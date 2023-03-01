МИД Турции выступил против любых односторонних санкций
Чавушоглу заявил, что Турция выступает против ввода любых санкций без поддержки ООН
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на переговорах с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на полях министерской встречи G20 в Нью-Дели. 1 марта 2023
НЬЮ-ДЕЛИ, 1 мар – РИА Новости. Анкара не поддерживает санкции, которые вводятся в отношении различных государств в одностороннем порядке, без поддержки ООН, заявил в среду глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Перед началом его встречи в Индии с главой МИД РФ Сергеем Лавровым у Чавушоглу спросили, как долго, по его мнению, Турция сможет сопротивляться введению антироссийских рестрикций.
"У нас нет необходимости сопротивляться, мы сами принимаем решения как суверенное государство. Мы не присоединяемся к каким-либо односторонним санкциям, поддерживаем только те, которые введены при поддержке ООН. Так что это касается не только России, но мы также не поддерживаем санкции в отношении Ирана или каких-либо других стран", - отметил глава МИД Турции.
"Мы сами принимаем решения. Никто не может оказывать на нас давление", - добавил Чавушоглу.