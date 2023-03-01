https://ria.ru/20230301/seminar-1855055149.html
Овчинский: Москва проведет семинар о получении участков под производство
Овчинский: Москва проведет семинар о получении участков под производство - РИА Новости, 01.03.2023
Овчинский: Москва проведет семинар о получении участков под производство
Правительство Москвы в рамках цикла "Семинары для бизнеса" проведет 2 марта семинар, разъясняющий порядок и условия аренды и выкупа городских земель и помещений РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T11:12
2023-03-01T11:12
2023-03-01T11:12
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владислав овчинский
москва
экономика
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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Правительство Москвы в рамках цикла "Семинары для бизнеса" проведет 2 марта семинар, разъясняющий порядок и условия аренды и выкупа городских земель и помещений для последующего размещения производства, сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.Он указал, что создание новых и расширение уже действующих производств является одним из приоритетных направлений развития столичной экономики, поэтому город имеет большой пул инструментов поддержки для желающих разместить производственный объект на его территории."Так, в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП) город передает инвестору земельный участок в аренду без проведения торгов. При этом с марта прошлого года землю для производства можно получить по льготной ставке один рубль в год. Все это позволяет компаниям снизить затраты и в короткие сроки наладить выпуск важной для города продукции", - отметил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Семинар под названием "Квадратные метры для бизнеса: льготная аренда/покупка недвижимости и земельных участков" состоится как в онлайн формате, так и очно. Специалисты расскажут предпринимателям и инвесторам о том, как участвовать в торгах по льготной аренде или покупке участка или помещения под производство, а также о том, как перейти на льготную ставку по уже действующим договорам.Ранее в рамках цикла "Семинары для бизнеса" состоялось уже три обучающих бизнес-встречи, в ходе которых участникам рассказали как открыть свое предприятие, какие существуют меры городской поддержки, а также о том, как получить разрешение на строительство.
https://ria.ru/20230217/moskva-1852608972.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владислав овчинский, москва, экономика
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Владислав Овчинский, Москва, Экономика
МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Правительство Москвы в рамках цикла "Семинары для бизнеса" проведет 2 марта семинар, разъясняющий порядок и условия аренды и выкупа городских земель и помещений для последующего размещения производства, сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.
Он указал, что создание новых и расширение уже действующих производств является одним из приоритетных направлений развития столичной экономики, поэтому город имеет большой пул инструментов поддержки для желающих разместить производственный объект на его территории.
"Так, в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП) город передает инвестору земельный участок в аренду без проведения торгов. При этом с марта прошлого года землю для производства можно получить по льготной ставке один рубль в год. Все это позволяет компаниям снизить затраты и в короткие сроки наладить выпуск важной для города продукции", - отметил глава департамента
, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
Семинар под названием "Квадратные метры для бизнеса: льготная аренда/покупка недвижимости и земельных участков" состоится как в онлайн формате, так и очно. Специалисты расскажут предпринимателям и инвесторам о том, как участвовать в торгах по льготной аренде или покупке участка или помещения под производство, а также о том, как перейти на льготную ставку по уже действующим договорам.
Ранее в рамках цикла "Семинары для бизнеса" состоялось уже три обучающих бизнес-встречи, в ходе которых участникам рассказали как открыть свое предприятие, какие существуют меры городской поддержки, а также о том, как получить разрешение на строительство.
Овчинский: Москва проведет семинар о получении разрешений на строительство