https://ria.ru/20230301/shutterstock-1855082713.html
Роскомнадзор ограничил доступ к фотобанку Shutterstock
Роскомнадзор ограничил доступ к фотобанку Shutterstock - РИА Новости, 01.03.2023
Роскомнадзор ограничил доступ к фотобанку Shutterstock
Роскомнадзор ограничил на территории России доступ к сайту американского банка фотографий Shutterstock из-за деструктивных материалов, в том числе за... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T12:46
2023-03-01T12:46
2023-03-01T12:46
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Роскомнадзор ограничил на территории России доступ к сайту американского банка фотографий Shutterstock из-за деструктивных материалов, в том числе за неоднократное размещение суицидального и пронаркотического контента, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства. "Роскомнадзор ограничил доступ к сайту фотобанка Shutterstock на основании решения Роспотребнадзора. Ранее на сайте неоднократно размещались деструктивные материалы, в том числе суицидальный и пронаркотический контент", - прокомментировали в ведомстве. Отмечается, что интернет-ресурс может быть разблокирован только после удаления запрещенной информации. Согласно данным реестра ведомства для проверки блокировок страниц и ресурсов в России, при проверке доступа к сайту shutterstock.com доступ ограничивается к пяти страницам. "Ограничивается к странице", - говорится в результатах поиска. В 2019 году Роскомнадзор ограничил доступ к нескольким страницам фотобанка Shutterstock за материалы с оскорблением госсимволов РФ и способами самоубийства. Позже в том же году фотобанк удалил со своих страниц эти материалы и был исключен из реестра запрещенной в РФ информации. Shutterstock - американская компания, предоставляющая стоковые фотографии, видеоматериалы и музыку.
https://ria.ru/20230217/blokirovka-1852699759.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роскомнадзор ограничил доступ к фотобанку Shutterstock
Роскомнадзор ограничил доступ к фотобанку Shutterstock из-за деструктивного контента
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Роскомнадзор ограничил на территории России доступ к сайту американского банка фотографий Shutterstock из-за деструктивных материалов, в том числе за неоднократное размещение суицидального и пронаркотического контента, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Роскомнадзор ограничил доступ к сайту фотобанка Shutterstock на основании решения Роспотребнадзора
. Ранее на сайте неоднократно размещались деструктивные материалы, в том числе суицидальный и пронаркотический контент", - прокомментировали в ведомстве.
Отмечается, что интернет-ресурс может быть разблокирован только после удаления запрещенной информации.
Согласно данным реестра ведомства для проверки блокировок страниц и ресурсов в России, при проверке доступа к сайту shutterstock.com доступ ограничивается к пяти страницам. "Ограничивается к странице", - говорится в результатах поиска.
В 2019 году Роскомнадзор ограничил доступ к нескольким страницам фотобанка Shutterstock за материалы с оскорблением госсимволов РФ и способами самоубийства. Позже в том же году фотобанк удалил со своих страниц эти материалы и был исключен из реестра запрещенной в РФ информации.
Shutterstock - американская компания, предоставляющая стоковые фотографии, видеоматериалы и музыку.
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