https://ria.ru/20230301/sanktsii-1855049354.html

Евросоюз сменил тактику по антироссийским санкциям, пишут СМИ

Евросоюз сменил тактику по антироссийским санкциям, пишут СМИ - РИА Новости, 01.03.2023

Евросоюз сменил тактику по антироссийским санкциям, пишут СМИ

Евросоюз сосредоточится на контроле за исполнением уже принятых санкций против России, а не на принятии новых ограничений, пишет онлайн-издание Politico. РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T10:55

2023-03-01T10:55

2023-03-01T12:22

в мире

евросоюз

россия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Евросоюз сосредоточится на контроле за исполнением уже принятых санкций против России, а не на принятии новых ограничений, пишет онлайн-издание Politico. "Брюссель переносит акцент с принятия новых санкций на соблюдение уже существующих", — отмечают журналисты.Как утверждается, дипломаты десятка европейских стран выразили мнение, что расширение номенклатуры запрещенных к импорту российских товаров и ресурсов больше навредит самому Евросоюзу. В частности, речь идет об удобрениях, редкоземельных элементах, титане и урановых стержнях.Кроме того, пишет Politico, Брюссель уже принял 10 санкционных пакетов, однако содержащиеся там меры оказали меньшее влияние, чем рассчитывали лидеры стран ЕС. Отмечается, что стоимость экспорта России в Европу в 2022 году только увеличилась, а российская оборонная промышленность заменила недоступные в новых условиях импортные компоненты.Евросоюз 25 февраля ввел в действие новый, десятый по счету, пакет санкций против России, в котором расширены экспортно-импортные и персональные ограничения, а также введены новые запреты на работу российских СМИ. В Еврокомиссии оценили новый пакет санкций в 11,4 миллиарда евро. При этом отмечается, что теперь экспорт Евросоюза в Россию сократился почти наполовину по сравнению с уровнем 2021 года, а импорт в ЕС был урезан, соответственно, практически на 60%.

https://ria.ru/20230227/oruzhie-1854706130.html

https://ria.ru/20230228/sanktsii-1854782469.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, евросоюз, россия, санкции в отношении россии