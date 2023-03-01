https://ria.ru/20230301/samolet-1855237291.html

Самолет управления и связи США прилетел в Исландию

Самолет управления и связи США прилетел в Исландию - РИА Новости, 01.03.2023

Самолет управления и связи США прилетел в Исландию

Американский самолет E-6B Mercury, способный выполнять функции стратегического воздушного командного пункта, прибыл в Исландию при проведении операций в зоне... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T22:48

2023-03-01T22:48

2023-03-01T22:48

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сша

исландия

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ВАШИНГТОН, 1 мар – РИА Новости. Американский самолет E-6B Mercury, способный выполнять функции стратегического воздушного командного пункта, прибыл в Исландию при проведении операций в зоне ответственности европейского командования США, сообщили военные. О задачах, поставленных перед самолетом, который может также использоваться в качестве ретранслятора сигналов связи в интересах подводного флота, в европейском командовании не сообщили. "Самолет E-6B Mercury ВМС США, приписанный к первому крылу стратегического командования, недавно прибыл в Исландию при проведении операций в зоне ответственности европейского командования", - говорится в пресс-релизе. Экипаж встретился с послом США в Исландии, "другими дипломатическими и военными лидерами". На сайте профильного подразделения ВМС США говорится, что самолеты такого типа могут использоваться для связи с "морскими ракетными силами в кризисные периоды и выполнять функции воздушного командного пункта, отдавая в том числе приказы на запуск наземных межконтинентальных баллистических ракет.

https://ria.ru/20211127/ucheniya-1760999287.html

сша

исландия

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Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

в мире, сша, исландия