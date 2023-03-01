https://ria.ru/20230301/skyeng-1855070203.html

Сервис Skyeng оштрафовали на 60 тысяч рублей за утечку данных

Сервис Skyeng оштрафовали на 60 тысяч рублей за утечку данных - РИА Новости, 01.03.2023

Сервис Skyeng оштрафовали на 60 тысяч рублей за утечку данных

Судебный участок Таганского района Москвы оштрафовал на 60 тысяч рублей онлайн-школу английского языка Skyeng за утечку персональных данных пользователей,... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T12:07

2023-03-01T12:07

2023-03-01T12:07

происшествия

москва

россия

персональные данные

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Судебный участок Таганского района Москвы оштрафовал на 60 тысяч рублей онлайн-школу английского языка Skyeng за утечку персональных данных пользователей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда в среду. "Юридическое лицо "Скаенг" признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 13.11 КоАП. Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 60 тысяч рублей", - рассказал собеседник агентства. Как ранее заявляли в инстанции, протокол по части 1 статьи 13.11 КоАП составлен "за нарушение требований федерального закона "О персональных данных" в части неправомерного доступа к базе данных клиентов, что повлекло распространение персональных данных клиентов неограниченному кругу лиц путем размещения в сети Интернет". Объем утечки и информацию о том, когда она произошла, в суде уточнить не смогли. По вышеуказанной статье компании грозил штраф от 60 до 100 тысяч рублей. Skyeng – одна из крупнейших языковых онлайн-школ в России. По данным Forbes, она входит в 15 самых дорогих компаний рунета.

https://ria.ru/20230227/issledovanie-1854483903.html

https://ria.ru/20230222/utechka-1853711573.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, москва, россия, персональные данные