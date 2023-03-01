Еврокомиссия разработала план по кратному увеличению производства снарядов
Еврокомиссия из-за нехватки снарядов у Украины хочет кратно увеличить их производство
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии. Архивное фото
БЕРЛИН, 1 мар - РИА Новости. Еврокомиссия разработала план по кратному увеличению производства артиллерийских снарядов, в частности стандартного для НАТО 155-миллиметрового калибра, для дальнейшей поставки Украине и в целях пополнения запасов войск стран альянса, сообщает в среду издание Spiegel.
"Первая основополагающая часть плана предусматривает немедленное увеличение поставок на Украину боеприпасов, особенно 155-миллиметровых артиллерийских снарядов", - пишет издание, в чьем распоряжении оказался документ, который в четверг будет внесен на обсуждение в Европейской комиссии.
По данным издания, для этих целей глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель вскоре предложит дополнительный пакет военной поддержки Украины на сумму 1 миллиард евро.
"Вторая часть предусматривает совместную закупку 155-миллиметровых боеприпасов Европейским оборонным агентством (EDA), чтобы восполнить пробелы в запасах стран ЕС и обеспечить снабжение Украины в долгосрочной перспективе", - сообщает Spiegel.
Третий основополагающий пункт плана должен, по данным издания, обеспечить долгосрочное увеличения европейских мощностей по производству боеприпасов с учетом изменившейся ситуации с безопасностью.
Между тем ситуация вокруг снабжения Киева боеприпасами сейчас еще более "затруднительная", чем прошлой осенью, отмечает Spiegel со ссылкой на документ, в котором, по данным издания, это несколько раз подчеркивается.
"Россия выпускает от 20 до 60 тысяч артиллерийских снарядов в день, что примерно в десять раз больше, чем со стороны Украины. Однако оборонная промышленность Европы может производить лишь от 20 до 25 тысяч снарядов ежемесячно", - утверждается далее.
Согласно документу, это число может быть увеличено в семь раз, а в текущем году у ЕС достаточно производственных мощностей, чтобы создать миллион 155-миллиметровых артиллерийских снарядов стоимостью в 4 миллиарда евро.
Россия уже направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".