https://ria.ru/20230301/skyeng-1855070203.html
Сервис Skyeng оштрафовали на 60 тысяч рублей за утечку данных
Сервис Skyeng оштрафовали на 60 тысяч рублей за утечку данных - РИА Новости, 01.03.2023
Сервис Skyeng оштрафовали на 60 тысяч рублей за утечку данных
Судебный участок Таганского района Москвы оштрафовал на 60 тысяч рублей онлайн-школу английского языка Skyeng за утечку персональных данных пользователей,... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T12:07
2023-03-01T12:07
2023-03-01T12:07
происшествия
москва
россия
персональные данные
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800552689_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_36c1addcd79fa4ad50ac136d4cc1f447.jpg
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Судебный участок Таганского района Москвы оштрафовал на 60 тысяч рублей онлайн-школу английского языка Skyeng за утечку персональных данных пользователей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда в среду. "Юридическое лицо "Скаенг" признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 13.11 КоАП. Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 60 тысяч рублей", - рассказал собеседник агентства. Как ранее заявляли в инстанции, протокол по части 1 статьи 13.11 КоАП составлен "за нарушение требований федерального закона "О персональных данных" в части неправомерного доступа к базе данных клиентов, что повлекло распространение персональных данных клиентов неограниченному кругу лиц путем размещения в сети Интернет". Объем утечки и информацию о том, когда она произошла, в суде уточнить не смогли. По вышеуказанной статье компании грозил штраф от 60 до 100 тысяч рублей. Skyeng – одна из крупнейших языковых онлайн-школ в России. По данным Forbes, она входит в 15 самых дорогих компаний рунета.
https://ria.ru/20230227/issledovanie-1854483903.html
https://ria.ru/20230222/utechka-1853711573.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800552689_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5e9af5db47718cd3edbd3f6ebc4d2992.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, персональные данные
Происшествия, Москва, Россия, персональные данные
Сервис Skyeng оштрафовали на 60 тысяч рублей за утечку данных
Суд в Москве оштрафовал онлайн-школу Skyeng на 60 тысяч рублей за утечку данных клиентов
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Судебный участок Таганского района Москвы оштрафовал на 60 тысяч рублей онлайн-школу английского языка Skyeng за утечку персональных данных пользователей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда в среду.
"Юридическое лицо "Скаенг" признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 13.11 КоАП. Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 60 тысяч рублей", - рассказал собеседник агентства.
Исследование выявило лидеров по объему утечек информации в России
Как ранее заявляли в инстанции, протокол по части 1 статьи 13.11 КоАП составлен "за нарушение требований федерального закона "О персональных данных" в части неправомерного доступа к базе данных клиентов, что повлекло распространение персональных данных клиентов неограниченному кругу лиц путем размещения в сети Интернет".
Объем утечки и информацию о том, когда она произошла, в суде уточнить не смогли. По вышеуказанной статье компании грозил штраф от 60 до 100 тысяч рублей.
Skyeng – одна из крупнейших языковых онлайн-школ в России
. По данным Forbes, она входит в 15 самых дорогих компаний рунета.
Роскомнадзор проверит информацию об утечке данных у "Дикси" и "Бристоля"