https://ria.ru/20230301/spetsoperatsiya-1855031156.html

Российские артиллеристы уничтожили четыре украинских гаубицы под Херсоном

Российские артиллеристы уничтожили четыре украинских гаубицы под Херсоном - РИА Новости, 01.03.2023

Российские артиллеристы уничтожили четыре украинских гаубицы под Херсоном

Российские артиллеристы ночью уничтожили четыре гаубицы ВСУ на контролируемой Киевом части Херсонской области, сообщил РИА Новости источник, знакомый с... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T09:59

2023-03-01T09:59

2023-03-01T11:31

специальная военная операция на украине

херсонская область

вооруженные силы украины

безопасность

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 1 мар — РИА Новости. Российские артиллеристы ночью уничтожили четыре гаубицы ВСУ на контролируемой Киевом части Херсонской области, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. ВСУ потеряли три орудия, два автомобиля, 15 военнослужащих погибшими и восемь ранеными.По словам источника, также вчера артогнем около села Береговое уничтожили гаубицу 2С1 "Гвоздика" с боекомплектом и экипажем. Вместе с ней ликвидировали пять военнослужащих ВСУ.С 24 февраля 2022 года проходит военная спецоперация на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230301/artemovsk-1855008679.html

херсонская область

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Дарья Буймова

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Кадры уничтожения украинской огневой позиции российской САУ "Гвоздика" Российская 122 мм самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика", работая с открытой позиции на Авдеевском направлении, уничтожила укрепленную огневую точку ВСУ с установленным на ней станковым противотанковым гранатометом (СПГ). 2023-03-01T09:59 true PT3M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

херсонская область , вооруженные силы украины, безопасность