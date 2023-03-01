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Евросоюз сменил тактику по антироссийским санкциям, пишут СМИ - РИА Новости, 01.03.2023
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10:55 01.03.2023 (обновлено: 12:22 01.03.2023)
https://ria.ru/20230301/sanktsii-1855049354.html
Евросоюз сменил тактику по антироссийским санкциям, пишут СМИ
Евросоюз сменил тактику по антироссийским санкциям, пишут СМИ - РИА Новости, 01.03.2023
Евросоюз сменил тактику по антироссийским санкциям, пишут СМИ
Евросоюз сосредоточится на контроле за исполнением уже принятых санкций против России, а не на принятии новых ограничений, пишет онлайн-издание Politico. РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T10:55
2023-03-01T12:22
в мире
евросоюз
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Евросоюз сосредоточится на контроле за исполнением уже принятых санкций против России, а не на принятии новых ограничений, пишет онлайн-издание Politico. "Брюссель переносит акцент с принятия новых санкций на соблюдение уже существующих", — отмечают журналисты.Как утверждается, дипломаты десятка европейских стран выразили мнение, что расширение номенклатуры запрещенных к импорту российских товаров и ресурсов больше навредит самому Евросоюзу. В частности, речь идет об удобрениях, редкоземельных элементах, титане и урановых стержнях.Кроме того, пишет Politico, Брюссель уже принял 10 санкционных пакетов, однако содержащиеся там меры оказали меньшее влияние, чем рассчитывали лидеры стран ЕС. Отмечается, что стоимость экспорта России в Европу в 2022 году только увеличилась, а российская оборонная промышленность заменила недоступные в новых условиях импортные компоненты.Евросоюз 25 февраля ввел в действие новый, десятый по счету, пакет санкций против России, в котором расширены экспортно-импортные и персональные ограничения, а также введены новые запреты на работу российских СМИ. В Еврокомиссии оценили новый пакет санкций в 11,4 миллиарда евро. При этом отмечается, что теперь экспорт Евросоюза в Россию сократился почти наполовину по сравнению с уровнем 2021 года, а импорт в ЕС был урезан, соответственно, практически на 60%.
https://ria.ru/20230227/oruzhie-1854706130.html
https://ria.ru/20230228/sanktsii-1854782469.html
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в мире, евросоюз, россия, санкции в отношении россии
В мире, Евросоюз, Россия, Санкции в отношении России
Евросоюз сменил тактику по антироссийским санкциям, пишут СМИ

Politico: ЕС усилил акцент на соблюдение тех санкций, которые не оправдывают ожиданий

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Евросоюз сосредоточится на контроле за исполнением уже принятых санкций против России, а не на принятии новых ограничений, пишет онлайн-издание Politico.
"Брюссель переносит акцент с принятия новых санкций на соблюдение уже существующих", — отмечают журналисты.
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Как утверждается, дипломаты десятка европейских стран выразили мнение, что расширение номенклатуры запрещенных к импорту российских товаров и ресурсов больше навредит самому Евросоюзу. В частности, речь идет об удобрениях, редкоземельных элементах, титане и урановых стержнях.
Кроме того, пишет Politico, Брюссель уже принял 10 санкционных пакетов, однако содержащиеся там меры оказали меньшее влияние, чем рассчитывали лидеры стран ЕС. Отмечается, что стоимость экспорта России в Европу в 2022 году только увеличилась, а российская оборонная промышленность заменила недоступные в новых условиях импортные компоненты.
Евросоюз 25 февраля ввел в действие новый, десятый по счету, пакет санкций против России, в котором расширены экспортно-импортные и персональные ограничения, а также введены новые запреты на работу российских СМИ.
В Еврокомиссии оценили новый пакет санкций в 11,4 миллиарда евро. При этом отмечается, что теперь экспорт Евросоюза в Россию сократился почти наполовину по сравнению с уровнем 2021 года, а импорт в ЕС был урезан, соответственно, практически на 60%.
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