херсоном - РИА Новости, 01.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:59 01.03.2023 (обновлено: 11:31 01.03.2023)
https://ria.ru/20230301/spetsoperatsiya-1855031156.html
Российские артиллеристы уничтожили четыре украинских гаубицы под Херсоном
Российские артиллеристы уничтожили четыре украинских гаубицы под Херсоном - РИА Новости, 01.03.2023
Российские артиллеристы уничтожили четыре украинских гаубицы под Херсоном
Российские артиллеристы ночью уничтожили четыре гаубицы ВСУ на контролируемой Киевом части Херсонской области, сообщил РИА Новости источник, знакомый с... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T09:59
2023-03-01T11:31
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
безопасность
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 1 мар — РИА Новости. Российские артиллеристы ночью уничтожили четыре гаубицы ВСУ на контролируемой Киевом части Херсонской области, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. ВСУ потеряли три орудия, два автомобиля, 15 военнослужащих погибшими и восемь ранеными.По словам источника, также вчера артогнем около села Береговое уничтожили гаубицу 2С1 "Гвоздика" с боекомплектом и экипажем. Вместе с ней ликвидировали пять военнослужащих ВСУ.С 24 февраля 2022 года проходит военная спецоперация на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230301/artemovsk-1855008679.html
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Кадры уничтожения украинской огневой позиции российской САУ "Гвоздика"
Российская 122 мм самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика", работая с открытой позиции на Авдеевском направлении, уничтожила укрепленную огневую точку ВСУ с установленным на ней станковым противотанковым гранатометом (СПГ).
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херсонская область , вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские артиллеристы уничтожили четыре украинских гаубицы под Херсоном

Российские артиллеристы уничтожили под Херсоном три гаубицы "Акация" и одну "Гвоздику" ВСУ

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 1 мар — РИА Новости. Российские артиллеристы ночью уничтожили четыре гаубицы ВСУ на контролируемой Киевом части Херсонской области, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
«

"Ночью артиллерийским огнем в районе села Днепровское уничтожен взвод гаубиц 2С3 "Акация" с боекомплектом", — сказал собеседник агентства.

ВСУ потеряли три орудия, два автомобиля, 15 военнослужащих погибшими и восемь ранеными.
По словам источника, также вчера артогнем около села Береговое уничтожили гаубицу 2С1 "Гвоздика" с боекомплектом и экипажем. Вместе с ней ликвидировали пять военнослужащих ВСУ.
С 24 февраля 2022 года проходит военная спецоперация на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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