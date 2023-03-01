https://ria.ru/20230301/samolet-1855237291.html
Самолет управления и связи США прилетел в Исландию
Самолет управления и связи США прилетел в Исландию - РИА Новости, 01.03.2023
Самолет управления и связи США прилетел в Исландию
Американский самолет E-6B Mercury, способный выполнять функции стратегического воздушного командного пункта, прибыл в Исландию при проведении операций в зоне... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T22:48
2023-03-01T22:48
2023-03-01T22:48
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ВАШИНГТОН, 1 мар – РИА Новости. Американский самолет E-6B Mercury, способный выполнять функции стратегического воздушного командного пункта, прибыл в Исландию при проведении операций в зоне ответственности европейского командования США, сообщили военные. О задачах, поставленных перед самолетом, который может также использоваться в качестве ретранслятора сигналов связи в интересах подводного флота, в европейском командовании не сообщили. "Самолет E-6B Mercury ВМС США, приписанный к первому крылу стратегического командования, недавно прибыл в Исландию при проведении операций в зоне ответственности европейского командования", - говорится в пресс-релизе. Экипаж встретился с послом США в Исландии, "другими дипломатическими и военными лидерами". На сайте профильного подразделения ВМС США говорится, что самолеты такого типа могут использоваться для связи с "морскими ракетными силами в кризисные периоды и выполнять функции воздушного командного пункта, отдавая в том числе приказы на запуск наземных межконтинентальных баллистических ракет.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, исландия
Самолет управления и связи США прилетел в Исландию
Самолет управления и связи США E-6B Mercury прилетел в Исландию
ВАШИНГТОН, 1 мар – РИА Новости. Американский самолет E-6B Mercury, способный выполнять функции стратегического воздушного командного пункта, прибыл в Исландию при проведении операций в зоне ответственности европейского командования США, сообщили военные.
О задачах, поставленных перед самолетом, который может также использоваться в качестве ретранслятора сигналов связи в интересах подводного флота, в европейском командовании не сообщили.
"Самолет E-6B Mercury ВМС США, приписанный к первому крылу стратегического командования, недавно прибыл в Исландию при проведении операций в зоне ответственности европейского командования", - говорится в пресс-релизе.
Экипаж встретился с послом США в Исландии, "другими дипломатическими и военными лидерами".
На сайте профильного подразделения ВМС США говорится, что самолеты такого типа могут использоваться для связи с "морскими ракетными силами в кризисные периоды и выполнять функции воздушного командного пункта, отдавая в том числе приказы на запуск наземных межконтинентальных баллистических ракет.
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