https://ria.ru/20230301/rudn-1855061143.html
Минобрнауки проведет проверку в РУДН из-за ситуации с украинскими флагами
Минобрнауки проведет проверку в РУДН из-за ситуации с украинскими флагами - РИА Новости, 01.03.2023
Минобрнауки проведет проверку в РУДН из-за ситуации с украинскими флагами
Минобрнауки России проведет в РУДН служебную проверку из-за ситуации с украинскими флагами рядом с поздравлением с Днем защитника отечества, сообщил РИА Новости РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T11:33
2023-03-01T11:33
2023-03-01T12:20
россия
рудн
происшествия
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Минобрнауки России проведет в РУДН служебную проверку из-за ситуации с украинскими флагами рядом с поздравлением с Днем защитника отечества, сообщил РИА Новости замглавы ведомства Константин Могилевский.По его словам, в связи с этим инцидентом решением главы Минобрнауки Валерия Фалькова назначена служебная проверка, по ее результатам виновные понесут наказание."Вывешивание флагов, под которыми вооруженные формирования киевского неонацистского режима убивают наших граждан, абсолютно недопустимо и не имеет никакого отношения к популяризации подлинной украинской, малороссийской культуры соседнего народа", — подчеркнул Могилевский.
https://ria.ru/20220609/rudn-1794411278.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, рудн, происшествия
Россия, РУДН, Происшествия
Минобрнауки проведет проверку в РУДН из-за ситуации с украинскими флагами
Могилевский: Минобрнауки проведет проверку в РУДН из-за ситуации с украинскими флагами
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Минобрнауки России проведет в РУДН служебную проверку из-за ситуации с украинскими флагами рядом с поздравлением с Днем защитника отечества, сообщил РИА Новости замглавы ведомства Константин Могилевский.
По его словам, в связи с этим инцидентом решением главы Минобрнауки Валерия Фалькова
назначена служебная проверка, по ее результатам виновные понесут наказание.
"Вывешивание флагов, под которыми вооруженные формирования киевского неонацистского режима убивают наших граждан, абсолютно недопустимо и не имеет никакого отношения к популяризации подлинной украинской, малороссийской культуры соседнего народа", — подчеркнул Могилевский.
Ректор РУДН сообщил, что санкции Киева не отразятся на его деятельности