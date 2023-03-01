https://ria.ru/20230301/serbiya-1855054281.html

В Госдуме заявили о стремлении Запада поставить Сербию на колени

В Госдуме заявили о стремлении Запада поставить Сербию на колени - РИА Новости, 01.03.2023

В Госдуме заявили о стремлении Запада поставить Сербию на колени

Страны коллективного Запада стремятся поставить Сербию на колени и лишить Россию единственного европейского союзника, заявил РИА Новости депутат Госдумы от... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T11:10

2023-03-01T11:10

2023-03-01T11:10

в мире

сербия

россия

дмитрий белик

госдума рф

нато

санкции в отношении россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости. Страны коллективного Запада стремятся поставить Сербию на колени и лишить Россию единственного европейского союзника, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что политические представители Запада в разговорах признались ему, что участвуют в конфликте на Украине, и оказывали давление. По его словам, представители Запада анонсировали возможное прекращение инвестиций в Сербию, отзыв уже вложенного капитала, закрытие предприятий и приостановку ее европейской интеграции в случае несговорчивости Белграда. "Коллективный Запад стремится поставить Сербию на колени, лишив тем самым Россию единственного союзника среди европейских стран. Сербия сейчас подвержена давлению и угрозам со стороны действующих под указку США так называемых демократических европейских государств, которые грозят сербам различными карами в случае несговорчивости и отказа сообща ненавидеть Россию", - сказал Белик. По его словам, сегодня западные страны фактически сняли перед Сербией свою маску притворной дружбы и показали свой звериный оскал. "Сегодня даже у самых закоренелых либералов открылись глаза на происходящее. Сегодня нет дружественной Европы, возможно, она появится после спецоперации, но в настоящий момент это враг, который накачивает оружием нашего врага в лице киевского режима", - добавил депутат.

https://ria.ru/20230202/sanktsii-1849337467.html

https://ria.ru/20230214/ukraina-1852021460.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сербия, россия, дмитрий белик, госдума рф, нато, санкции в отношении россии