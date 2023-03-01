В Госдуме заявили о стремлении Запада поставить Сербию на колени
Депутат Белик: Запад хочет лишить Россию единственного европейского союзника в лице Сербии
Флаги России и Сербии. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости. Страны коллективного Запада стремятся поставить Сербию на колени и лишить Россию единственного европейского союзника, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что политические представители Запада в разговорах признались ему, что участвуют в конфликте на Украине, и оказывали давление. По его словам, представители Запада анонсировали возможное прекращение инвестиций в Сербию, отзыв уже вложенного капитала, закрытие предприятий и приостановку ее европейской интеграции в случае несговорчивости Белграда.
"Коллективный Запад стремится поставить Сербию на колени, лишив тем самым Россию единственного союзника среди европейских стран. Сербия сейчас подвержена давлению и угрозам со стороны действующих под указку США так называемых демократических европейских государств, которые грозят сербам различными карами в случае несговорчивости и отказа сообща ненавидеть Россию", - сказал Белик.
По его словам, сегодня западные страны фактически сняли перед Сербией свою маску притворной дружбы и показали свой звериный оскал.
"Сегодня даже у самых закоренелых либералов открылись глаза на происходящее. Сегодня нет дружественной Европы, возможно, она появится после спецоперации, но в настоящий момент это враг, который накачивает оружием нашего врага в лице киевского режима", - добавил депутат.