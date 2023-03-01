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Минобрнауки проведет проверку в РУДН из-за ситуации с украинскими флагами - РИА Новости, 01.03.2023
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11:33 01.03.2023 (обновлено: 12:20 01.03.2023)
https://ria.ru/20230301/rudn-1855061143.html
Минобрнауки проведет проверку в РУДН из-за ситуации с украинскими флагами
Минобрнауки проведет проверку в РУДН из-за ситуации с украинскими флагами - РИА Новости, 01.03.2023
Минобрнауки проведет проверку в РУДН из-за ситуации с украинскими флагами
Минобрнауки России проведет в РУДН служебную проверку из-за ситуации с украинскими флагами рядом с поздравлением с Днем защитника отечества, сообщил РИА Новости РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T11:33
2023-03-01T12:20
россия
рудн
происшествия
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Минобрнауки России проведет в РУДН служебную проверку из-за ситуации с украинскими флагами рядом с поздравлением с Днем защитника отечества, сообщил РИА Новости замглавы ведомства Константин Могилевский.По его словам, в связи с этим инцидентом решением главы Минобрнауки Валерия Фалькова назначена служебная проверка, по ее результатам виновные понесут наказание."Вывешивание флагов, под которыми вооруженные формирования киевского неонацистского режима убивают наших граждан, абсолютно недопустимо и не имеет никакого отношения к популяризации подлинной украинской, малороссийской культуры соседнего народа", — подчеркнул Могилевский.
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россия, рудн, происшествия
Россия, РУДН, Происшествия
Минобрнауки проведет проверку в РУДН из-за ситуации с украинскими флагами

Могилевский: Минобрнауки проведет проверку в РУДН из-за ситуации с украинскими флагами

© РИА Новости / Петр Чернов | Перейти в медиабанкЗдание РУДН в Москве
Здание РУДН в Москве - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости / Петр Чернов
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Здание РУДН в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Минобрнауки России проведет в РУДН служебную проверку из-за ситуации с украинскими флагами рядом с поздравлением с Днем защитника отечества, сообщил РИА Новости замглавы ведомства Константин Могилевский.
По его словам, в связи с этим инцидентом решением главы Минобрнауки Валерия Фалькова назначена служебная проверка, по ее результатам виновные понесут наказание.
"Вывешивание флагов, под которыми вооруженные формирования киевского неонацистского режима убивают наших граждан, абсолютно недопустимо и не имеет никакого отношения к популяризации подлинной украинской, малороссийской культуры соседнего народа", — подчеркнул Могилевский.
Здание РУДН - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
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