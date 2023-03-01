https://ria.ru/20230301/spetsoperatsiya-1855031156.html
Российские артиллеристы уничтожили четыре украинских гаубицы под Херсоном
Российские артиллеристы уничтожили четыре украинских гаубицы под Херсоном - РИА Новости, 01.03.2023
Российские артиллеристы уничтожили четыре украинских гаубицы под Херсоном
Российские артиллеристы ночью уничтожили четыре гаубицы ВСУ на контролируемой Киевом части Херсонской области, сообщил РИА Новости источник, знакомый с... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T09:59
2023-03-01T09:59
2023-03-01T11:31
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
безопасность
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 1 мар — РИА Новости. Российские артиллеристы ночью уничтожили четыре гаубицы ВСУ на контролируемой Киевом части Херсонской области, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. ВСУ потеряли три орудия, два автомобиля, 15 военнослужащих погибшими и восемь ранеными.По словам источника, также вчера артогнем около села Береговое уничтожили гаубицу 2С1 "Гвоздика" с боекомплектом и экипажем. Вместе с ней ликвидировали пять военнослужащих ВСУ.С 24 февраля 2022 года проходит военная спецоперация на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230301/artemovsk-1855008679.html
херсонская область
РИА Новости
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РИА Новости
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Кадры уничтожения украинской огневой позиции российской САУ "Гвоздика"
Российская 122 мм самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика", работая с открытой позиции на Авдеевском направлении, уничтожила укрепленную огневую точку ВСУ с установленным на ней станковым противотанковым гранатометом (СПГ).
2023-03-01T09:59
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РИА Новости
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херсонская область , вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские артиллеристы уничтожили четыре украинских гаубицы под Херсоном
Российские артиллеристы уничтожили под Херсоном три гаубицы "Акация" и одну "Гвоздику" ВСУ