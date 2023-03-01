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В Госдуме заявили о стремлении Запада поставить Сербию на колени - РИА Новости, 01.03.2023
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11:10 01.03.2023
https://ria.ru/20230301/serbiya-1855054281.html
В Госдуме заявили о стремлении Запада поставить Сербию на колени
В Госдуме заявили о стремлении Запада поставить Сербию на колени - РИА Новости, 01.03.2023
В Госдуме заявили о стремлении Запада поставить Сербию на колени
Страны коллективного Запада стремятся поставить Сербию на колени и лишить Россию единственного европейского союзника, заявил РИА Новости депутат Госдумы от... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T11:10
2023-03-01T11:10
в мире
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россия
дмитрий белик
госдума рф
нато
санкции в отношении россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости. Страны коллективного Запада стремятся поставить Сербию на колени и лишить Россию единственного европейского союзника, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что политические представители Запада в разговорах признались ему, что участвуют в конфликте на Украине, и оказывали давление. По его словам, представители Запада анонсировали возможное прекращение инвестиций в Сербию, отзыв уже вложенного капитала, закрытие предприятий и приостановку ее европейской интеграции в случае несговорчивости Белграда. "Коллективный Запад стремится поставить Сербию на колени, лишив тем самым Россию единственного союзника среди европейских стран. Сербия сейчас подвержена давлению и угрозам со стороны действующих под указку США так называемых демократических европейских государств, которые грозят сербам различными карами в случае несговорчивости и отказа сообща ненавидеть Россию", - сказал Белик. По его словам, сегодня западные страны фактически сняли перед Сербией свою маску притворной дружбы и показали свой звериный оскал. "Сегодня даже у самых закоренелых либералов открылись глаза на происходящее. Сегодня нет дружественной Европы, возможно, она появится после спецоперации, но в настоящий момент это враг, который накачивает оружием нашего врага в лице киевского режима", - добавил депутат.
https://ria.ru/20230202/sanktsii-1849337467.html
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в мире, сербия, россия, дмитрий белик, госдума рф, нато, санкции в отношении россии
В мире, Сербия, Россия, Дмитрий Белик, Госдума РФ, НАТО, Санкции в отношении России
В Госдуме заявили о стремлении Запада поставить Сербию на колени

Депутат Белик: Запад хочет лишить Россию единственного европейского союзника в лице Сербии

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкФлаги России и Сербии
Флаги России и Сербии - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Флаги России и Сербии. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости. Страны коллективного Запада стремятся поставить Сербию на колени и лишить Россию единственного европейского союзника, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что политические представители Запада в разговорах признались ему, что участвуют в конфликте на Украине, и оказывали давление. По его словам, представители Запада анонсировали возможное прекращение инвестиций в Сербию, отзыв уже вложенного капитала, закрытие предприятий и приостановку ее европейской интеграции в случае несговорчивости Белграда.
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"Коллективный Запад стремится поставить Сербию на колени, лишив тем самым Россию единственного союзника среди европейских стран. Сербия сейчас подвержена давлению и угрозам со стороны действующих под указку США так называемых демократических европейских государств, которые грозят сербам различными карами в случае несговорчивости и отказа сообща ненавидеть Россию", - сказал Белик.
По его словам, сегодня западные страны фактически сняли перед Сербией свою маску притворной дружбы и показали свой звериный оскал.
"Сегодня даже у самых закоренелых либералов открылись глаза на происходящее. Сегодня нет дружественной Европы, возможно, она появится после спецоперации, но в настоящий момент это враг, который накачивает оружием нашего врага в лице киевского режима", - добавил депутат.
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В миреСербияРоссияДмитрий БеликГосдума РФНАТОСанкции в отношении России
 
 
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