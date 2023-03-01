https://ria.ru/20230301/sanktsii-1855080007.html

МИД Турции выступил против любых односторонних санкций

МИД Турции выступил против любых односторонних санкций - РИА Новости, 01.03.2023

МИД Турции выступил против любых односторонних санкций

Анкара не поддерживает санкции, которые вводятся в отношении различных государств в одностороннем порядке, без поддержки ООН, заявил в среду глава МИД Турции... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T12:39

2023-03-01T12:39

2023-03-01T16:55

турция

оон

в мире

мевлют чавушоглу

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НЬЮ-ДЕЛИ, 1 мар – РИА Новости. Анкара не поддерживает санкции, которые вводятся в отношении различных государств в одностороннем порядке, без поддержки ООН, заявил в среду глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.Перед началом его встречи в Индии с главой МИД РФ Сергеем Лавровым у Чавушоглу спросили, как долго, по его мнению, Турция сможет сопротивляться введению антироссийских рестрикций."У нас нет необходимости сопротивляться, мы сами принимаем решения как суверенное государство. Мы не присоединяемся к каким-либо односторонним санкциям, поддерживаем только те, которые введены при поддержке ООН. Так что это касается не только России, но мы также не поддерживаем санкции в отношении Ирана или каких-либо других стран", - отметил глава МИД Турции."Мы сами принимаем решения. Никто не может оказывать на нас давление", - добавил Чавушоглу.

https://ria.ru/20230131/turtsiya-1848579831.html

турция

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

турция, оон, в мире, мевлют чавушоглу