https://ria.ru/20230301/seminar-1855055149.html

Овчинский: Москва проведет семинар о получении участков под производство

Овчинский: Москва проведет семинар о получении участков под производство - РИА Новости, 01.03.2023

Овчинский: Москва проведет семинар о получении участков под производство

Правительство Москвы в рамках цикла "Семинары для бизнеса" проведет 2 марта семинар, разъясняющий порядок и условия аренды и выкупа городских земель и помещений РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T11:12

2023-03-01T11:12

2023-03-01T11:12

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владислав овчинский

москва

экономика

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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Правительство Москвы в рамках цикла "Семинары для бизнеса" проведет 2 марта семинар, разъясняющий порядок и условия аренды и выкупа городских земель и помещений для последующего размещения производства, сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.Он указал, что создание новых и расширение уже действующих производств является одним из приоритетных направлений развития столичной экономики, поэтому город имеет большой пул инструментов поддержки для желающих разместить производственный объект на его территории."Так, в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП) город передает инвестору земельный участок в аренду без проведения торгов. При этом с марта прошлого года землю для производства можно получить по льготной ставке один рубль в год. Все это позволяет компаниям снизить затраты и в короткие сроки наладить выпуск важной для города продукции", - отметил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Семинар под названием "Квадратные метры для бизнеса: льготная аренда/покупка недвижимости и земельных участков" состоится как в онлайн формате, так и очно. Специалисты расскажут предпринимателям и инвесторам о том, как участвовать в торгах по льготной аренде или покупке участка или помещения под производство, а также о том, как перейти на льготную ставку по уже действующим договорам.Ранее в рамках цикла "Семинары для бизнеса" состоялось уже три обучающих бизнес-встречи, в ходе которых участникам рассказали как открыть свое предприятие, какие существуют меры городской поддержки, а также о том, как получить разрешение на строительство.

https://ria.ru/20230217/moskva-1852608972.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владислав овчинский, москва, экономика