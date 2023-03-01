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МИД Турции выступил против любых односторонних санкций - РИА Новости, 01.03.2023
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12:39 01.03.2023 (обновлено: 16:55 01.03.2023)
https://ria.ru/20230301/sanktsii-1855080007.html
МИД Турции выступил против любых односторонних санкций
МИД Турции выступил против любых односторонних санкций - РИА Новости, 01.03.2023
МИД Турции выступил против любых односторонних санкций
Анкара не поддерживает санкции, которые вводятся в отношении различных государств в одностороннем порядке, без поддержки ООН, заявил в среду глава МИД Турции... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T12:39
2023-03-01T16:55
турция
оон
в мире
мевлют чавушоглу
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НЬЮ-ДЕЛИ, 1 мар – РИА Новости. Анкара не поддерживает санкции, которые вводятся в отношении различных государств в одностороннем порядке, без поддержки ООН, заявил в среду глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.Перед началом его встречи в Индии с главой МИД РФ Сергеем Лавровым у Чавушоглу спросили, как долго, по его мнению, Турция сможет сопротивляться введению антироссийских рестрикций."У нас нет необходимости сопротивляться, мы сами принимаем решения как суверенное государство. Мы не присоединяемся к каким-либо односторонним санкциям, поддерживаем только те, которые введены при поддержке ООН. Так что это касается не только России, но мы также не поддерживаем санкции в отношении Ирана или каких-либо других стран", - отметил глава МИД Турции."Мы сами принимаем решения. Никто не может оказывать на нас давление", - добавил Чавушоглу.
https://ria.ru/20230131/turtsiya-1848579831.html
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турция, оон, в мире, мевлют чавушоглу
Турция, ООН, В мире, Мевлют Чавушоглу
МИД Турции выступил против любых односторонних санкций

Чавушоглу заявил, что Турция выступает против ввода любых санкций без поддержки ООН

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на переговорах с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на полях министерской встречи G20 в Нью-Дели. 1 марта 2023
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на переговорах с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на полях министерской встречи G20 в Нью-Дели. 1 марта 2023 - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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НЬЮ-ДЕЛИ, 1 мар – РИА Новости. Анкара не поддерживает санкции, которые вводятся в отношении различных государств в одностороннем порядке, без поддержки ООН, заявил в среду глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Перед началом его встречи в Индии с главой МИД РФ Сергеем Лавровым у Чавушоглу спросили, как долго, по его мнению, Турция сможет сопротивляться введению антироссийских рестрикций.
"У нас нет необходимости сопротивляться, мы сами принимаем решения как суверенное государство. Мы не присоединяемся к каким-либо односторонним санкциям, поддерживаем только те, которые введены при поддержке ООН. Так что это касается не только России, но мы также не поддерживаем санкции в отношении Ирана или каких-либо других стран", - отметил глава МИД Турции.
"Мы сами принимаем решения. Никто не может оказывать на нас давление", - добавил Чавушоглу.
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ТурцияООНВ миреМевлют Чавушоглу
 
 
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