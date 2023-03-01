https://ria.ru/20230301/rudn-1855061143.html

Минобрнауки проведет проверку в РУДН из-за ситуации с украинскими флагами

Минобрнауки проведет проверку в РУДН из-за ситуации с украинскими флагами - РИА Новости, 01.03.2023

Минобрнауки проведет проверку в РУДН из-за ситуации с украинскими флагами

Минобрнауки России проведет в РУДН служебную проверку из-за ситуации с украинскими флагами рядом с поздравлением с Днем защитника отечества, сообщил РИА Новости РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T11:33

2023-03-01T11:33

2023-03-01T12:20

россия

рудн

происшествия

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Минобрнауки России проведет в РУДН служебную проверку из-за ситуации с украинскими флагами рядом с поздравлением с Днем защитника отечества, сообщил РИА Новости замглавы ведомства Константин Могилевский.По его словам, в связи с этим инцидентом решением главы Минобрнауки Валерия Фалькова назначена служебная проверка, по ее результатам виновные понесут наказание."Вывешивание флагов, под которыми вооруженные формирования киевского неонацистского режима убивают наших граждан, абсолютно недопустимо и не имеет никакого отношения к популяризации подлинной украинской, малороссийской культуры соседнего народа", — подчеркнул Могилевский.

https://ria.ru/20220609/rudn-1794411278.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, рудн, происшествия