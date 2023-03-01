https://ria.ru/20230301/rosprirodnadzor-1855024339.html

Открылся третий сезон премии Росприроднадзора

Открылся третий сезон премии Росприроднадзора - РИА Новости, 01.03.2023

Открылся третий сезон премии Росприроднадзора

Начался прием заявок на III Международную детско-юношескую премию "Экология – дело каждого", на которую в этом году свои творческие работы смогут прислать не... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T10:00

2023-03-01T10:00

2023-03-01T10:04

общество

светлана радионова

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

экология

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Начался прием заявок на III Международную детско-юношескую премию "Экология – дело каждого", на которую в этом году свои творческие работы смогут прислать не только дети, но и педагоги и наставники, сообщила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.Новый сезон проекта стартовал вместе с марафоном доброты "Шар желаний", который поможет исполнить заветные мечты детей.По словам Радионовой, которые приводит пресс-центр премии, число номинаций в третьем сезоне увеличилось с 9 до 12. Добавились номинации "Экотуризм", "Экопросвещение" и "Экология души".Изменения в проекте позволят стать его участниками не только детям и подросткам, но и взрослым, которые занимаются популяризацией тем экологического просвещения и экологического воспитания через творчество.Также в этом году в рамках премии запускается марафон безграничной доброты "Шар желаний"."Шар желаний" дает возможность любому человеку или организации стать благотворителем и исполнить сокровенное желание ребенка. Все дети, которые загадают желание на сайте экошаржеланий.рф и пришлют письмо на экопочту "Шар желаний", могут надеяться, что их мечта станет реальностью. Основное условие для участников – изготовить макет земного шара из природных материалов или вторсырья и рассказать о своем заветном желании. В Международный день защиты детей 1 июня станет известно, чье желание будет исполнено первым", – пояснила глава Росприроднадзора.Премия Росприроднадзора "Экология – дело каждого" учреждена в 2021 году для поощрения интересных идей, инициатив и проектов, посвященных сохранению окружающей среды, бережному отношению к природе, экологическому просвещению и популяризации экокультуры.Всего в премии 12 номинаций: 10 индивидуальных – "Экомир", "Экоблогер", "Экомультфильм", "Экопроект", "ESG-поколение", "Экотуризм", "Экопросвещение", "Экология души", "Экорисунок", "Экофокус", и две командных – "Экосемья" и "Экошкола". В зависимости от номинаций в проекте смогут принять участие дети, молодежь и старшее поколение. Заявки принимаются с 1 марта по 1 октября на сайте www.экологияделокаждого.рф.

https://ria.ru/20230217/ekopremiya-1852772379.html

https://ria.ru/20230211/ekologiya-1851385193.html

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, светлана радионова, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), экология