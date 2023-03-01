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В России ограничили максимальную скорость водителям электросамокатов
В России ограничили максимальную скорость водителям электросамокатов - РИА Новости, 01.03.2023
В России ограничили максимальную скорость водителям электросамокатов
В России впервые вводятся правила дорожного движения для средств индивидуальной мобильности (СИМ, электросамокатов, гироскутеров, моноколес), с 1 марта для них... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T00:19
2023-03-01T00:19
2023-03-01T00:19
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. В России впервые вводятся правила дорожного движения для средств индивидуальной мобильности (СИМ, электросамокатов, гироскутеров, моноколес), с 1 марта для них ограничивается максимальная скорость, а на дорогах появятся новые знаки. Соответствующие изменения в российские ПДД одобрило правительство в октябре прошлого года. С 1 марта, согласно документу, электроскейтборды, гироскутеры и моноколеса станут относиться к категории средств индивидуальной мобильности: разрешенная максимальная скорость для них - до 25 километров в час, а масса - до 35 килограммов. На электросамокатах можно ездить по правому краю дороги, где максимальная разрешенная скорость 60 километров в час и разрешено движение велосипедистов. Правила в том числе указывают, что при движении СИМ по тротуарам преимущество остается за пешеходами. Кроме того, движение СИМ будет регулироваться специальными дорожными знаками. К ним будут относиться те, которые разрешают, ограничивают или запрещают передвижение в каких-либо зонах. Тем не менее решение об установке таких знаков будут принимать местные власти в зависимости от места и дорожной инфраструктуры. К примеру, соответствующие знаки для СИМ появятся в Москве. По словам замруководителя столичного департамента транспорта Алексея Митяева, для электросамокатчиков на улицах города разместят специальные таблички, которые будут предписывать правила проезда по тому или иному объекту инфраструктуры.
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москва, россия, общество, авто
Москва, Россия, Общество, Авто
В России ограничили максимальную скорость водителям электросамокатов
В России с первого марта ограничили максимальную скорость водителям электросамокатов
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. В России впервые вводятся правила дорожного движения для средств индивидуальной мобильности (СИМ, электросамокатов, гироскутеров, моноколес), с 1 марта для них ограничивается максимальная скорость, а на дорогах появятся новые знаки.
Соответствующие изменения в российские ПДД одобрило правительство в октябре прошлого года.
В Москве будут учить школьников управлению электросамокатами
С 1 марта, согласно документу, электроскейтборды, гироскутеры и моноколеса станут относиться к категории средств индивидуальной мобильности: разрешенная максимальная скорость для них - до 25 километров в час, а масса - до 35 килограммов.
На электросамокатах можно ездить по правому краю дороги, где максимальная разрешенная скорость 60 километров в час и разрешено движение велосипедистов.
Правила в том числе указывают, что при движении СИМ по тротуарам преимущество остается за пешеходами.
Кроме того, движение СИМ будет регулироваться специальными дорожными знаками. К ним будут относиться те, которые разрешают, ограничивают или запрещают передвижение в каких-либо зонах. Тем не менее решение об установке таких знаков будут принимать местные власти в зависимости от места и дорожной инфраструктуры.
К примеру, соответствующие знаки для СИМ появятся в Москве
. По словам замруководителя столичного департамента транспорта Алексея Митяева, для электросамокатчиков на улицах города разместят специальные таблички, которые будут предписывать правила проезда по тому или иному объекту инфраструктуры.
Прокатом самокатов в Подмосковье воспользовались почти 4 миллиона раз