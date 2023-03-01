https://ria.ru/20230301/shutterstock-1855082713.html

Роскомнадзор ограничил доступ к фотобанку Shutterstock

Роскомнадзор ограничил доступ к фотобанку Shutterstock - РИА Новости, 01.03.2023

Роскомнадзор ограничил доступ к фотобанку Shutterstock

Роскомнадзор ограничил на территории России доступ к сайту американского банка фотографий Shutterstock из-за деструктивных материалов, в том числе за... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T12:46

2023-03-01T12:46

2023-03-01T12:46

общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Роскомнадзор ограничил на территории России доступ к сайту американского банка фотографий Shutterstock из-за деструктивных материалов, в том числе за неоднократное размещение суицидального и пронаркотического контента, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства. "Роскомнадзор ограничил доступ к сайту фотобанка Shutterstock на основании решения Роспотребнадзора. Ранее на сайте неоднократно размещались деструктивные материалы, в том числе суицидальный и пронаркотический контент", - прокомментировали в ведомстве. Отмечается, что интернет-ресурс может быть разблокирован только после удаления запрещенной информации. Согласно данным реестра ведомства для проверки блокировок страниц и ресурсов в России, при проверке доступа к сайту shutterstock.com доступ ограничивается к пяти страницам. "Ограничивается к странице", - говорится в результатах поиска. В 2019 году Роскомнадзор ограничил доступ к нескольким страницам фотобанка Shutterstock за материалы с оскорблением госсимволов РФ и способами самоубийства. Позже в том же году фотобанк удалил со своих страниц эти материалы и был исключен из реестра запрещенной в РФ информации. Shutterstock - американская компания, предоставляющая стоковые фотографии, видеоматериалы и музыку.

https://ria.ru/20230217/blokirovka-1852699759.html

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)