Евросоюз сменил тактику по антироссийским санкциям, пишут СМИ
Politico: ЕС усилил акцент на соблюдение тех санкций, которые не оправдывают ожиданий
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Евросоюз сосредоточится на контроле за исполнением уже принятых санкций против России, а не на принятии новых ограничений, пишет онлайн-издание Politico.
"Брюссель переносит акцент с принятия новых санкций на соблюдение уже существующих", — отмечают журналисты.
Как утверждается, дипломаты десятка европейских стран выразили мнение, что расширение номенклатуры запрещенных к импорту российских товаров и ресурсов больше навредит самому Евросоюзу. В частности, речь идет об удобрениях, редкоземельных элементах, титане и урановых стержнях.
Кроме того, пишет Politico, Брюссель уже принял 10 санкционных пакетов, однако содержащиеся там меры оказали меньшее влияние, чем рассчитывали лидеры стран ЕС. Отмечается, что стоимость экспорта России в Европу в 2022 году только увеличилась, а российская оборонная промышленность заменила недоступные в новых условиях импортные компоненты.
Евросоюз 25 февраля ввел в действие новый, десятый по счету, пакет санкций против России, в котором расширены экспортно-импортные и персональные ограничения, а также введены новые запреты на работу российских СМИ.
В Еврокомиссии оценили новый пакет санкций в 11,4 миллиарда евро. При этом отмечается, что теперь экспорт Евросоюза в Россию сократился почти наполовину по сравнению с уровнем 2021 года, а импорт в ЕС был урезан, соответственно, практически на 60%.