https://ria.ru/20230301/samokaty-1854991152.html

В России ограничили максимальную скорость водителям электросамокатов

В России ограничили максимальную скорость водителям электросамокатов - РИА Новости, 01.03.2023

В России ограничили максимальную скорость водителям электросамокатов

В России впервые вводятся правила дорожного движения для средств индивидуальной мобильности (СИМ, электросамокатов, гироскутеров, моноколес), с 1 марта для них... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T00:19

2023-03-01T00:19

2023-03-01T00:19

москва

россия

общество

авто

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779476146_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_fb1c16db57a8fb8783c14709109e1145.jpg

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. В России впервые вводятся правила дорожного движения для средств индивидуальной мобильности (СИМ, электросамокатов, гироскутеров, моноколес), с 1 марта для них ограничивается максимальная скорость, а на дорогах появятся новые знаки. Соответствующие изменения в российские ПДД одобрило правительство в октябре прошлого года. С 1 марта, согласно документу, электроскейтборды, гироскутеры и моноколеса станут относиться к категории средств индивидуальной мобильности: разрешенная максимальная скорость для них - до 25 километров в час, а масса - до 35 килограммов. На электросамокатах можно ездить по правому краю дороги, где максимальная разрешенная скорость 60 километров в час и разрешено движение велосипедистов. Правила в том числе указывают, что при движении СИМ по тротуарам преимущество остается за пешеходами. Кроме того, движение СИМ будет регулироваться специальными дорожными знаками. К ним будут относиться те, которые разрешают, ограничивают или запрещают передвижение в каких-либо зонах. Тем не менее решение об установке таких знаков будут принимать местные власти в зависимости от места и дорожной инфраструктуры. К примеру, соответствующие знаки для СИМ появятся в Москве. По словам замруководителя столичного департамента транспорта Алексея Митяева, для электросамокатчиков на улицах города разместят специальные таблички, которые будут предписывать правила проезда по тому или иному объекту инфраструктуры.

https://ria.ru/20221124/samokaty-1834027146.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221110/samokaty-1830476173.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, россия, общество, авто